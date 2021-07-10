Vốn kín tiếng nhưng bà xã Công Phượng bất ngờ 'lộ diện', kêu oan trong vô vọng vì bị ông lớn MXH 'không tin mình'

Khá kín tiếng trên mạng xã hội lại sắp đến ngày sinh nở nhưng Viên Minh phải đích thân lên mạng đăng tải thông tin này.
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Viên Minh là cô gái luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng vì không chỉ là vợ của một trong những cầu thủ tài năng, nổi tiếng nhất nhì làng bóng Việt, cô nàng còn là tiểu thư trâm anh thế phiệt đích thị. Khác với các nàng WAGs khác, Viên Minh khá kín tiếng trên mạng xã hội, thậm chí trang cá nhân của cô dường như trống trơn. Đơn cử như những ngày gần đây, dân tình khắp nơi rầm rộ khi nghe được tin vui cặp vợ chồng nam cầu thủ sẽ đón con trai đầu lòng vào tháng này thế nhưng Viên Minh vẫn không hề có phản ứng gì với sự “nhiệt tình” trên.
Chỉ muốn sống im lặng như thế nhưng sự việc lần này khiến vợ Công Phượng phải đích thân “ra mặt”. Cụ thể, một tài khoản Instagram đã giả mạo là Viên Minh, thường xuyên cập nhật những hình ảnh liên quan đến cô nàng, hơn nữa còn không ngại khẳng định: “Đây là tài khoản Instagram duy nhất của Viên Minh nhé!”
Biết được chiêu trò bẩn này và không muốn netizen hiểu lầm, Viên Minh đã “lộ diện” để đính chính sự việc: “Xin chào, @vienminh93 không phải là tài khoản Instagram của mình. Xin cảm ơn.”
Bên cạnh việc đính chính ngắn gọn không có gì để bàn cãi, Viên Minh còn hài hước tiết lộ thêm rằng mỗi ngày cô đều phải dùng tài khoản chính chủ 99 người follow để report account fake chục ngàn follow trong vô vọng, cô nàng bất lực: “Chắc Instagram không tin mình.”
Qua sự việc lần này, cộng đồng mạng có cơ hội hiểu thêm về Viên Minh, một cô nàng không thích ồn ào và rất biết cách xử sự. Bên cạnh đó chúng ta cần trở thành người hâm mộ lý trí, biết thu thập thông tin xác thực đồng thời nhanh tay “trục xuất” những thành phần giả mạo người khác.