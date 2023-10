Tiểu sử Blackpink - Nhóm nhạc “nữ thần” hàng đầu KPOP

Chi tiết về các thành viên trong nhóm nhạc BlackPink

4 thành viên nhóm nhạc Blackpink mỗi người một vẻ, mang một màu sắc riêng. Nhưng khi gộp chung thành một nhóm lại tạo ra một tổng thể thống nhất, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Vì vậy nhóm nhạc nhận được “cơn mưa” lời khen cho những thành tích ấn tượng đã đạt được. Điều này góp phần làm cho sự nổi tiếng của BlackPink là không có biên giới.

JISOO (BlackPink )

Jisoo tên thật là Kim Ji-soo (phiên âm Hàn Quốc: 김지수). Cô nàng sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995. Sở hữu chiều cao là 1m62. Hiện nay, Jisoo là một nữ ca sĩ, ngoài ra cô còn là diễn viên, người mẫu kiêm MC người Hàn Quốc nổi tiếng, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ khi gia nhập nhóm nhạc nữ BlackPink, cô được mọi người biết đến nhiều hơn và được xem là nữ thần tượng thế hệ mới của nền âm nhạc KPOP.

Cô được đánh giá cao nhờ tài năng ca hát và nhan sắc. Cô được giao trọng trách là đảm nhận vai trò hát dẫn và visual của nhóm. Mặc dù vậy, theo hàng loạt fan, trong số 4 thành viên nhóm Blackpink thì Jisoo đang trong tình trạng mờ nhạt nhất. Truyền thông về cô đang rất nhỏ giọt và ít ỏi. Do đó, nhiều fan đã lên tiếng kêu gọi YG quan tâm Jisoo nhiều hơn.

Jisoo - BlackPink

Gần như là hoạt động duy nhất của Jisoo chủ yếu là sản phẩm chung với nhóm nhạc Blackpink. Gần đây, cô được đảm nhiệm vai chính trong phim điện ảnh Snowdrop.Tuy nhiên, phim Snowdrop của Jisoo đã gặp vận xui đối mặt với làn sóng phản đối của khán giả. Bởi vì bộ phim bị đánh giá là nhiều tình tiết không hợp lý, thậm chí có phần vô lý, không đúng lịch sử. Nếu phim này bị cấm chiếu thì Jisoo là nữ thần tượng kém may mắn nhất trong nhóm Blackpink. Trước khi ra mắt Jisoo là người mẫu và diễn viên, xuất hiện trong nhiều quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Jisoo đã xuất hiện trong MV Spoiler + Happen Ending của Epik High và MV I'm Different của Hi Suhyun.

JENNIE (BlackPink)

Jennie tên thật là Kim Jennie (phiên âm Hàn Quốc: 제니김)。Cô sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996, chiều cao 1m63. Cô nàng này biết rất nhiều ngôn ngữ, có thể thông thạo tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. Cô đã từng là du học sinh ở New Zealand.

Sự nghiệp của cô rất thành công. Đầu tiên phải kể đến Jennie đã xuất hiện trong MV That XX của G-Dragon với vai nữ chính. Bên cạnh đó, cô đã góp giọng trong Special của Lee Hi, GG Be của Seungri và Black của G-Dragon.

Cô cũng là một trong những thành viên đầu tiên được xác nhận có trong nhóm Black Pink vào ngày 01 tháng 6 năm 2016. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2016, cô chính thức ra mắt với Black Pink trong 2 MV “Boombayah" và "Whistle”. Trong nhóm cô nàng đảm nhận vai trò rap chính và hát phụ của nhóm. Tính đến hiện tại rất ít nữ nghệ sĩ nào có tốc độ rap nhanh như Jennie. Kĩ năng nhảy của cô cũng rất tốt.

Jennie - BlackPink

Nhờ thần thái sang chảnh, cô nàng cũng thường xuyên được gọi biệt danh như: “Channel sống”, “Gucci sống”... Công ty chủ quản có xu hướng thiên vị cô hơn các thành viên khác trong nhóm. Vào năm 2018, Jennie trở thành thành viên đầu tiên trong nhóm debut với tư cách cá nhân qua MV SOLO, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Jennie cũng là nữ nghệ sĩ solo KPOP đầu tiên đạt được lượt xem trên 300 triệu. Ở giai đoạn hiện tại, rất ít nữ nghệ sĩ KPOP nào có thể vượt qua cô cả về vẻ đẹp lẫn tài năng. Cô rất có sức hút với công chúng.

ROSÉ (BlackPink)

ROSÉ tên thật là Park Chae-young (phiên âm Hàn Quốc: 박채영), tên tiếng Anh là Roseanne Park hay Rosie Park. Cô sinh ngày 11 tháng 2 năm 1997, ở Auckland, New Zealand, sở hữu chiều cao 1.68 m. Rosé là nữ ca sĩ người Úc gốc Hàn Quốc. Bố mẹ cô đều sống ở Úc nhưng cả hai là người Hàn Quốc). Trong nhóm BlackPink cô có vai trò là hát chính và nhảy dẫn.

Cô sở hữu chất giọng riêng cùng màu giọng đặc biệt. Ngay cả giới chuyên môn đánh giá, cô có cách xử lý hát live tốt, rõ ràng và chỉn chu. Rose là ca sĩ rất tài năng, có thể hát tốt ở mọi thể loại.

ROSÉ - BlackPink

Vào năm 2012, Rosé góp giọng trong ca khúc “Without You” cùng G-Dragon. Sau 4 năm thực tập, Rosé cũng đã có cơ hội được vào nhóm BLACKPINK. Cô là thành viên cuối được tiết lộ là thành viên của nhóm. Bên cạnh tài năng hát thì Rosé còn được đánh giá có khả năng dance tốt. Kĩ năng nhảy của cô chỉ thua kém Lisa - người đảm nhận vị trí dance chính trong nhóm. So với Lisa khi nhảy thì là 1 chín 1 mười, trên sân khấu cô hấp dẫn khán giả bằng thần thái cuốn hút và sang chảnh của mình.

Ngoài ra, cô nàng còn có thể chơi điêu luyện 2 nhạc cụ là piano và guitar. Vì vậy, cô thường xuyên sử dụng đàn guitar để cover lại bài hát theo cách riêng của mình. Cô từng “gây sốt” với clip cover ca khúc Really Really của Winner. Mặc dù là người có vẻ đẹp khác biệt, giọng hát nội lực cũng như tài năng nổi bật nhưng bản thân Rosé lại khá mờ nhạt và ít hoạt động hơn so với 3 thành viên còn lại.

LISA (BlackPink)

LISA tên thật là Pranpriya Manoban (Phiên âm tiếng Thái: โสเภณี มโนบาล). Cô sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997 tại Băng Cốc, Thái Lan. Cô nàng sở hữu chiều cao 1,70 m. Lisa là là một nữ ca sĩ thần tượng, vũ công, rapper. Với gương mặt đẹp, cô thường xuyên góp mặt trên bảng xếp hạng Gương mặt đẹp nhất thế giới trong ngành giải trí năm 2016 và năm 2017. Vào năm 2018, Lisa góp mặt trong bảng xếp hạng gương mặt đẹp nhất thế giới.

LISA - BlackPink

Lisa có thể nói được thông thạo bốn thứ tiếng bao gồm tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. Cô nàng cũng là thành viên người ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử của YG Entertainment. Lisa là một trong những nhân tố đặc biệt giúp nhóm nhạc BLACKPINK nhanh chóng thành công ngay từ khi mới ra mắt.

Quá trình hoạt động của Black Pink

Ngày 8 tháng 8 năm 2016, BlackPink chính thức ra mắt với single Square One gồm 2 bài hát “BoomBayah” và “Whistle”. Ngày 31 tháng 10 năm 2016, BLACKPINK đã trở lại với single Square Two gồm 2 bài hát “Playing With Fire” và “Stay”. Ngày 22 tháng 6 năm 2017, BlackPink chính thức tung ra ca khúc “As If It's Your Last” và MV cùng tên. Bài hát đã nhanh chóng trở thành MV đạt được nhiều lượt xem nhất trong vòng 24h với hơn 13 triệu views.

Trong năm 2018, BlackPink trở lại trong mini album “Square Up”, cùng bài hát chủ đề là “Ddu-Ddu Ddu-Ddu”. Lần trở lại này, khán giả đã ngỡ ngày với sự thay đổi của BlackPink, nhóm đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục của K-Pop. Cụ thể, thứ nhất, MV nhiều lượt xem nhất trong 24h ở KPOP. Thứ 2, MV xếp thứ 2 trên toàn thế giới với hơn 30 triệu view chỉ sau 1 ngày phát hành. Cũng nhờ MV này đã đem về cho nhóm 11 chiếc cúp và lọt top Billboard hot 100 và hàng loạt những giải thưởng danh giá khác. Đưa tên BlackPink vươn xa ra đấu trường quốc tế.

Hiện nay tên tuổi của BlackPink phủ rộng ra nhiều khu vực

Mặc dù Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa ra mắt khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chính nhờ sức trẻ, năng động và tài năng cùng với sự nghiêm túc trong nghệ thuật của các cô nàng mà đã mang lại những thành công lớn cho nhóm nhạc Black Pink. Trong tương lai gần, họ còn ra nhiều bài hát và MV, đổ bộ thị trường âm nhạc, tạo nên những kỷ lục mới làm nên một tiểu sử Black Pink hoành tráng, khiến giới chuyên môn, nhóm nhạc cùng thời ngưỡng mộ. Người hâm mộ cũng đang rất mong chờ những sản phẩm âm nhạc mới của nhóm nhạc thần tượng này.