Tiểu sử Lý Nhã Kỳ - Người đẹp giàu có, buồn sẽ lấy hột xoàn ra đếm

Ở thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ được nhắc đến là một nữ doanh nhân xinh đẹp, quý phái, với khối tài khổng lồ nhiều hơn là diễn viên hay người mẫu quảng cáo. Có thể là do những phát ngôn của cô đều “sặc” mùi tiền và sự giàu sang. Cô từng chia sẻ, bản thân không thiếu gì ngoài trừ một người đàn ông.

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 19/07/1982, thuộc cung Cự giải. Cô sinh ra tại Vũng Tàu. Hiện tại, cô là một diễn viên, người mẫu quảng cáo, doanh nhân, nhà từ thiện có tài, có tâm, được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ.

Vào năm 16 tuổi, cô theo người họ hàng sang Đức định cư và đã tốt nghiệp trường đại học ALEXANDER WIEGAND.

Lý Nhã Kỳ sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy giàu có. Cha của cô là ông Trần Ngọc Lý từng chiến đấu tại Rừng Sác (nay thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh) trong Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, do vết thương trong chiến tranh tái phát nên năm 2005 ông mất và được truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Còn mẹ của Lý Nhã Kỳ là người gốc Thái Bình.

Mặc dù gia cảnh của cha mẹ ruột không có gì lẫy lừng, nhưng mà cha mẹ nuôi của cô lại toàn là tỷ phú. Nhờ đó mà cô nàng có nhiều cơ hội để gặp mặt với nhiều người nổi tiếng. Vào năm 2009, dư luận bất ngờ với việc Lý Nhã Kỳ được bà Alice Chiu nhận làm con gái nuôi. Bà Chiu là một tỷ phú nổi tiếng người Hong Kong, chủ tịch tập đoàn Henyep đồng thời là chủ tịch quỹ từ thiện quốc tế Sheen Hok. Bà là một người đàn bà vô cùng quyền lực, có máu mặt ở Hong Kong.

Lý Nhã Kỳ có mối quảng giao rất rộng

Ngoài mẹ nuôi là bà Alice Chiu, người đẹp còn có một người mẹ nuôi thứ hai là bà Madame Wong – chủ tịch tập đoàn kim cương En. Bà là người được mệnh danh là Nữ hoàng kim cương nổi tiếng Hong Kong. Chính vì vậy, Lý Nhã Kỳ nghiễm nhiên trở thành chủ nhãn hàng và gương mặt đại diện thương hiệu này tại Việt Nam. Có thể nói, 2 người mẹ nuôi này của Lý Nhã Kỳ đã giúp cô không ít trong việc tạo dựng danh tiếng và sự nghiệp. Chỉ cần dựa hơi của họ thôi cũng đủ giúp cô đứng vững trên thương trường.

Ngoài mẹ nuôi, có một số thông tin còn đồn đoán, Lý Nhã Kỳ còn có một người cha nuôi người Nga. Tuy nhiên, thông tin về ông vẫn còn là bí mật, là một câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ.

Sau khi được bà Chiu nhận làm con nuôi thì Lý Nhã Kỳ cũng có thêm một người anh nuôi là ông Chavit Singson - Là một tỷ phú, doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng thuộc giới thượng lưu của Philippines. Ông là một chính khách có tầm ảnh hưởng ở Philippines.

Vào đầu năm 2012, Lý Nhã Kỳ kết nghĩa thêm với một người anh nuôi nữa là tỷ phú Đài Loan Soofeen Hu - một doanh nhân, nghệ nhân nổi tiếng người Trung Quốc gốc Myanmar.

Có thể nói, Lý Nhã Kỳ là một có gái có mối quảng giao rộng, kết thân được với nhiều người có tiếng nói trong thương trường và trong giới Showbiz. Vì vậy, độ nổi tiếng của cô nhanh chóng được phủ rộng trên các mặt báo và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ

Trước khi trở thành một doanh nhân giàu có và thành đạt, Lý Nhã Kỳ là một diễn viên, góp mặt vào nhiều dự án phim ảnh. Vào năm 2006, cô được đảm nhận vai Trúc trong Tình yêu còn mãi. Sau đó cô còn tham gia nhiều dự án phim khác như Ghen, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa… Mặc dù cô rất chăm chỉ đi diễn nhưng cô vẫn là tên khá mờ nhạt đối với khán giả Việt vì chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng sâu sắc đối với người xem.

Đến đầu năm 2018 Lý Nhã Kỳ trở lại với vai trò là nhà sản xuất phim E-book và Gueule d'ange. Sự nghiệp phim ảnh của cô khá nhạt nhòa. Nhưng ngược với sự nghiệp diễn viên thì cô lại vô cùng thành công trong hoạt động xã hội.

Từng đóng nhiều phim nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn rất mờ nhạt trong diễn xuất

Với dự án làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng mỹ phẩm, gây quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi bạo lực hay có hoàn cảnh bất hạnh giúp Lý Nhã Kỳ gây được tiếng vang lớn. Nhờ đó cô cũng nhận được làm Đại sứ nụ cười Việt Nam và làm phó chủ tịch quỹ từ thiện Sheen Hok quốc tế.

Liên tục có những hoạt động sôi nổi trong cuộc đồng mà năm 2010, cô nàng được vinh dự nhận cúp Vàng: Vì sự phát triển cộng đồng lần thứ 5. Đồng thời cô cũng là gương mặt Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam vào năm 2011.

Công chúng còn ngạc nhiên hơn khi vào năm 2016, Lý Nhã Kỳ được sắc phong làm Công chúa Châu Á của bộ tộc Mindanao - Philippines. Cô cũng được bổ nhiệm vào Ban Chấp hành Trung Ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam khóa II nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Không phải tự nhiên mà Lý Nhã Kỳ lại gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực xã hội đến vậy. Những gì cô được công nhận là do sự chăm chỉ cống hiến, đã hết lòng giúp đỡ và thiện nguyện đến gần với mọi người để lan tỏa yêu thương.

Lý Nhã Kỳ - Người phụ nữ giàu có lôi hột xoàn ra đến cho bớt buồn

Lý Nhã Kỳ ngày càng vươn lên mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh doanh từ bất động sản, kinh doanh cửa hàng kim cương, thời trang đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng tại Italia đến cố vấn đầu tư… Cô thay đổi nhanh chóng, đầu tư cho mình những bộ hàng hiệu triệu đô, gu thời trang hàng hiệu đắt đỏ, khoác lên người phụ kiện bạc tỷ, thường xuất hiện ở các sự kiện lớn tầm cỡ… Đây chính là yếu tố giúp đánh bật tên tuổi Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ vô cùng giàu có thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh

Trong nhiều chương trình game show, người ta thấy được sự giàu sang tầm cỡ của Lý Nhã Kỳ. Cô cũng không che giấu, thẳng thắn mình sở hữu khối tài sản khủng và mức độ chịu chơi không ai sánh bằng của mình.

Mới đây cô còn làm cho cộng đồng mạng lóa mắt vì sở hữu những mảnh vườn rộng lớn. Những mảnh vườn đó cò bay mỏi cánh, rau củ, trái cây có thu hoạch quanh năm tại Đà Lạt và Vũng Tàu.

Hơn thế nữa, trong một show giải trí mới đây, Lý Nhã Kỳ cũng tiết lộ một thú vui của mình khiến bao người ngạc nhiên. Thú vui này chỉ có người giàu như Lý Nhã Kỳ mới có khả năng làm được. Cô chia sẻ: “Hiện tại bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó”. Ngay lúc đó, ca sĩ Chí Thiện còn tình nguyện xin làm nhân viên đếm hột xoàn cho Lý Nhã Kỳ. Chính điều này khiến dàn nghệ sĩ cười nghiêng ngả.

Cũng trong một chương trình khác, cô nàng Lý Nhã Kỳ từng thẳng thắn bật mí về thói quen mua đồ hiệu với các nghệ sĩ. Cô nói em bị mù màu nên mỗi lần có mẫu mới ra em mua hết tất cả. Ví dụ có 15 màu là em mua hết 15 màu luôn. Ôi! Chỉ có người có tiền như Lý Nhã Kỳ mới làm được điều này.

Tuy nhiên, mặc dù thích chơi đồ hiệu là thế nhưng cô nàng lại không hề biết trân quý những món đồ này. Vì vậy khi được hỏi vì sao lại dùng túi nilon để đựng những món đồ hàng hiệu đắt đỏ thì cô nàng cho hay: “Em thích sở hữu nhưng em không coi trọng lắm, em có quá nhiều mà. Em không tôn thờ đồ hiệu”.

Hơn nữa, Lý Nhã Kỳ cũng là người Việt đầu tiên được Ban Tổ Chức CANNES nhớ mặt qua mỗi mùa và mời đích danh mỗi mùa CANNES. Mỗi lần cô xuất hiện tại CANNES đều cố gắng giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Việt Nam. Đồng thời nỗ lực khẳng định vị thế của điện ảnh nước nhà tại CANNES khi là khách mời chính thức của BTC.

Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều bất động sản, xe sang, công ty lớn

Mặc dù sự xuất hiện của cô ở CANNES cũng được xem là mượn cơ hội để phát triển kinh doanh hay gây shock với các dự án cho các hạng mục điện ảnh hay chương trình từ nước ngoài. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa phải công nhận rằng để được BTC CANNES mời đi dự chương trình dù cô là một người hoạt động khá nhạt nhoà ở mảng điện ảnh. Điều này chứng tỏ Lý Nhã Kỳ là người có sức ảnh hưởng lớn, có thể tạo được tiếng vang trên thảm đỏ.

Dạo gần đây Lý Nhã Kỳ cũng đang tích cực thay đổi hình ảnh của mình hơn. Để làm đẹp hơn tiểu sử Lý Nhã Kỳ, chính bản thân cô cũng đang hướng tới một nữ doanh nhân thành đạt. Đồng thời là một nhà từ thiện hết lòng, luôn tạo được cảm hứng tích cực cho phái đẹp và người hâm mộ.