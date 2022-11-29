Khởi tố thêm vợ và chú của cựu quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận về tội 'khai báo gian dối'

Tin nóng 29/11/2022 08:33

Sau một thời gian khởi tố, bắt tạm giam 1 quân nhân về tội danh “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) đã khởi tố thêm 2 bị can khác.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/11, liên quan đến vụ quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Quân chủng Phòng không – Không quân đã quyết định khởi tố, cho tại ngoại đối với 2 bị can là Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ về tội "Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối" theo Khoản 1 Điều 382 Bộ Luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, hai bị can nêu trên là vợ và chú họ của ông Hoàng Văn Minh, nguyên Thiếu tá, trợ lý tài chính Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370, đã bị Cơ quan ĐTHS khu vực 3 khởi tố, bắt tạm giam ngày 10/8 về tội danh “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bà Hằng và ông Võ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố thêm vợ và chú của cựu quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận về tội 'khai báo gian dối' - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Công an nhân dân

Trước đó, như báo CAND đã thông tin và theo thông báo số 264/TB-KQNT ngày 7/8 của Cơ quan ĐTHS khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, khoảng 8h10’ sáng 28/6, Thiếu tá Hoàng Văn Minh điều khiển xe ôtô BKS 85A-074.01 chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Khi đến gần Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh đánh lái xe ôtô rẽ vào ngân hàng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85R9-1279 do cháu Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở 57/14 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12TA Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận chạy cùng chiều lề đường bên phải. Sau cú va chạm, nạn nhân Hồ Hoàng Anh ngã xuống mặt đường, va đập vào trụ điện. Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng nữ sinh bị tai nạn đã tử vong.

Tại cuộc họp báo chiều 2/8, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã xin lỗi gia đình ông Hồ Hoàng Hùng về những sai sót của nhân viên bệnh viện trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh Hồ Hoàng Anh với kết quả 0,79 mg/100 ml máu.

Kết quả xét nghiệm này chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân. Ngày 5/8, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng một số cộng sự đã đến nhà riêng ông Hồ Hoàng Hùng – cha  ruột nạn nhân để viếng cháu Hồ Hoàng Anh và xin lỗi gia đình một lần nữa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Trưởng khoa, Kỹ thuật viện trưởng và Kỹ thuật viên thực hiện sai quy trình xét nghiệm.

Một nguồn tin cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người lái xe ôtô sử dụng điện thoại kết nối Bluetooth, điều khiển xe chuyển hướng không an toàn là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, trong khi nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi xe máy đúng làn đường.

Huế: Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép và xe ở trên cầu rồi mất tích

Huế: Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép và xe ở trên cầu rồi mất tích

Cơ quan chức năng đang tiến hành bàn giao thi thể nữ sinh mất tích 3 ngày trước đó cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 12 bị tông chết nữ sinh lớp 12 tử vong tin mới tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào