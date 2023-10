Tiểu sử Công Phượng - Chàng cầu thủ xuất sắc vang danh đất Nghệ

Tiểu sử Công Phượng

Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 tại Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có 6 anh chị em. Người dân trong làng chủ yếu đều đi làm ăn xa để “tránh” cái nghèo khó.

Bởi gia đình nghèo lại đông con nên trong bữa cơm phải độn, ngô, khoai, sắn - sản phẩm nông nghiệp do chính gia đình làm ra để ăn cho chắc bụng. Cũng vì lẽ đó mà Công Phượng có thân hình gầy gò, ốm yếu hơn so với các bạn. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc Nguyễn Công Phượng đã từng trượt khi vào lò CLB Sông Lam Nghệ An.