Nhân tháng 11, tháng Nâng cao Nhận thức về Ung thư Phổi toàn cầu, AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (BFF) tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt: “Thương Phổi”.

Sự kiện dành cho bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, với sự tham dự trực tiếp của khoảng 100 bệnh nhân.

Đồng thời, chương trình được phát trực tuyến trên fanpage Quỹ Ngày mai tươi sáng để hàng nghìn người khác có thể cùng theo dõi.

Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi” - Ảnh 1

Đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng tham gia buổi sinh hoạt cùng các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K

Buổi sinh hoạt hướng đến 3 mục tiêu chính: mang lại sự lắng nghe, đồng cảm và trao quyền cho người bệnh trong hành trình điều trị; hướng dẫn các bài tập yoga thở giúp phục hồi chức năng phổi, nâng cao chất lượng sống; củng cố cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống chủ động - hiểu mình - chia sẻ và kết nối.

Câu lạc bộ “Thương Phổi” là sáng kiến thuộc chiến dịch 5 năm cùng tên do Quỹ Ngày mai tươi sáng phát động từ tháng 8/2023, được AstraZeneca Việt Nam tài trợ và triển khai tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

Đây là một phần trong cam kết dài hạn của AstraZeneca về việc đồng hành cùng cộng đồng bệnh nhân ung thư phổi Việt Nam, không chỉ tập trung vào điều trị mà còn chú trọng nâng cao chất lượng sống và chăm sóc toàn diện.

Theo số liệu mới nhất từ GLOBOCAN 2022 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), ung thư phổi là loại phổ biến thứ ba tại Việt Nam với 24.426 ca mắc mới trong năm 2022, chiếm 13,5% tổng số ca ung thư mới.

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên cả nước. Đáng lo ngại là khoảng 75% bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối u di căn đến các cơ quan khác như não, xương, gan hay tuyến thượng thận, khiến việc điều trị triệt căn gần như không thể và tỉ lệ sống sót sau 5 năm chỉ đạt 14,8%.

Trong khi đó, nếu được sàng lọc và phát hiện ở giai đoạn sớm, tỉ lệ sống sót sau 5 năm có thể lên tới 90%.

Ngày nay, nhờ những tiến bộ vượt bậc trong xét nghiệm dấu ấn sinh học (EGFR, PD-L1) cùng các liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch, việc phát hiện sớm không chỉ cứu sống mà còn mở ra cơ hội sống lâu, sống tốt hơn cho rất nhiều bệnh nhân.

Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi” - Ảnh 2

Bệnh nhân chia sẻ trải nghiệm trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Thương Phổi”

Chính vì vậy, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của sàng lọc sớm và chẩn đoán chính xác vẫn là yếu tố sống còn trong cuộc chiến chống ung thư phổi tại Việt Nam.

Ông Atul Tandon - Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: “Ngoài những tiến bộ trong điều trị, sự chăm sóc toàn diện cho người bệnh bao gồm hỗ trợ tinh thần, dinh dưỡng và tăng cường chức năng hô hấp... chính là chìa khóa giúp người bệnh sống lâu, sống tốt hơn.

Câu lạc bộ ‘Thương Phổi’ là cầu nối để chúng tôi chung tay trong việc tăng cường nhận thức và chăm sóc đến gần hơn với từng bệnh nhân ung thư phổi Việt Nam”.

Đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng nhấn mạnh: Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Công ty AstraZeneca Việt Nam trong hành trình chăm sóc người bệnh ung thư phổi, không chỉ bằng các giải pháp chuyên môn mà còn quan tâm chất lượng sống của người bệnh.

Nhờ chương trình này, người bệnh có thêm cơ hội được chăm sóc đúng cách, được chia sẻ và quan trọng nhất là được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục điều trị.

