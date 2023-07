Quảng Ninh: Hơn 33 nghìn mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, vẫn còn hơn 2,6 nghìn trường hợp chưa có kết quả

Tại thành phố Hạ Long, gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ các hộ dân sống trong khu vực bị phong tỏa và đang tự cách ly tại nhà. Thành đoàn Hạ Long đã bố trí mỗi phường 5 đến 7 đoàn viên, thanh niên đi chợ giúp dân.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quy định phòng chống dịch, các vụ việc đưa thông tin sai lệch, phối hợp chốt liên ngành quản lý, rà soát các trường hợp ra, vào tỉnh và các địa phương đang phong tỏa...; Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới, không để xảy ra trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép...