Đứng dưới gốc cây, 2 vợ chồng cùng cháu 2 tuổi bị sét đánh trúng, một người tử vong

Tin nóng 18/11/2022 19:08

Đứng trú mưa, 2 vợ chồng người đi hái cà phê thuê và cháu 2 tuổi bị sét đánh trúng.

 

Theo báo Người Lao Động, ngày 18-11, chính quyền xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh trên địa bàn.

Nạn nhân tử vong là anh Điểu Nhang (32 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đồng nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Người vợ là Thị Brao cùng cháu ruột 2 tuổi Điểu Xuê bị thương nặng.

Đứng dưới gốc cây, 2 vợ chồng cùng cháu 2 tuổi bị sét đánh trúng, một người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi 3 người ở Bình Phước bị sét đánh (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, ngày 17-11, anh Nhang cùng vợ cùng cháu đi hái cà phê thuê, cách nhà khoảng 1km.

Đến khoảng 14 giờ, trời chuyển mưa nên vợ chồng thu gom cà phê đưa vào bạt nhựa trải sẵn dưới gốc cây lớn. Trong khi họ đang đứng dưới gốc cây, bất ngờ một tia sét đánh xuống. Anh Nhang tử vong tại chỗ, chị Thị Brao và cháu Điểu Xuê bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP HCM.

Chính quyền địa phương xã Đồng Nai đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an xuống hiện trường xác minh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho gia đình nạn nhân.

Gia đình anh Nhang là hộ cận nghèo, có 2 con nhỏ học lớp 6 và lớp 2. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, chính quyền địa phương xã Đồng Nai cũng kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

 

Bí tiền, tên cướp táo tợn cầm dao nhọn xông vào cửa hàng Winmart lớn tiếng đe dọa "Mở két ra", "Cướp đây"

Bí tiền, tên cướp táo tợn cầm dao nhọn xông vào cửa hàng Winmart lớn tiếng đe dọa "Mở két ra", "Cướp đây"

Nguyễn Xuân Lộc đi mua dao nhọn rồi xông vào một cửa hàng Vinmart nhằm cướp tài sản nhưng bị nữ nhân viên phản kháng nên đành bỏ chạy.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào