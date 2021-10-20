Tiểu sử Công Phượng - Chàng cầu thủ xuất sắc vang danh đất Nghệ

Không phụ lòng khán giả nước nhà, mỗi một trận đấu được ra sân, anh luôn cố gắng hết sức, những pha chuyền bóng điêu luyện, ghi bàn đẹp mắt, mãn nhãn người xem. Vì vậy, từ một cầu thủ ngày nào còn vô danh, anh đã nhanh chóng trở thành một “ngôi sao” sáng của làng bóng đá, được hàng triệu khán giả nước nhà mến mộ. Cũng từ đây, tiểu sử của Công Phượng được nhiều người chú ý hơn. Khán giả lại càng ngưỡng mộ anh hơn khi biết anh đã trải qua rất nhiều “chông gai” mới đến được với thành công vang dội như ngày hôm nay.

Nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một cần thủ chuyên nghiệp, được đá chính trong đội tuyển quốc gia, Công Phượng đã nỗ lực rất nhiều. Biết mình có thân hình nhỏ con, thua kém đồng đội về mặt thể lực nên trong ý chí, anh luôn cố gắng rèn luyện để có một kỹ thuật thật tốt. Anh có khả năng giữ bóng và chuyền bóng điêu luyện khiến đối thủ phải dè chừng. Chính điều này đã giúp anh nổi bật bản thân và được chú ý. Nhờ đó có thể lọt vào mắt xanh của các huấn luận viên và giành được vé thi đấu trong đội tuyển quốc gia.

Bởi gia đình nghèo lại đông con nên trong bữa cơm phải độn, ngô, khoai, sắn - sản phẩm nông nghiệp do chính gia đình làm ra để ăn cho chắc bụng. Cũng vì lẽ đó mà Công Phượng có thân hình gầy gò, ốm yếu hơn so với các bạn. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc Nguyễn Công Phượng đã từng trượt khi vào lò CLB Sông Lam Nghệ An.

Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 tại Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có 6 anh chị em. Người dân trong làng chủ yếu đều đi làm ăn xa để “tránh” cái nghèo khó.

Công Phượng xuất thân trong một gia đình nghèo khó

Tuy nhiên, anh chưa bao giờ chấp nhận dừng chân trước số phận. Với niềm đam mê với trái bóng, anh đã cố gắng để trải qua 1 vòng tuyển chọn gắt gao, cuối cùng anh cũng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh cũng bắt đầu từ đây. HAGL-Arsenal JMG cũng là ngôi nhà đã chắp cánh cho anh gặp hái được nhiều thành công như hiện tại.

Tiểu sử Công Phượng và quá trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Cột mốc 12 tuổi đã làm thay đổi cuộc đời nghèo khó của Nguyễn Công Phượng. 12 tuổi anh gia nhập học viện HAGL Arsenal JMG. Sau bao nhiêu ngày tháng tập luyện, rèn luyện thì tin vui mà bao ngày mong chờ cũng đã đến với anh. Ngày 16 tháng 11 năm 2012, giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Arsenal Steve Morrow đã gửi quyết định triệu tập 4 cầu thủ Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và Đồng Triều sang Trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập luyện, thi đấu cọ xát cùng với các cầu thủ U17 Arsenal. Đây cũng là cơ hội đầu tiên giúp anh được gọt giũa bản thân và hoàn thiện mình hơn nữa.

Công Phượng là một cầu thủ có kỹ thuật tốt trên sân cỏ

Đến năm 2014, Công Phượng cùng lứa cầu thủ khóa một học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho lên đá V-League 2015 trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vì là gương mặt sáng gia, Nguyễn Công Phượng đã được đá chính ngay từ đầu trong trận đấu đầu tiên của đội bóng mùa giải 2015. Không phụ kỳ vọng của người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng đã có được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, những trận sau đó thì anh và Hoàng Anh Gia Lai làm khán giả khá thất vọng, cả mùa giải Công Phượng ghi được 6 bàn thắng, thi đấu hơn 2000 phút. Năm đó, Hoàng Anh Gia Lai may mắn trụ hạng khi đứng thứ 13/14 chung cuộc.

Ngày 23 tháng 12 năm 2015 Công Phượng và đội Mito Hollyhock (Nhật Bản) ký kết hợp đồng theo dạng cho mượn một năm tại J-League 2, với giá trị chuyển nhượng 100.000 USD. Tại Mito Hollyhock anh sẽ mang áo số 16.

Ngày 7 tháng 5 năm 2016, Công Phượng được xuất hiện trong màu áo Hollyhock khi anh vào sân thay thế cho cầu thủ Hosokawa Junya ở phút 87. Sau khi đã được chinh chiến ở nước ngoài thì Công Phượng cũng đã được huấn luyện viên Miura Toshiya để ý và triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo. Kể từ đây số người hâm mộ anh ngày càng tăng lên.

Anh sau đó có mặt trong thành phần đội dự giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2016 ở Qatar. Anh ghi bàn từ chấm penalty trong trận đấu cuối gặp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mỗi lần ra sân Công Phượng đều rất tỏa sáng với kỹ thuật chơi bóng của mình

Năm 2017, Công Phượng đứng thứ 3 trong top những cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đến năm 2018, anh lại là người giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho U23 Việt Nam. Trong năm 2019, Công Phượng ký hợp đồng thi đấu một năm theo dạng cho mượn với đội bóng Hàn Quốc Incheon United. Và hợp đồng kết thúc nhanh chóng chỉ trong vòng 4 tháng. Bước sang năm 2020, Công Phượng được CLB TP Hồ Chí Minh mua lại nửa năm hợp đồng từ STVV. Năm 2021, Công Phượng là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất tại V-League 2020.

Có thể nói đến hiện tại Công Phượng đang có sự nghiệp vô cùng thành công. Đây là điều mà rất nhiều các cầu theo theo nghiệp cầu thủ đều ao ước đạt được.

Hôn nhân hạnh phúc với người vợ Viên Minh

Bên cạnh sự nghiệp thì đời tư về tình yêu, hôn nhân của Công Phượng cũng được mọi người quan tâm. Năm 2020, Công Phượng đã kết hôn với Viên Minh trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Bởi trước giờ anh chưa từng để lộ tin đồn hẹn hò nào của hai người.

Viên Minh - cô nàng dù không có ngoại hình quá nổi bật nhưng gây ấn tượng bởi sự dễ thương, chững chạc, được biết cô là Thạc sĩ loại xuất sắc ở RMIT. Hơn nữa, cô nàng cũng chính là người quản lý hình ảnh cho tiền đạo tuyển Việt Nam. Cô tham gia vào ban quản trị fanpage Nguyễn Công Phượng JMG để cung cấp hình ảnh cũng như thông tin cho công chúng. Cô nàng cũng rất được bố mẹ của Công Phượng yêu mến bởi cô là người hiền lành, đảm đang, biết lo lắng và san sẻ với những áp lực của nam cầu thủ.

Không chỉ ngưỡng mộ bởi năng lực học tập và quản lý, công chúng còn rất ngỡ ngàng với gia thế của Viên Minh. Bố của Viên Minh là ông Tô Duy Lâm – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp cô vào công ty gia đình làm việc. Tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng Viên Minh là một cô gái hiện đại có cách ăn mặc đơn giản, không cầu kỳ, không chạy theo hàng hiệu.

Công Phượng đang hạnh phúc bên người vợ Viên Minh

Công Phượng và vợ đến với nhau được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Hiện tại hai người đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Gia đình của Viên Minh và Công Phượng hiện là một gia đình mà giới trẻ thần tượng, yêu mến.

Qua đây có thể thấy được, tiểu sử Công Phượng cũng trải qua không ít những thăng trầm. Nhưng sau tất cả, bằng chính nỗ lực của mình anh đã gặt hái được trái ngọt. Là một chàng trai tài năng, chín chắn và trưởng thành, cực kỳ quyết tâm và nỗ lực, Công Phượng đã đạt được những gì mình mong ước, gặt hái được nhiều thành công. Đến thời điểm hiện tại, những gì chàng cầu thủ người Nghệ An đang có được cũng chính là mong muốn của rất nhiều đàn ông muốn có đó là sự nghiệp thành công, lại có vợ hiền con ngoan, gia đình hạnh phúc.