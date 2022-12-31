Theo thông tin ban đầu, vào chiều nay người đàn ông sống chung với bà H. đi ra khu vực bếp phía nằm phía sau quán cà phê thì tá hỏa phát hiện bà này chết trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tối 30/12, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trong quán cà phê.

Sự việc được phát hiện vào chiều cùng ngày tại một quán cà phê nằm trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là bà N.T.H (SN 1973, quê Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều nay người đàn ông sống chung với bà H. đi ra khu vực bếp phía nằm phía sau quán cà phê thì tá hỏa phát hiện bà này chết trong tư thế treo cổ.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Theo người đàn ông này, mấy ngày qua bà H. bị nhóm người tới chửi bới đòi tiền do bà này có vay nợ. Sáng nay bà mang điện thoại di động đi cầm đồ được 1,5 triệu đồng lấy tiền về mua đồ ăn, sau đó đi ra sau bếp thì xảy ra sự việc.

Đến làm từ sáng sớm, người dân phát hiện chủ quán cà phê chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, tại gia Lai cũng từng xảy ra một vụ treo cổ tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 13/9, lực lượng Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân P.V.P (SN 1985, trú TP Pleiku).

Sáng sớm cùng ngày, người dân khi đến làm việc tại quán cà phê trên đường Trần Quý Cáp, TP. Pleiku thì phát hiện anh P.V.P đã tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại quán nên vội báo cơ quan công an.

Được biết, quán cà phê trên là do anh P.V.P cùng một người khác thuê lại để kinh doanh. Thường ngày, anh P.V.P ngủ luôn tại quán để trông coi. Ngoài quán cà phê này, anh P.V.P cũng làm chủ một số nhà hàng, quán nhậu khác. Trong thời gian qua, được biết anh P. có nợ tiền của nhiều người nên khá túng quẫn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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