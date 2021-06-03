Tiểu sử Lý Hải - Ca sĩ, diễn viên, đạo diễn tài ba của điện ảnh Việt

Sau khi đậu vào lớp diễn viên kịch nói của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 TP.HCM, Lý Hải lên trên Sài Gòn học. Lúc này cái nghèo vây quanh nên chẳng còn cách nào khác, anh phải “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm bằng mọi cách. Cứ cuối tuần lại về quê một lần để lấy lương thực mẹ chuẩn bị sẵn như: gạo, khô cá, mắm… lên để ăn dần. Đồng thời, anh cũng không ngại gian khó, làm thêm bất cứ công việc gì miễn là chân chính và có tiền để trang trải học phí.

Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh ngày 28/9/1968, tại Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho, Tiền Giang. Anh là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Trước khi nổi tiếng, anh đã từng tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ của trường khi còn học phổ thông. Đến năm lớp 11, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào lớp diễn viên kịch do Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tổ chức tại Mỹ Tho. Chính thức từ đây, anh bén duyên với nghệ thuật.

Trong lúc đi hát, anh cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng anh kiên quyết không phụ lòng khán giả, vẫn đến và diễn hết sức bằng cái tâm của chính mình. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn bủa vây quanh cuộc sống của anh. Vào năm 1996 khi chương trình Làn sóng xanh phát triển mạnh. Dường như cái tên Lý Hải mờ nhạt, chẳng ai gọi show. Anh đã phải cầm cố nhà cửa để có tiền trang trải nợ nần.

Sau bao ngày tháng kiên trì, anh cũng đã tốt nghiệp. Nhưng thật không may, anh lại tốt nghiệp đúng cái thời điểm kịch nói bắt đầu thoái trào, đời sống anh em diễn viên lâm vào đường khó khăn. Vậy nên cứ chỗ nào kêu đi hát là anh cũng nhận, tiệc tùng, cưới hỏi gì anh cũng đi.

Lý Hải luôn nỗ lực vươn lên để làm giàu, thoát khỏi nghèo khó

Nhưng cuối cùng thì cuộc đời cũng mỉm cười với anh. Anh tìm cách thoát khỏi cái nghèo, bắt đầu tập tành kinh doanh và mở ra công ty TNHH Vạn Lợi chuyên sản xuất và cung cấp bồn sắt thép, bồn xăng dầu… Vào năm 2000, anh đã gặp Vĩnh Thuyên (người trước đó từng là quản lý cho ca sĩ Phương Thanh). Anh được Vĩnh Thuyên định hình lại phong cách âm nhạc, từ chỗ chỉ tập trung vào những ca khúc sôi động thì anh chuyển sang hát cả nhạc sôi động lẫn trữ tình. Tên tuổi anh đã bắt đầu được khán giả chú ý đến nhiều hơn. Nổi lên với những bài “Phút biệt ly”, “Khi người đàn ông khóc”, “Liều thuốc cho trái tim...”

Cứ tưởng cuộc đời đã nở hoa, nhưng không phải vậy. Trong việc kinh doanh anh liên tiếp gặp khó khăn. Vào năm 2008 thị trường tiền tệ rơi vào khủng hoảng, đến năm 2009 chưa thoát khỏi khó khăn, studio chụp hình và cơ sở karaoke của Lý Hải tụt dốc không phanh.

Nhưng may mắn thay, như vớ được phao cứu sinh, được bạn bè chỉ cho phân phối mỹ phẩm làm đẹp. Lý Hải bắt tay vào tìm hiểu về sản phẩm xem nó có triển vọng hay không. Cuối năm 2010, Lý Hải đã hợp tác cùng một công ty phân phối mỹ phẩm được chiết xuất từ tế bào gốc và nhiều dòng sản phẩm khác.

Khi bắt đầu có ít vốn, Lý Hải cho ra mắt album Trọn đời bên em vol.10. Album này không ngờ lại gây được tiếng vang lớn, mang cái tên Lý Hải đến gần với công chúng hơn nữa.

Nhìn vào những hình ảnh hào nhoáng hiện tại, sự sang trọng của cả gia đình Lý Hải, có lẽ nhiều người sẽ không ngờ được anh đã phải trải qua nhiều khó khăn đến vậy. Để được như hiện tại anh đã phải nỗ lực, phấn đấu cả cuộc đời mới có được.

Lý Hải - Đạo diễn của loạt series phim Lật Mặt ăn khách

Sau khi thành công với album “Trọn đời bên em” Lý Hải bắt đầu ấp ủ chuyển sang lĩnh vực làm phim. Nhờ có sự gợi ý của bạn bè ở nước ngoài, cộng với sự giúp đỡ của Minh Hà, năm 2013 Lý Hải cho ra kịch bản phim đầu tiên “Bí Mật Lại Bị Mất” đồng sản xuất và đạo diễn với nghệ sĩ hài Nhật Cường, tuy nhiên bộ phim chưa được thành công như những gì mong đợi.

Phim Lật Mặt của Lý Hải được đông đảo khán giả ủng hộ

Qua kịch bản tiếp theo mang tên “Lật mặt I” anh mới chính thức gặt hái được những thành công đầu tiên trong lĩnh vực phim ảnh. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng như anh đã nghĩ. Sau khi kịch bản hoàn thành, anh đem đến cho các nhà đầu tư và diễn viên để thực hiện bộ phim do mình viết ra. Ai cũng khen kịch bản hay, chắc chắn sẽ thành công, gây được tiếng vang lớn. Tuy nhiên, khi biết anh là đạo diễn thì mọi người đã quay lưng lại với anh. Bởi họ không tin một ca sĩ như anh tay ngang sang nghề đạo diễn, họ sợ không thành công và không muốn mạo hiểm đầu tư.

Tưởng chừng như đã nản chí, nhưng nhờ có sự động viên của vợ, anh đã lấy lại động lực, toàn tâm toàn sức cho đứa con tinh thần, tự bỏ vốn cá nhân ra là 10 tỷ. Không phụ lòng người, khi ra rạp tổng doanh thu lên đến 72 tỷ. Đây là một con số ngoài mong đợi đối với một bộ phim đầu tay. Nhớ vào sự thành công này, Lý Hải lại có động lực ra tiếp Lật mặt 2 rồi 3, 4, 5… Những lần sau anh càng đầu tư hơn nữa. Con số thu về cũng vô cùng khủng, thành công mỹ mãn.

Nhờ sự ủng hộ của vợ mà Lý Hải mới thành công như ngày hôm nay

Lật mặt cũng là chuỗi phim điện ảnh dài kỳ hiếm hoi của Việt Nam có thể giữ chân khán giả xuyên suốt 4 mùa phim. Nguyên nhân có lẽ là do Lý Hải luôn tìm kiếm nhân vật chính cho phim của mình là những gương mặt trẻ mới và có chút lạ mắt. Phim có sự chân thật, bước ra vùng an toàn và nói không với chiêu trò. Vì vậy, luôn tạo được dấu ấn riêng. Đến giờ đây Lật Mặt được xem là thương hiệu của Lý Hải.

Lý Hải và cuộc hôn nhân hạnh phúc với Minh Hà

Năm 2010, khi Minh Hà kết thúc việc học, hoàn thành chương trình thạc sĩ Luật, ngay lập tức Lý Hải đã cầu hôn và tổ chức đám cưới trong năm đó. Minh Hà nhỏ hơn Lý Hải 17 tuổi, nhưng cô nàng lại rất chín chắn. Từ khi lập gia đình, Minh Hà luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc và hỗ trợ công việc cho Lý Hải.

Cũng kể từ đó sự nghiệp của anh ngày càng phát triển, liên tục gặt hái được thành công. Vì vậy anh vô cùng biết ơn vợ, vì anh và gia đình đã tạm cất bằng luật sư để chu toàn mọi công việc.

Hiện nay, Lý Hải - Minh Hà là cặp vợ chồng được Showbiz được nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Gia đình luôn hòa thuận, dù công việc vô cùng bận rộn, nhưng ngay khi có thời gian Lý Hải sẽ dành thời gian cho gia đình. Luôn cùng nhau đi dự sự kiện. Gia đình luôn ngập tiếng cười với 4 nhóc tỳ kháu khỉnh đáng yêu là Rio (9 tuổi), Cherry (7 tuổi), Sunny (5 tuổi) và Mio (4 tuổi). Các bé càng lớn lại càng đáng yêu, nhí nhảnh giúp cho cuộc sống của gia đình anh luôn hạnh phúc. Vì vậy, gia đình Lý Hải – Minh Hà được xem như “biểu tượng hạnh phúc của showbiz Việt.

Lý Hải có gia đình hạnh phúc viên mãn bên người vợ Minh Hà

Cuộc sống đôi lúc cũng có sự cãi vã. Nhưng Lý Hải - Minh Hà chưa bao giờ cãi vã hay to tiếng trước mặt các con. Khi cả hai có mâu thuẫn sẽ ngồi lại và nói lên quan điểm của riêng mình để có thể thấu hiểu và giải tỏa mọi khúc mắc. Vì vậy, hai người luôn mặn nồng bên nhau.

Mới đây, Lý Hải - Minh Hà đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng bộ ảnh gia đình tràn ngập hạnh phúc. Việc yêu nhau 6 năm, cưới nhau 10 năm và đã có tổng cộng 16 năm bên nhau nhưng cả hai đều cảm thấy tất cả còn mới như ngày hôm qua.

Qua những thông tin trên đây, hy vọng bạn đã biết rõ hơn về tiểu sử của Lý Hải. Trước khi thành công anh cũng đã nếm trải nhiều khó khăn và đôi khi là thất bại. Tuy nhiên, mãi bên anh là gia đình hạnh phúc, là người vợ hiền Minh Hà - hậu phương vững chắc, giúp anh có niềm tin và gặt hái được thành công như ngày hôm nay.