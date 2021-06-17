Tiểu sử Lâm Vỹ Dạ - Diễn viên hài sáng giá của sân khấu Việt

Lâm Vỹ Dạ tên thật là Lê Thị Vỹ Dạ, sinh ngày 1/9/1989, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ nữ diễn viên đã mất khi cô còn nhỏ, còn ba ruột của cô thì sang Mỹ định cư cùng em gái.

Tiểu sử Lâm Vỹ Dạ “không phải dạng vừa đâu”, cô nàng là vợ của diễn viên hài Hứa Minh Đạt, lại là bạn diễn rất ăn ý với danh hài Trường Giang. Thông qua các vở diễn, chương trình Ơn giời, cậu đây rồi! Đông đảo khán giả cũng phải công nhận cô nàng là một diễn viên hài sáng giá của sân khấu Việt.

Qua nhiều năm đóng hài, nữ diễn viên bỏ túi không ít các vai diễn. Sự xuất hiện của diễn viên Lâm Vỹ Dạ mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Sự hoạt bát và cái duyên hài hước tiềm ẩn sẵn có đã giúp cô nhanh chóng tìm được vị trí đứng trong làng giải trí Việt. Hiện nay, không chỉ là diễn viên hài mà cô còn đang nắm vai trò là giám khảo, MC trong rất nhiều gameshow nổi tiếng như: 7 Nụ cười xuân, Quý ông đại chiến, Đấu Trường Âm Nhạc…

Cô từng theo học lớp diễn viên kịch tại trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh từ 2004-2008. Chính xác, cô nàng đã tham gia nghệ thuật từ năm 2007, tính đến bây giờ thì cũng đã 14 năm rồi. Tuy nhiên, chặng đường cô đi thì lại khác hoàn toàn so với các nữ diễn viên khác. Hiện nay, cô là diễn viên tại Sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ hài Hữu Lộc.

Trước khi được biết đến như hiện nay, tham gia nhiều trên các gameshow truyền hình, Lâm Vỹ Dạ đã từng nghĩ mình rất đen đủi. Bởi cô lập gia đình sớm và sinh con nên phải dành 5-6 năm cho cuộc sống cá nhân. Sau khi hai con đã lớn và hiểu chuyện, gia đình ổn định mới bắt đầu tập trung cho công việc. Trong thời gian này, cô cũng rất hoang mang, không biết sau khi quay lại với sân khấu mình có còn chỗ đứng không khi ngoài kia đang có rất nhiều tài năng nở rộ.

Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi tham gia chương trình Ơn giời, Cậu đây rồi!

Tuy nhiên, bằng tất cả những nỗ lực của mình và có sự ủng hộ của Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Năm 2013, Lâm Vỹ Dạ gia nhập nhóm hài riêng của Trường Giang và sau đó tham gia một số show truyền hình. Trong số đó thì “Ơn Giời, cậu đây rồi” là chương trình giúp Lâm Vỹ Dạ để lại ấn tượng với khán giả nhiều nhất. Nhờ thành công trong chương trình này, cô nhận được nhiều lời mời hơn, có cơ hội xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình.

Trong chương trình “Ơn giời, Cậu đây rồi”, Lâm Vỹ Dạ gây chú ý với vai phó phòng khó tính, oái ăm nhưng không kém phần lầy lội. Dường như mỗi lần Lâm Vỹ Dạ xuất hiện thì câu chuyện sẽ được đẩy lên cao trào, kịch tính hơn. Bằng sự nhanh nhẹ, khôn khéo của mình cũng có phần hơn xéo sắc, Lâm Vỹ Dạ đã không ít lần làm khó thí sinh tham dự chương trình.

Bên cạnh tài năng về diễn xuất, với sự nhạy bén trong tình huống và nét tự tin trong lối diễn đã giúp Lâm Vỹ Dạ vào các vai một cách tự nhiên. Điều này giúp cho mỗi một vở diễn, chương trình mà cô tham gia trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, diễn chắc vai, Lâm Vỹ Dạ cũng được mời làm huấn luyện viên cho chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí. Cô thể hiện khả năng của một người thầy dẫn dắt tận tình, cho các em những lời giảng bổ ích. Bên cạnh diễn hài, làm giám khảo cho các chương trình, Lâm Vỹ Dạ còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Cao Ốc Ảo Diệu, Cà Phê Tử Tế, Nhật Ký Vợ Chồng Son… Trong đó vai Chà trong sitcom Bí mật quý ông để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm cho khán giả. Từng hành động, lời nói của nhân vật này được cô nhấn nhá khiến cho câu thoại trở nên có hồn và thu hút hơn, mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Hiện nay Lâm Vỹ Dạ rất thành công trong sự nghiệp

Bằng sự yêu nghề, cống hiến nghiêm túc cho nghệ thuật, hiện nay Lâm Vỹ Dạ nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả, cũng như các đánh giá tích cực từ các đàn anh đàn chị đi trước.

Nhiều người đùa rằng “thời của Lâm Vỹ Dạ” đến rồi. Đáp lại lời nói này, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ: “Để nói thời của tôi tới rồi thì tôi không dám nhận, vì tôi chỉ biết cố gắng thật nhiều cho lĩnh vực mình theo đuổi, còn đến thời hay không phải do khán giả nhận xét”.

Hiện nay, Lâm Vỹ Dạ đang có chỗ đứng trong giới showbiz, là cái tên khá hot trong nhiều gameshow nổi tiếng như: Cười Là Thua, Hàng Xóm Lắm Chiêu, Thiên Đường Ẩm Thực… Vì cũng có danh tiếng vậy nên cô cũng được mời làm đại diện của nhiều nhãn hàng. Hứa hẹn, tương lai của cô còn rực rỡ hơn nữa.

Lâm Vỹ Dạ viên mãn bên Hứa Minh Đạt

Nói về người vợ Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt tỏ rõ sự cảm phục. Trong chương trình “Phụ nữ ngày nay” lên sóng với sự góp mặt của diễn viên Hứa Minh Đạt, Hoa hậu Diễm Hương trò chuyện về chủ đề “Phụ nữ có công việc tốt không bằng có người chồng tốt”. Nam diễn viên Hứa Minh Đạt tấm tắc khen ngợi bà xã là người phụ nữ, người vợ giỏi giang, có thể đảm đương tốt chuyện gia đình lẫn kinh tế mà không phụ thuộc vào sự phụ trợ từ anh. Hai vợ chồng đi lên từ con số không và đã có cơ ngơi như bây giờ.

Lâm Vỹ Dạ từ khi mới mười mấy tuổi đã thần tượng Hứa Minh Đạt. Mối tình thầm thương trộm nhớ kéo dài 4 năm. Lâm Vỹ Dạ tiết lộ cô thường hay đứng trước gương để tập tỏ tình với Hứa Minh Đạt. Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến, đúng thời điểm cả hai vừa mới tan vỡ trong mối tình trước đó, như một sự đồng cảm, họ dễ dàng thấu hiểu nhau và nên duyên từ đó.

Sau một năm yêu nhau thì cả hai quyết định về chung một nhà. Thời điểm mới về chung một nhà, cuộc sống chưa đầy đủ như hiện tại, cho nên chuyện gánh vác kinh tế do Hứa Minh Đạt. Còn Lâm Vỹ Dạ phải gác lại niềm đam mê sân khấu để chăm lo cho gia đình.

Cả hai đã cùng đồng hành, san sẻ nỗi khổ tâm, cùng đi với nhau qua những ngày khó khăn nhất, trân trọng hạnh phúc mình đang có. Đến hiện tại họ cùng nhau mỉm cười nhìn lại chặng đường đã qua.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ

Hiện nay, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt, cùng nhau xuất hiện tại sự kiện, hợp tác cùng làm giám khảo trong nhiều cuộc thi. Khi có thời gian rảnh cả hai cùng đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Họ bên nhau không hề cầu kỳ không tai tiếng và đã chứng minh được rằng tình yêu trong showbiz không hề bi quan như những cặp đôi khác.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Hứa Minh Đạt từng chia sẻ anh cảm thấy có lỗi với Lâm Vỹ Dạ. Lý do là vì khi đưa Lâm Vỹ Dạ về sống cùng khi anh còn là chàng thanh niên mới lớn, ngoài hoài bão với nghề, anh chẳng có gì trong tay để nuôi em. Xin lỗi vì để Lâm Vỹ Dạ phải hy sinh mọi thứ, kể cả thanh xuân của mình cho anh và các con.

Bây giờ cả hai cùng hoạt động nghệ thuật, cả hai có sự thông cảm và thấu hiểu dành cho nhau. Vậy nên nhìn vào tiểu sử Lâm Vỹ Dạ nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ và có chút ghen tỵ. Bởi cô là người phụ nữ giỏi giang, vừa làm tốt vai trò của mình khi là người công chúng, vừa là người vợ ngoan hiền, người mẹ yêu thương nhưng cũng nghiêm khắc với con cái. Đây là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại.