Đắk Lắk: Thai phụ chết trong tư thế treo cổ sau lời trăn trối trên Facebook

Tin nóng 14/02/2018 13:53

Thai phụ 2 tháng đột ngột ghi những lời trăn trối lên Facebook rồi bỏ nhà đi. Cả gia đình vô cùng hoang mang, tổ chức tìm kiếm và nhận được tin báo phát hiện thi thể chị trong vườn tiêu gần nhà.

Sáng nay (14/2), Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một thai phụ ngụ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Đắk Lắk: Thai phụ chết trong tư thế treo cổ sau lời trăn trối trên Facebook - Ảnh 1
Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Thai phụ xấu số được xác định là chị L.T.H. (35 tuổi, ngụ xã Bình Thuận). Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều qua (13/2), một nhóm người đi săn chim trong vườn tiêu bàng hoàng phát hiện người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ liền trình báo với chính quyền. Khu vực phát hiện thi thể chỉ cách nhà chị H. khoảng 200m.

Đắk Lắk: Thai phụ chết trong tư thế treo cổ sau lời trăn trối trên Facebook - Ảnh 2
Người dân tập trung rất đông tại hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, trước đó vào ngày 10/2, chị H. đã lên Facebook đăng lời trăn trối và xin lỗi gia đình cũng như đứa con trong bụng rồi bỏ đi đâu không rõ. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và đăng thông tin trên Facebook nhưng không có kết quả cho đến khi nhận được tin buồn. Khi qua đời, chị H. đang có thai 2 tháng.

Đắk Lắk: Thai phụ chết trong tư thế treo cổ sau lời trăn trối trên Facebook - Ảnh 3
Chị H. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ sau 3 ngày mất tích khiến gia đình và người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót - Ảnh: Người Lao Động

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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