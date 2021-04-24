'Lật mặt: 48H’ cán mốc 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu: 'Con cưng' của Lý Hải liệu có lép vế so với 'Bố Già'?

Công chiếu được 10 ngày, Lật mặt: 48H của Lý Hải đã cán mốc doanh thu 100 tỉ đồng, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Bên cạnh những lời khen ngợi, bộ phim cũng nhận về không ít gạch đá, chê bai đến từ một bộ phận cư dân mạng.

Những ngày gần đây, từ khóa "Lật mặt: 48H"của đạo diễn Lý Hải đang được liên tục tìm kiếm. Bộ phim vừa ra mắt vào ngày 16/4 vừa qua, sau hai lần phải hoãn chiếu do dịch Covid-19. Trước khi công chiếu, Lý Hải và bộ phim của mình đã vướng vào khá nhiều chuyện ồn ào. Điển hình là câu chuyện bị Trấn Thành “chơi xấu”. Cụ thể, khi bộ phim Lật mặt 5 của Lý Hải chuẩn bị ra mắt, Trấn Thành – một người em thân thiết của anh trong showbiz – lẽ ra phải đăng tải bài viết ủng hộ phim. Nhưng Trấn Thành lại đăng poster phim Bàn tay diệt quỷ và dành lời khen ngợi cho phim này. Hành động của Trấn Thành khiến anh bị hiểu nhầm là đang đá đểu phim của Lý Hải. Giải thích vấn đề này, Trấn Thành cho biết do bản thân anh thật sự không nhớ lịch ra mắt phim của Lý Hải chứ hoàn toàn không có ý xấu. Bài đăng gây bão của Trấn Thành Về phía Lý Hải, khi đề cập đến vụ việc của Trấn Thành, anh khẳng định, đó chỉ là sơ suất của Trấn Thành. Anh nghĩ rằng Trấn Thành không cố ý làm việc này. Sau khi sự việc xảy ra, Trấn Thành đã nhắn tin cho Lý Hải trình bày sự việc. Ngay lập tức, Lý Hải trả lời rằng anh tin Trấn Thành, bản tính anh không bao giờ để ý mấy chuyện lặt vặt, cũng không giận hờn và trách móc gì.

Tuyên bố của Lý Hải về 'động thái' của Trấn Thành Sau khi công chiếu được vài ngày, bên cạnh những lời khen ngợi, Lật mặt: 48h của Lý Hải bất ngờ nhận về không ít soi mói, chê bai đầy ác ý. Hàng loạt bình luận “tấn công” vào những bài đăng có nội dung về phim Lật mặt 5 của Lý Hải. Trả lời vấn đề này, Lý Hải cho biết, chuyện anh và phim đang bị một bộ phận cư dân mạng phản hồi thiếu tích cực là đúng sự thật. Anh không biết những người này là ai, nhưng những phản hồi tiêu cực được đưa ra là có dàn xếp trong đó. Lý Hải cho rằng mình vẫn rất may mắn khi có những người khán giả tin cậy, yêu mến luôn ủng hộ mình. Anh nhấn mạnh, từ trước đến nay, anh không dành nhiêu thời gian để quan tâm đến những chuyện phá hoại như vậy. Bản thân Lý Hải chỉ luôn cố gắng để làm tốt nhất, đem lại tác phẩm tốt nhất cho công chúng chứ không hề biết chiêu trò. Suốt bao năm qua, nếu ai quan tâm đến Lý Hải thì chắc chắc đều sẽ nhận ra được rằng, anh chưa bao giờ dùng đến chiêu trò để PR cho sản phẩm của mình. Vợ Lý Hải – Minh Hà cũng đã có những chia sẻ xung quanh việc phim bị chê trên mạng xã hội. Cô cho biết bản thân mình rất hạnh phúc vì những khán giả yêu mến đã thông báo lại cho cô biết được sự việc. Cô chỉ mong khán giả xem phim và nếu thấy hay hãy lan tỏa phim đến cho nhiều người khác.

Trước Lật mặt: 48H, serie phim hành động của Lý Hải trước đó đã trải qua 4 phần, tuy nhiên, mỗi phim là một nội dung độc lập và đều thành công mang về doanh thu khủng. Cụ thể, Lật mặt 1 (năm 2015) thu về 72 tỉ đồng; Lật mặt 2: Phim trường (năm 2016) thu 80 tỉ đồng; Lật mặt 3: Ba chàng khuyết (năm 2018) thu về 85 tỉ đồng; đỉnh điểm nhất Lật mặt 4: Nhà có khách (năm 2019) thu 120 tỉ đồng. Phim của Lý Hải vẫn được đông đảo khán giả ủng hộ sau nhiều lần hoãn chiếu vì dịch bệnh - Ảnh: Internet Dù cho có bị sóng gió bủa vây, Lật mặt: 48H của Lý Hải vẫn được đông đảo khán giả ủng hộ. Chỉ sau 10 ngày công chiếu, phim đã thu về doanh thu khủng, cán mốc 100 tỉ đồng. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên không ngừng. Đây cũng chính là minh chứng rõ ràng cho chất lượng và sức hút của bộ phim này. Nhiều người so sánh Lật mặt 5 của Lý Hải với Bố già của Trấn Thành. Trong khi doanh thu của Bố già là 100 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày ra mắt thì Lật mặt 5 của Lý Hải có vẻ chậm hơn. Tuy nhiên, khó có thể đặt hai bộ phim lên bàn cân, bởi Bố già của Trấn Thành có nhiều lợi thế hơn so với Lật mặt 5 của Lý Hải. Theo đó, phim Bố già của Trấn Thành ra mắt vào thời điểm không có bom tấn nước ngoài nào để cạnh tranh. Thời điểm Bố già ra mắt cũng là lúc rạp phim vừa mở cửa sau đợt dịch Covid-19, khán giả đang trong tình trạng thèm được đến rạp xem phim. Trong khi đó, phim Lật mặt 5 của Lý Hải ra rạp vào đúng lúc có rất nhiều bom tấn của thế giới như Godzilla Đại chiến Kong và loạt phim Việt cũng ra rạp cùng lúc. Nói về chuyện doanh thu của phim, đạo diễn Lý Hải cho biết anh chỉ cầu cho phim được hòa vốn, chứ không muốn cạnh tranh với Trấn Thành. Anh khẳng định, điều khiến anh quan tâm hơn cả là khán giả sẽ đánh giá phim của mình như thế nào chứ không phải là doanh thu. Lý Hải cho biết anh chỉ cầu cho phim được hòa vốn, chứ không muốn cạnh tranh với Trấn Thành Lật mặt: 48H của Lý Hải là phim hành động, được dàn dựng với nhiều cảnh rượt đuổi kịch tính, lại pha chút hài hước, tạo được hiệu ứng lớn trên màn ảnh rộng. Phim có sự góp mặt của các diễn viên Ốc Thanh Vân, Võ Thành Tâm, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa,… Nội dung phim kể về câu chuyện của Hiền (Võ Thành Tâm thủ vai) – một cựu võ sĩ đang giúp A Dìn (Huỳnh Đông thủ vai) lấy được món cổ vật. Sau đó, Hiền lại bị chính A Dìn truy sát để thủ tiêu. Anh đưa vợ là Ốc Thanh Vân cùng con gái trốn về miền Tây. Tại đây, anh được gia đình người bạn thân do Mạc Văn Khoa đóng giúp đỡ. Gia đình Hiền phải lẩn trốn trong vòng 48h để thoát được sự truy sát của A Dìn cùng đám tay sai của hắn ta. Bộ phim truyền tải thông điệp “Gia đình là trên hết”, khiến người xem vô cùng cảm xúc. Đây được đánh giá là tác phẩm mang tính đột phá lớn nhất so với những phần trước đó. Nhờ vào các cảnh hành động, võ thuật gay cấn, đẹp mắt.

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' Giữa thời điểm bộ phim mới của Lý Hải mới ra mắt, nam diễn viên Trấn Thành lại đăng tải bài viết khen ngợi một bộ phim ngoại khiến cộng đồng mạng chỉ trích anh đang muốn 'dìm' phim của đàn anh. Để giải thích cho việc này, Trấn Thành đã có buổi livestream mới đây.

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