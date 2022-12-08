Người dân khu vực cho biết, nạn nhân là nam giới, khi được lực lượng cứu hộ trục vớt lên trên người có nhiều vết bầm tím.
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Theo thông tin từ báo Giáo dục và thời đại, ngày 7/12, ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc một thi thể được tìm thấy dưới sông.
Cụ thể, lãnh đạo thị trấn Hương Canh cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin, tại khu vực xóm Bờ Đáy lực lượng chức năng vớt được một thi thể nam giới.
Theo thông tin từ báo Lao động, vị lãnh đạo UBND thị trấn Hương Canh, hiện trường đang được lực lượng chức năng bảo vệ để phục vụ xác minh, điều tra nguyên nhân cụ thể.
Một số người dân có mặt gần khu vực cho hay, nạn nhân là nam giới, khi được lực lượng cứu hộ trục vớt lên trên người có nhiều vết bầm tím.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo đúng quy định.