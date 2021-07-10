Vốn kín tiếng nhưng bà xã Công Phượng bất ngờ 'lộ diện', kêu oan trong vô vọng vì bị ông lớn MXH 'không tin mình'

Viên Minh là cô gái luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng vì không chỉ là vợ của một trong những cầu thủ tài năng, nổi tiếng nhất nhì làng bóng Việt, cô nàng còn là tiểu thư trâm anh thế phiệt đích thị. Khác với các nàng WAGs khác, Viên Minh khá kín tiếng trên mạng xã hội, thậm chí trang cá nhân của cô dường như trống trơn. Đơn cử như những ngày gần đây, dân tình khắp nơi rầm rộ khi nghe được tin vui cặp vợ chồng nam cầu thủ sẽ đón con trai đầu lòng vào tháng này thế nhưng Viên Minh vẫn không hề có phản ứng gì với sự “nhiệt tình” trên.

Viên Minh được nhiều người biết đến sau khi kết hôn với Công Phượng - Ảnh: Internet

Chỉ muốn sống im lặng như thế nhưng sự việc lần này khiến vợ Công Phượng phải đích thân “ra mặt”. Cụ thể, một tài khoản Instagram đã giả mạo là Viên Minh, thường xuyên cập nhật những hình ảnh liên quan đến cô nàng, hơn nữa còn không ngại khẳng định: “Đây là tài khoản Instagram duy nhất của Viên Minh nhé!”