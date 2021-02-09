Đắk Lắk: Truy vết gấp 3 F1 là hàng xóm của ca mắc Covid-19, từ TP.HCM về quê ăn Tết

Tin nóng 09/02/2021 08:42

Sáng ngày 9/2, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã gấp rút truy vết 3 người có tiếp xúc gần với 1 ca dương tính với Covid-19 ở TP.HCM về quê ăn Tết. 

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), vào lúc 13 giờ ngày 8/2, sau khi nhận được thông tin phản hồi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk về trường hợp 1 gia đình ở thôn 14 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) có tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 tại TP.HCM về, cơ quan chức năng đã điều tra, giám sát tình hình dịch tễ. Kết quả xác định 3 trường hợp F1 là gia đình gồm N.T.A.V. (vợ, SN: 1993), H.Đ.G. (chồng, SN: 1994) và N.H.P. (con, SN: 2020). 

Đây là 3 trường hợp hàng xóm của anh L.V.N. - người đã xác định mắc Covid-19 tại TP.HCM. Anh N. tiếp xúc với 2 vợ chồng, có ôm bé P.

Trước đó, tối 5/2, gia đình chị V. lên xe khách của nhà xe Q.D. tại chợ Bình Triệu về nhà lúc 5 giờ ngày 6/2. Từ ngày 6/2 đến nay, gia đình chị đã tiếp xúc với 38 người tại thôn 14, xã Ea Tiêu và hẻm 128 đường Y Wang (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, qua truy vết thần tốc cũng đã xác định được danh tính, địa chỉ hàng chục người đi cùng chuyến xe khách từ TP.HCM về Đắk Lắk. Ngoài ra, gia đình này còn tới một số địa điểm công cộng.

Theo Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin, hiện sức khỏe 3 người trong gia đình đều bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. Ngay sau khi xác định là F1, cơ quan chức năng đã đưa gia đình chị V. tới cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin cũng đã phối hợp với xã Ea Tiêu điều tra, giám sát tình hình dịch tễ tại các hộ gia đình, tiến hành khử khuẩn tại các hộ gia đình nói trên. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, hôm nay 9/2, sẽ có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 3 trường hợp nêu trên. 

Dak lak

Sáng 9/2, có thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân

Sáng 9/2, có thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân

Bản tin 6h ngày 9/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại ổ dịch Đông Triều- Quảng Ninh. Việt Nam hiện có 2053 bệnh nhân.

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