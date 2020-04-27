Nóng: Nghi án mẹ bóp cổ con trai 6 tuổi tử vong tại Tuyên Quang

Tin nóng 27/04/2020 09:41

Hiện cơ quan công an đang điều tra nghi án mẹ sát hại con trai 6 tuổi tại Tuyên Quang. Được biết vào thời điểm trên, S. về nhà mẹ ruột chơi.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Ngọc Khởi, Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) cho biết đơn vị này hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nghi án mẹ sát hại con xảy ra trên địa bàn. 

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 15 giờ ngày 26/4, người dân trong khu vực thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) phát hiện vụ việc mẹ đẻ nghi bóp cổ con trai tới chết. Sau đó, người dân địa phương đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Hiện cơ quan công an đang điều tra nghi án mẹ sát hại con 6 tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh minh họa: Internet

Nghi phạm được xác định là Đ.T.S (sinh năm 1989, hiện trú tại xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang). Được biết, S. lấy chồng tại xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang). Cách đây 2 ngày, S. về nhà mẹ đẻ chơi và xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

Cũng theo nguồn tin trên, đối tượng có triệu chứng của bệnh tâm thần. Hiện, cơ quan công an đã đưa người phụ nữ này đi khám và chờ kết quả từ bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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