Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Vietnamnet, công an quận 12, TP.HCM phong tỏa khám nghiệm, điều tra vụ việc khiến một người tử vong và một người bị thương nặng trong căn nhà có dán chữ "nhà tranh chấp" tại đường TA10, phường Thới An.

Trước đó, sáng 18/11 hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà bốc cháy ở địa chỉ trên. Khi người dân ập vào trong giải cứu thì phát hiện bà V.T.H.H (47 tuổi) đã tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sau đó, mọi người kiểm tra thì phát hiện chị của bà H. bị bỏng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Một người thân của bà H. cho biết, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong việc bán căn nhà trên. Bà H. sau đó đã đổ xăng, tự đốt khiến 2 chị em thương vong.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra.

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