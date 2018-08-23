Nguyên nhân gây phẫn nộ vụ vợ mang thai 9 tháng bị chồng chém đứt lìa hai tay

Tin nóng 23/08/2018 12:22

Sau khi cãi nhau với chồng, chị Bình bỏ về nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, Tuấn đã tìm tới đây chém vợ trọng thương.

Hôm nay (23/8), Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc chồng cầm dao chém vợ mang thai trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Được biết, nạn nhân chỉ còn 1 tuần nữa là sinh con.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 20/8 tại thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Bình (35 tuổi), nghi phạm là Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, chồng chị B.).

Nguyên nhân gây phẫn nộ vụ vợ mang thai 9 tháng bị chồng chém đứt lìa hai tay - Ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Saostar

Đã 3 ngày trôi qua, người thân của chị Bình vẫn chưa hết bàng hoàng, đồng thời lo lắng cho sức của chị. Do vết thương quá nặng, chị Bình được chuyển lên BV Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật nối hai cánh tay, tuy nhiên theo dự đoán thì tỉ lệ thành công khá thấp.

Bà Thư (67 tuổi, người thân nạn nhân) kể, vào tối 19/8, chị Bình đi làm ca đêm, đến 7 giờ 20 thì về nhà chồng tại thôn Phấn Sơn. Vừa về đến nhà, hai vợ chồng xảy ra cãi vã vì Tuấn cho rằng vợ cố tình can thiệp vào chuyện công việc của mình.

Nguyên nhân gây phẫn nộ vụ vợ mang thai 9 tháng bị chồng chém đứt lìa hai tay - Ảnh 2
Con dao Tuấn dùng để gây thương tích cho vợ - Ảnh: Vietnamnet

Dù chị Bình cố giải thích nhưng Tuấn vẫn không nghe. Sau đó, chị Bình bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tân Mỹ. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Tuấn về nhà bố mẹ vợ để tìm chị Bình nói chuyện. Hai vợ chồng lại to tiếng với nhau. Đỉnh điểm, Tuấn chạy xuống bếp lấy con dao chặt thịt chém đứt lìa hai bàn tay của vợ.

Chứng kiến sự việc, người nhà nạn nhân tri hô mọi người cứu giúp. Chị Bình lập tức được đưa vào BV Đa khoa Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển lên BV Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị. Còn nghi phạm Tuấn đã bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Nguyên nhân gây phẫn nộ vụ vợ mang thai 9 tháng bị chồng chém đứt lìa hai tay - Ảnh 3
Người thân nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc - Ảnh: Saostar

Hàng xóm cho biết, khoảng vài năm trở lại đây, Tuấn có biểu hiện về bệnh thần kinh, tâm lý không ổn định.

Còn chị Bình vốn làm công nhân cho một doanh nghiệp tại địa phương. Ngoài ra, chị còn góp vốn làm ăn chung với một người chú bên nhà chồng mở xưởng sản xuất cọc bê tông.

Mỗi khi thấy chồng có dấu hiệu bất ổn, chị Bình khuyên chồng đến xưởng làm thêm cho đỡ nhàn rỗi. Cách đây vài ngày, do thấy chồng tâm lý bất thường nên chị Bình nhờ chú chồng khuyên Tuấn nghỉ vài hôm giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, Tuấn lại cho rằng vợ đang can thiệp vào công việc của mình nên dẫn đến vụ việc đau lòng.

Nguyên nhân gây phẫn nộ vụ vợ mang thai 9 tháng bị chồng chém đứt lìa hai tay - Ảnh 4
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, Tuấn bị bệnh động kinh, luôn nằm trong diện theo dõi điều trị bệnh của địa phương. Trước đây, Tuấn đã từng gây thương tích cho mẹ ruột của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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