Ô tô bán tải tông vào hai xe máy lưu thông cùng chiều ở Đà Nẵng khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong đó có hai vợ chồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 17/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 16-12, tài xế Trương Vạn Nhật (SN 1995, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển xe bán tải BKS 43C – 256.30 lưu thông trên đường Quảng Nam đoạn qua phường Hòa Qúy (quận Ngũ Hành Sơn) theo hướng bắc – nam.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong tại hiện trường - Ảnh: báo Người Lao động

Khi đến ngã tư đường Quảng Nam – Mai Đăng Chơn, ôtô bất ngờ tông mạnh vào xe máy của chị Võ Thị Hồng Sương (SN 1997, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và xe máy anh Nguyễn Tấn Khoa (SN 1974) đang chở vợ là chị Lê Thị Thanh Nga (SN 1978, cùng ngụ quận Hải Châu) đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Hiện, thi thể các nạn nhân đã được người nhà đưa về an táng. Tài xế Trương Vạn Nhật được đưa về Công an quận Ngũ Hành Sơn để lấy lời khai, điều tra xử lý.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet

Theo ghi nhận của Vietnamnet, tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau khoảng 10m, bị biến dạng hoàn toàn, xung quanh có nhiều mảnh vỡ do va chạm mạnh.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông tại khu vực.

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