Người đăng clip 4 phụ nữ áo hồng uốn éo, nhảy nhót tại chùa Bổ Đà bị phạt 5 triệu đồng

Trần Thị G. bị lực lượng chức năng phạt 5 triệu đồng vì đăng tải 2 clip trên tài khoản cá nhân Facebook và Tiktok có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Theo thông tin báo VTC.NEWS, chiều 13/3, ông Lê Hồng Việt, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị Trần Thị G. (SN 1985, trú tại phường Dĩnh Kễ, TP Bắc Giang). Chị G. là người đã cung cấp, đăng tải 2 clip trên tài khoản cá nhân Facebook và Tiktok có nội dung thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin và clip ghi lại cảnh 4 người phụ nữ mặc áo hồng uốn éo, nhảy nhót tại nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị tăng ni trong chùa Bổ Đà, gây xôn xao dư luận.

"Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị cao tăng đã từng tu tại chùa Bổ Đà. Là một trong những nơi cổ kính, linh thiêng nhất của miền Kinh Bắc. Vậy mà lại bị xâm phạm bởi 4 nữ nhân áo hồng nhảy nhót, uốn éo trên nền nhạc remix, trông thật phản cảm", bài viết chia sẻ.

Đoạn clip được chia sẻ đã nhận nhiều sự quan tâm của dư luận, đa số bình luận đều lên án, chỉ trích 4 phụ nữ này.

4 phụ nữ uốn éo trên nền nhạc remix trong khuôn viên chùa Bổ Đà CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, chủ tài khoản đăng clip trên là chị Trần Thị G. (SN 1985, trú tại phường Dĩnh Kễ, TP Bắc Giang). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định trong clip có 2 cá nhân khác là Hoàng Thị T. (SN 1991, ở Bắc Ninh), tài khoản Facebook là T. Beautyspa và Nguyễn Thị Y. (SN 1985, ở Bắc Giang), tài khoản Facebook là Y.N.

Hiện, chị G. đã gỡ các clip trên trang cá nhân Facebook, Tiktok.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dang-clip-4-phu-nu-ao-hong-uon-eo-nhay-nhot-tai-chua-bo-da-bi-phat-5-trieu-dong-563968.html