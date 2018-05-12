Để có tiền trả nợ, Khánh và Hậu mang hung khí đi cướp tiền của người đi đường.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), hôm qua (11/5/2018) cơ quan này đã bắt giam Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1999) và Nguyễn Minh Hậu (sinh năm 2004) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Khánh và Hậu tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10/5/2018, Khánh rủ Hậu mang theo côn nhị khúc đi cướp tiền để trả nợ.

Lúc này, Khánh điều khiển xe mô tô chở theo Hậu chạy trên huyện lộ 187 (hướng từ bến phà Rạch Miễu cũ về xã An Khánh) để tìm kiếm “con mồi”. Khi đến khu vực ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch, cả hai phát hiện em Đôn Hoàng Tuấn (sinh năm 2003) chạy xe đạp điện một mình. Cả hai đạp vào xe Tuấn khiến em bị ngã.

Hung khí mà Khánh và Hậu mang theo người để cướp tài sản - Ảnh: Internet

Sau đó, Khánh và Hậu dùng dao bấm và côn nhị khúc đe dọa cướp 33 nghìn đồng của Tuấn rồi bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ Khánh và Hậu. Được biết đối tượng Nguyễn Duy Khánh hiện đang thụ án treo về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ.

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