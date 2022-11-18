Đứng trú mưa, 2 vợ chồng người đi hái cà phê thuê và cháu 2 tuổi bị sét đánh trúng.
- Va chạm nghiêm trọng: Xe máy gãy đôi khi tông vào đuôi xe ô tô, 2 học sinh bị thương nặng
- Làm bẫy điện bắt chuột, người đàn ông vô tình khiến hàng xóm tử vong
Theo báo Người Lao Động, ngày 18-11, chính quyền xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh trên địa bàn.
Nạn nhân tử vong là anh Điểu Nhang (32 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đồng nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Người vợ là Thị Brao cùng cháu ruột 2 tuổi Điểu Xuê bị thương nặng.
Trước đó, ngày 17-11, anh Nhang cùng vợ cùng cháu đi hái cà phê thuê, cách nhà khoảng 1km.
Đến khoảng 14 giờ, trời chuyển mưa nên vợ chồng thu gom cà phê đưa vào bạt nhựa trải sẵn dưới gốc cây lớn. Trong khi họ đang đứng dưới gốc cây, bất ngờ một tia sét đánh xuống. Anh Nhang tử vong tại chỗ, chị Thị Brao và cháu Điểu Xuê bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP HCM.
Chính quyền địa phương xã Đồng Nai đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an xuống hiện trường xác minh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho gia đình nạn nhân.
Gia đình anh Nhang là hộ cận nghèo, có 2 con nhỏ học lớp 6 và lớp 2. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, chính quyền địa phương xã Đồng Nai cũng kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.