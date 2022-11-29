Sau một thời gian khởi tố, bắt tạm giam 1 quân nhân về tội danh “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) đã khởi tố thêm 2 bị can khác.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/11, liên quan đến vụ quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Quân chủng Phòng không – Không quân đã quyết định khởi tố, cho tại ngoại đối với 2 bị can là Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ về tội "Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối" theo Khoản 1 Điều 382 Bộ Luật Hình sự. Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, hai bị can nêu trên là vợ và chú họ của ông Hoàng Văn Minh, nguyên Thiếu tá, trợ lý tài chính Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370, đã bị Cơ quan ĐTHS khu vực 3 khởi tố, bắt tạm giam ngày 10/8 về tội danh “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bà Hằng và ông Võ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Công an nhân dân Trước đó, như báo CAND đã thông tin và theo thông báo số 264/TB-KQNT ngày 7/8 của Cơ quan ĐTHS khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, khoảng 8h10’ sáng 28/6, Thiếu tá Hoàng Văn Minh điều khiển xe ôtô BKS 85A-074.01 chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Khi đến gần Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh đánh lái xe ôtô rẽ vào ngân hàng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85R9-1279 do cháu Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở 57/14 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12TA Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận chạy cùng chiều lề đường bên phải. Sau cú va chạm, nạn nhân Hồ Hoàng Anh ngã xuống mặt đường, va đập vào trụ điện. Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng nữ sinh bị tai nạn đã tử vong.

Tại cuộc họp báo chiều 2/8, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã xin lỗi gia đình ông Hồ Hoàng Hùng về những sai sót của nhân viên bệnh viện trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh Hồ Hoàng Anh với kết quả 0,79 mg/100 ml máu. Kết quả xét nghiệm này chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân. Ngày 5/8, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng một số cộng sự đã đến nhà riêng ông Hồ Hoàng Hùng – cha ruột nạn nhân để viếng cháu Hồ Hoàng Anh và xin lỗi gia đình một lần nữa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Trưởng khoa, Kỹ thuật viện trưởng và Kỹ thuật viên thực hiện sai quy trình xét nghiệm. Một nguồn tin cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người lái xe ôtô sử dụng điện thoại kết nối Bluetooth, điều khiển xe chuyển hướng không an toàn là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, trong khi nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi xe máy đúng làn đường.

Huế: Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép và xe ở trên cầu rồi mất tích Cơ quan chức năng đang tiến hành bàn giao thi thể nữ sinh mất tích 3 ngày trước đó cho gia đình lo hậu sự.

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