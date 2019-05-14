Giết anh họ kéo xác đi giấu rồi cứa cổ một người phụ nữ khác: Lời khai ớn lạnh của nghi phạm

Tin nóng 14/05/2019 06:08

Sau khi giết chết anh họ rồi mang xác đi giấu, Kế mang dao chạy khoảng 1km rồi cứa cổ một người phụ nữ khác.

Hôm qua (13/5), trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Hồ Đăng Kế (sinh năm 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Kế khai vào sáng 12/5, gã đến nhà anh họ là ông H.Đ.H (sinh năm 1969, trú tại xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Sau khi dùng dao sát hại ông H., Kế kéo thi thể nạn nhân ra cổng, để cạnh chiếc xe máy rồi phủ cây ngô và bạt lên trên.

Giết anh họ kéo xác đi giấu rồi cứa cổ một người phụ nữ khác: Lời khai ớn lạnh của nghi phạm - Ảnh 1
Nơi Kế giấu xác ông H. - Ảnh: Internet

Khi đã giấu thi thể ông H. xong, Kế tiếp tục cầm dao chạy khoảng 1km đến nhà bà H.T.H (sinh năm 1974, trú xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng), khống chế rồi dùng dao cứa cổ người phụ nữ này.

Tuy nhiên, nạn nhân hô hoán nhờ người dân địa phương xông đến khống chế Kế. Bà H. bị đứt mạch máu được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bị phát hiện Kế đã chạy trốn nhưng bị người dân bắt giữ và đánh vài cái vào người. Lúc này, Kế giả vờ ngất xỉu để không bị đánh tiếp. Sau đó, công an xã đã đưa đối tượng đi cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ khẳng định Kế không hề bị thương.

Cơ quan công an sau đó đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, trước đây Kế sinh sống tại xã Quỳnh Bảng nhưng sau đó đã chuyển ra Hà Nội sống, thỉnh thoảng mới về quê thăm người thân.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng này không có dấu hiệu gì bất thường về tâm thần và khai nhận gây án là do mâu thuẫn.

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