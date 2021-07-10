Vốn kín tiếng nhưng bà xã Công Phượng bất ngờ 'lộ diện', kêu oan trong vô vọng vì bị ông lớn MXH 'không tin mình'

Tin tức giải trí 10/07/2021 07:07

Khá kín tiếng trên mạng xã hội lại sắp đến ngày sinh nở nhưng Viên Minh phải đích thân lên mạng đăng tải thông tin này.

Viên Minh là cô gái luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng vì không chỉ là vợ của một trong những cầu thủ tài năng, nổi tiếng nhất nhì làng bóng Việt, cô nàng còn là tiểu thư trâm anh thế phiệt đích thị. Khác với các nàng WAGs khác, Viên Minh khá kín tiếng trên mạng xã hội, thậm chí trang cá nhân của cô dường như trống trơn. Đơn cử như những ngày gần đây, dân tình khắp nơi rầm rộ khi nghe được tin vui cặp vợ chồng nam cầu thủ sẽ đón con trai đầu lòng vào tháng này thế nhưng Viên Minh vẫn không hề có phản ứng gì với sự “nhiệt tình” trên.

Vốn kín tiếng nhưng bà xã Công Phượng bất ngờ 'lộ diện', kêu oan trong vô vọng vì bị ông lớn MXH 'không tin mình' - Ảnh 1
Viên Minh được nhiều người biết đến sau khi kết hôn với Công Phượng - Ảnh: Internet

Chỉ muốn sống im lặng như thế nhưng sự việc lần này khiến vợ Công Phượng phải đích thân “ra mặt”. Cụ thể, một tài khoản Instagram đã giả mạo là Viên Minh, thường xuyên cập nhật những hình ảnh liên quan đến cô nàng, hơn nữa còn không ngại khẳng định: “Đây là tài khoản Instagram duy nhất của Viên Minh nhé!”

Biết được chiêu trò bẩn này và không muốn netizen hiểu lầm, Viên Minh đã “lộ diện” để đính chính sự việc: “Xin chào, @vienminh93 không phải là tài khoản Instagram của mình. Xin cảm ơn.”

Vốn kín tiếng nhưng bà xã Công Phượng bất ngờ 'lộ diện', kêu oan trong vô vọng vì bị ông lớn MXH 'không tin mình' - Ảnh 2
Viên Minh lên tiếng đính chính, chỉ ra tài khoản giả mạo - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc đính chính ngắn gọn không có gì để bàn cãi, Viên Minh còn hài hước tiết lộ thêm rằng mỗi ngày cô đều phải dùng tài khoản chính chủ 99 người follow để report account fake chục ngàn follow trong vô vọng, cô nàng bất lực: “Chắc Instagram không tin mình.”

Vốn kín tiếng nhưng bà xã Công Phượng bất ngờ 'lộ diện', kêu oan trong vô vọng vì bị ông lớn MXH 'không tin mình' - Ảnh 3
Cô nàng lịch sự nhắn tin hỏi 'người kia' cho rõ ràng nhưng tài khoản này chặn nhận tin nhắn từ người lạ - Ảnh: Internet

Qua sự việc lần này, cộng đồng mạng có cơ hội hiểu thêm về Viên Minh, một cô nàng không thích ồn ào và rất biết cách xử sự. Bên cạnh đó chúng ta cần trở thành người hâm mộ lý trí, biết thu thập thông tin xác thực đồng thời nhanh tay “trục xuất” những thành phần giả mạo người khác. 

Á hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính

Á hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính

Mới đây, Á hậu chuyển giới Tường Vi khoe vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm trong bộ ảnh được chụp tại quê hương Đắk Nông của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Minh Bà xã Công Phượng lên tiếng đính chính

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43