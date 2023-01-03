Giở trò đồi bại với mẹ người tình, đối tượng đã dùng đũa khống chế, uy hiếp nạn nhân rồi lấy đi tài sản bỏ trốn.

Theo Thanh Niên, ngày 2.1, tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, trú H.Chư Sê, Gia Lai) cho Công an TX.Chơn Thành (Bình Phước) tiếp tục điều tra xử lý về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hà đã có vợ và 2 con ở Gia Lai. Năm 2019, Hà đến TX.Chơn Thành làm thuê và có tình cảm yêu đương, sống chung như vợ chồng với con gái của bà T. tại đây.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Niên

Gần đây, giữa Hà và con gái bà T. xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung với nhau. Khoảng 1 giờ ngày 1.1, sau khi nhậu say, Hà tìm đến phòng trọ của bà T. (ở P.Thành Tâm, TX.Chơn Thành) lúc bà T. ở một mình.

Tại đây, Hà nói bà T. khuyên bảo con gái về sống chung lại với Hà.

Cũng theo Dân Việt, ít phút sau, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà T. nên lấy một chiếc đũa khống chế, đâm vào cổ nạn nhân. Sau khi hiếp dâm, Hà lấy một chiếc điện thoại của bà T. rồi bỏ trốn.

Công an điều tra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin từ Công an thị xã Chơn Thành về việc nghi phạm gây án đang lẩn trốn ở Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 8 giờ sáng 2/1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Hà tại một quán cà phê ở đường Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột).

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