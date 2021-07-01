Tiểu sử Hứa Minh Đạt - Diễn viên hài chinh phục khán giả bởi sự duyên dáng, hóm hỉnh

Hứa Minh Đạt sinh ngày 26/11/1982, sinh ra tại TPHCM. Anh là một diễn viên hài tài năng, mặc dù không được xuất hiện nhiều với vai trò là diễn viên chính nhưng với sự xuất hiện của anh làm cho bộ phim trở nên màu sắc, thu hút và có điểm nhấn, mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Hứa Minh Đạt là diễn viên hài quen mặt trong nhiều tiểu phẩm, phim và gameshow. Ở bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống khó tìm ra điểm nào để mà chê anh được. Vì trên sân khấu anh là một diễn viên chắc vai, sau ống kính anh lại là người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Chính vì vậy, tiểu sử Hứa Minh Đạt luôn có sức hấp dẫn và nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Hứa Minh Đạt đã quyết định bỏ 2 năm học ở trường Điện tử để theo nghiệp diễn. Anh đã thi lại và đậu vào trường Cao đẳng Sân Khấu điện ảnh TP.HCM. Cũng từ lúc bước chân vào trường Cao đẳng Sân Khấu điện ảnh TP.HCM, anh đã có rất nhiều cơ hội gặp gỡ với những đàn anh chị nổi tiếng trong nghề.

Không nổi tiếng như Trường Giang hay Hoài Linh nhưng Hứa Minh Đạt lại có nét hài duyên dáng khi diễn. Phần lớn anh chỉ được nhận diễn vai phụ. Cho dù là vai phụ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến logic và mạch của bộ phim. Đặc biệt đối với khán giả nếu thiếu Hứa Minh Đạt thì dường như tác phẩm bị thiếu muối và không còn độ mặn. Vì vậy, Hứa Minh Đạt được nhiều đạo diễn mời vào những vai phụ hóm hỉnh, duyên dáng, tạo nên sức hấp riêng cho bộ phim bên cạnh dàn nhân vật chính.

Anh được thầy Công Ninh giới thiệu làm MC trong sân khấu hài và cơ duyên gặp các nghệ sĩ nổi tiếng như Hữu Lộc, Long Đẹp Trai, Hoàng Mèo, Hoài Linh, Tấn Beo. Trong đó, Nghệ sĩ Hoài Linh là người đã có công giúp đỡ cho Hứa Minh Đạt rất nhiều trên con đường sự nghiệp của anh. Vì vậy, hiện nay, Hứa Minh Đạt cũng là một trong những danh hài được rất nhiều chương trình săn đón.

Sự nghiệp của Hứa Minh Đạt

Nói về sự nghiệp của Hứa Minh Đạt, phải công nhận rằng khá suôn sẻ. Là một nghệ sĩ có duyên với ánh đèn sân khấu, anh bắt đầu chinh phục khán giả từ những vai diễn nhỏ, sau đó thử sức với sân khấu lớn hơn. Dù là ở vai diễn nào hay diễn ở sân khấu nào, khán giả cũng đều thấy Hứa Minh Đạt là một diễn viên có khả năng nhập vai rất ngọt.

Có một thời gian tên tuổi của Hứa Minh Đạt phủ rộng khắp các tỉnh thành, anh nổi tiếng cách diễn hơi khờ khạo đôi khi là tưng tửng mang đến cái kết bất ngờ cho người xem, khiến khán giả cười nghiêng ngả. Bây giờ khi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Hứa Minh Đạt đã là một cây hài không thể thiếu trong nhóm Hoài Linh nói riêng và trong làng hài Việt nói chung. Anh nắm bắt tâm lý nhân vật rất nhanh, biểu đạt một cách nhuyền nhuyễn. Chính vì vậy, hiện nay anh là một cái tên được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn mà không cần phải lo lắng hay nghĩ ngợi gì về diễn xuất.

Hứa Minh Đạt diễn chắc vai, nhập tâm rất ngọt

Giờ đây, ngoài việc diễn hài, đóng phim, tham gia các gameshow chương trình thì Hứa Minh Đạt còn là một nghệ sĩ rất năng nổ ở nhiều lĩnh vực phía sau màn ảnh. Anh vừa chỉ đạo diễn xuất con đảm đương vị trí giám khảo trong cuộc thi Tiếu lâm tứ trụ nhí. Đặc biệt, khi làm giám khảo chương trình “Tiếu lâm tứ trụ nhí” Hứa Minh Đạt đã thể hiện được khả năng chỉ đạo diễn xuất của mình. Cùng với các em nhỏ mang đến những tiết mục hay, giàu tính giải trí.

Anh đã dành rất nhiều thời gian hướng dẫn phải gò, phải nắn lại từng nét diễn để thích hợp với độ tuổi của các bé. Chương trình này HLV phải tự xây dựng kịch bản, lên ý tưởng từ sân khấu đến trang phục cho các bé để mỗi tiết mục phải là một màu sắc khác nhau. Chính vì vậy, qua chương trình này người ta thấy được sự phối hợp ăn ý của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ. Cả hai người đã cùng nhau phối hợp với các bé tập kịch bản, dựng tiết mục chỉn chu cho các bé.

Từng kịch bản mà cả hai xây dựng luôn nhiều màu sắc và vô cùng thú vị khiến bộ ba giám khảo Ốc Thanh Vân, Đình Toàn, Đại Nghĩa cũng phải ngưỡng mộ. Bởi tiết mục đơn giản, phù hợp với độ tuổi các bé nhưng vẫn tạo được ấn tượng rất tốt, lấy được những tiếng cười của khán giả. Đây cũng là thành quả khá ấn tượng mà anh thu được ở vị trí chỉ đạo diễn xuất và huấn luận viên chương trình.

Hứa Minh Đạt - Người chồng hết lòng về vợ con

Hứa Minh Đạt đã lập gia đình được hơn 10 năm rồi. Vợ của anh là cô nàng Lâm Vỹ Dạ cũng là một diễn viên hài tài năng được nhiều chương trình săn đón. Hiện nay, cả hai đều là trai tài gái sắc của làng hài Việt, cùng hoạt động trong một lĩnh vực. Có lẽ vì điều này mà cả hai dễ thấu hiểu thông cảm cho nhau, đồng thời đưa ra những lời khuyên bổ ích về nghề nghiệp.

Không ít lần Hứa Minh Đạt khi tham gia chương trình gameshow đã chia sẻ, anh cảm thấy rất tự hào và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, may mắn có Lâm Vỹ Dạ là người vợ chu toàn, đảm đang chăm lo cho gia đình và nuôi dạy các con.

Hứa Minh Đạt hết lòng với công việc và là người đàn ông của gia đình

Hứa Minh Đạt cũng khẳng định vợ là là cô gái đầu tiên và duy nhất anh nghĩ tới mỗi khi cần ai đó nắm tay, tâm sự và bên cạnh vỗ về, an ủi. Anh cũng cảm ơn vợ đã bên anh lúc khó khăn, công việc bấp bênh, tiền ăn học của con còn thiếu khiến cả hai đau đầu cho đến bây giờ cuộc sống gia đình yên ổn.

Hứa Minh Đạt không ngần ngại trao cho vợ những lời đường mật có cánh. Anh thấu hiểu được nỗi vất vả của Lâm Vỹ Dạ khi về làm vợ. Anh hiểu được vợ đã hy sinh cho mình rất nhiều, chọn cách lui về hậu phương chăm sóc gia đình và con cái để bản thân có cơ hội phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, đến khi con cái đã cứng cáp, Hứa Minh Đạt đã rất ủng hộ vợ quay lại với sân khấu.

Sau khi trở lại với sân khấu, với sự giúp đỡ của chồng và nỗ lực của bản thân Lâm Vỹ Dạ đã nhanh chóng nổi tiếng và giờ đây đã là cái tên quá quen thuộc với khán giả bởi lối diễn xuất duyên dáng. Nữ diễn viên đã 2 lần liên tiếp nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất 2018, 2019. Hứa Minh Đạt tỏ rõ sự cảm phục của mình dành cho vợ. Có lẽ anh luôn đặt mình vào vị trí của vợ để suy nghĩ, chính vì vậy, anh luôn thấu hiểu tâm lý của vợ, không để nảy sinh những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Do đó, bây giờ Hứa Minh Đạt đang có cuộc hôn nhân viên mãn, bên cạnh người vợ Lâm Vỹ Dạ cùng những đứa con ngoan. Gia đình Hứa Minh Đạt cũng được xem là một trong những gia đình “kiểu mẫu” trong showbiz, khiến bao người ngưỡng mộ.

Hứa Minh Đạt xây dựng gia đình hạnh phúc với Lâm Vỹ Dạ

Qua đây, có thể thấy được tiểu sử Hứa Minh Đạt khiến bao người ghen tỵ. Bao người mong ước được nổi tiếng và có vợ đẹp con ngoan như anh. Nhưng mà đó là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực của Hứa Minh Đạt chứ không phải là tự dưng mà có đâu nhé!