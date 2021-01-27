Lâm Vỹ Dạ được nhà sản xuất Táo Quân 2021 'gọi tên', trở thành diễn viên hài miền Nam duy nhất tham gia 'Gặp nhau cuối năm' năm nay

Hậu trường 27/01/2021 20:27

Xem Táo Quân mỗi đêm 30 Tết hằng năm dần trở thành thói quen của khán giả Việt Nam. Chương trình truyền hình rất được yêu thích này sẽ trở nên thú vị và mới mẻ hơn khi có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ hài miền Nam Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ là nữ diễn viên hài có nét diễn xuất mộc mạc, nữ tính, đằm thắm một cách rất “miền Nam”. Nữ nghệ sĩ tập tành bước chân vào nghề từ những năm 2005 với tư cách là một diễn viên phim truyền hình. Từ những năm 2013, tên tuổi Lâm Vỹ Dạ mới thực sự được săn đón bởi các nhà đài và công ty giải trí lớn.

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Nghệ sĩ hài Lâm Vỹ Dạ vào nghề từ rất trẻ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Vỹ Dạ là cái tên cực “đắt show” trong làng giải trí Việt. Cô tham gia rất nhiều chương trình nổi tiếng như “Ơn giời! Cậu đây rồi”, “Quý ông đại chiến” , “Ca sĩ bí ẩn”, “Giọng ải giọng ai” , “Giọng ca bí ẩn”, “Chạy đi chờ chi”,… Ở tuổi 31, sự nghiệp của Lâm Vỹ Dạ ngày càng thăng tiến.

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Lâm Vỹ Dạ tham gia chương trình của đài HTV7- Ảnh: Internet

Đặc biệt, thời điểm cận Tết Nguyên Đán 2021 này hẳn sẽ vô cùng ý nghĩa đối với nữ nghệ sĩ vì cô là diễn viên hài miền Nam duy nhất nhận được vai diễn trong chương trình Táo Quân năm nay.

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Hé lộ cảnh quay của Lâm Vỹ Dạ trong 'Gặp nhau cuối năm' 2021 - Ảnh: Internet

Các fan hâm mộ của Táo Quân chắc hẳn đã quen thuộc với những "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, "Nam Tào" Xuân Bắc, "Bắc Đẩu" Công Lý, các nghệ sĩ khác như Quang Thắng, Chí Trung, Vân Dung, Minh Vượng, Đức Khuê,... Năm nay, sự góp mặt của Lâm Vỹ Dạ với chất giọng miền Nam đặc trưng chắc chắn sẽ mang lại cho người xem những phút giây ấn tượng nhất.

Táo Quân 2021 sẽ bắt đầu ghi hình vào ngày 27-28/1 âm lịch để kịp phát sóng vào đêm 30 phục vụ khán giả. Trong chương trình lần này, vai diễn của Lâm Vỹ Dạ được tiết lộ là phiên bản nữ của Bắc Đẩu do Công Lý thủ vai những năm trước. Nhân vật của nữ nghệ sĩ rất được Ngọc Hoàng cưng chiều, tạo được điểm nhấn bằng những phát ngôn vô cùng “trendy”.

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Tạo hình cực ấn tượng của Lâm Vỹ Dạ trong Táo Quân năm nay - Ảnh: Internet

Vì sự xuất hiện của vai diễn đặc biệt lần này do Lâm Vỹ Dạ đảm nhận, nghi vấn nhân vật Bắc Đẩu của Công Lý diễn trong những năm trước sẽ được thay thế bắt đầu từ Táo Quân 2021 này.

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