Quảng Ninh: Hơn 33 nghìn mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, vẫn còn hơn 2,6 nghìn trường hợp chưa có kết quả

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, đến 8 giờ sáng 4/2, tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới. Toàn tỉnh hiện tại có 42 ca dương tính.

Cả địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 81.698 trường hợp truy vết. Trong đó, F1 là 2.284, F2 là 16.352, F3 là 32.227 và F4 là 30.835. Tổng số ca đang cách ly điều trị là 42, trong đó, 2 bệnh nhân đã chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh; 22 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2; 17 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí; 1 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Sản nhi. Tổng số người cách ly tại các cơ sở y tế là 644 và tổng số cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 1.795; tổng số mẫu đã xét nghiệm là 36.267. Kết quả, dương tính: 42, âm tính: 33.586, chờ kết quả: 2.639. Theo kết quả xét nghiệm từ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bãi Cháy, 444 mẫu xét nghiệm COVID-19 của lực lượng liên ngành, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động, làm việc ở khu vực cửa khẩu, bãi kiểm hóa, kho bãi ở cầu Bắc Luân I, Bắc Luân II, cầu phao tạm Cảng ICD, Km3,4 Hải Yên, TP Móng Cái đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ban lãnh đạo phòng chống dịch cho biết sẽ duy trì việc xét nghiệm theo chu kỳ 3 ngày/lần cho các cán bộ, chiến sĩ, người lao động có hoạt động thường xuyên tại khu vực cửa khẩu và các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao, cần có biện pháp kiểm soát đặc biệt. Đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống dịch - Ảnh: Báo Nhân Dân Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo tái khởi động 502 đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch từ cấp huyện tới cơ sở với hơn 2.100 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình thanh niên xung kích làm nhiệm vụ phối hợp các tổ tự quản nắm bắt tình hình, kiểm soát toàn nhân khẩu trên địa bàn; tham gia các chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí ra, vào tỉnh, các chốt trên địa bàn dân cư và các vị trí theo chỉ đạo của địa phương; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống phát sinh.

Tại thành phố Hạ Long, gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ các hộ dân sống trong khu vực bị phong tỏa và đang tự cách ly tại nhà. Thành đoàn Hạ Long đã bố trí mỗi phường 5 đến 7 đoàn viên, thanh niên đi chợ giúp dân. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quy định phòng chống dịch, các vụ việc đưa thông tin sai lệch, phối hợp chốt liên ngành quản lý, rà soát các trường hợp ra, vào tỉnh và các địa phương đang phong tỏa...; Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới, không để xảy ra trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép...

Thực hư chuyện có thể điều trị COVID-19 tại nhà Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin người dân không có khả năng tới bệnh viện thì sử dụng thau nước lạnh, chanh tươi và dụng cụ đo nhiệt độ... để tự chữa Covid-19 và cam kết: "Đừng lo, chỉ cần làm theo hướng dẫn này là có thể khỏi đến 99%".

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