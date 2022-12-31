Sau gần một tháng điều tra, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam tài xế gây tai nạn chết người.

Theo thông tin từ Zingnews, cơ quan CSĐT Công an TX. Bến Cát khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Lâm Hồ Thuận để điều tra tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây chết người".

Theo điều tra, ngày 5/12, Lâm Hồ Thuận điều khiển ôtô tải ben biển số 61C-390.68 đi chở đất từ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng về giao cho một lò gạch trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Lâm Hồ Thuận tại cơ quan công an - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi Thuận điều khiển xe đến quốc lộ 13, đoạn qua khu phố 2 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) thì lấn sang làn đường dành cho xe máy rồi tông trúng chiếc xe đạp điện do nữ sinh tên L. (sinh năm 2008) đang trên đường đi học về. Cú tông mạnh khiến L. và xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe ben, em L. tử vong tại chỗ.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tài xế xe ben đã không quan sát phía trước. Từ đó, để xe lạc tay lái để xe chạy vào làn dành cho xe máy và đâm trúng xe đạp điện.

Sau khi gây tai nạn, Thuận đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Được biết, Thuận từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

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