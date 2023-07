Trong lúc ăn cơm có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với ông Lý Thó S, Sứ đã cầm dao rựa chém nhiều nhát vào người ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 10/1, chính quyền xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Trước đó, vào chiều 7/1, Ly Xe Sứ (SN 1970, trú tại xã Y Tý, huyện Bát Xát) đi rừng phát thảo quả mang về nhà em trai. Tại đây, trong lúc ăn cơm, Sứ có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với ông Lý Thó S. (SN 1981). Sứ sau đó đã cầm dao rựa chém nhiều nhát vào người ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Ly Xe Sứ cầm theo hung khí bỏ chạy lên khu vực rừng sâu của xã Y Tý.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhận được tin báo, Công an xã Y Tý đã báo cáo Công an huyện Bát Xát và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Lào Cai xuống bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết.

Quá trình truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn, lúc này trời đã về đêm, việc tìm kiếm nghi phạm giữa rừng già là không dễ dàng. Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng Sứ khi đang lẩn trốn trong rừng.

Theo cơ quan công an, tại địa phương, Sứ và nạn nhân đều chưa lập gia đình, cả hai chú cháu chung sống với nhau trong cùng một nhà. Trước đó hai bên không xảy ra mâu thuẫn gì, chỉ vì lời qua tiếng lại mà dẫn tới vụ án mạng đau lòng.

Hiện Công an huyện Bát Xát đang củng cố hồ sơ vụ việc để khởi tố đối tượng Sứ.

