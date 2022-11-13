Tưởng ít calo mà lại ‘béo’ không tưởng: 6 loại thức ăn gây tăng cân, dễ béo phì mà ít người biết

Cân nặng là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ, nguyên nhân của việc tăng cân đó chính là việc nạp vào cơ thể lượng thức ăn không phù hợp. Bệnh tình liên quan đến tim mạch, thận, ung thư cũng từ đó mà ra, ngày càng gia tăng. Hãy cân nhắc một số loại thức ăn tưởng ít calo mà lại béo không tưởng sau đây:

Thời gian vài năm trở lại đây, có rất nhiều lựa chọn về thực phẩm mang lại sự tiện lợi và giúp ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều thực phẩm chưa tốt khiến chúng ta phân vân giữa những lựa chọn. Chúng thậm chí gây béo phì nếu nạp quá nhiều.

Có nhiều suy nghĩ cho rằng bơ đậu phộng có khả năng giúp giảm cân. Nhưng thực tế không phải như vậy, càng về lâu dài bơ đậu phộng - thực phẩm chứa lượng chất béo, đường sẽ khiến cơn thèm ăn của bạn không thể ngưng được.

Thành phần bơ đậu phộng có trong 100 gam bao gồm: Chất bột đường: 20 gam carbs (13% calo), 6 trong số đó là chất xơ. Protein: 25 gram protein (15% calo), hàm lượng protein trong bơ đậu phộng khá nhiều so với hầu hết các loại thực phẩm thực vật khác. Chất béo: 50 gram chất béo, tổng cộng khoảng 72% calo.

Các thực phẩm gây tăng cân. Ảnh: Internet

Nạp quá đà dễ gây béo hơn so với bạn nghĩ. Không phủ nhận những lợi ích của bơ đậu phộng. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng quá nhiều. Đặc biệt, bạn nên tự làm thay vì mua thực phẩm đóng gói sẵn, chứa các chất bảo quản kém lành mạnh. Bạn có thể ăn theo nhiều cách khác nhau:

Thêm bơ đậu phộng vào bánh mì nướng toàn lúa mì và kết hợp với chuối hoặc quả mâm xôi. Thêm bơ đậu phộng vào trái cây hoặc rau quả. Những lát táo hoặc cần tây là những lựa chọn phổ biến. Cho một ít bơ đậu phộng vào sinh tố yêu thích, nhưng nên là bơ đậu phộng lạt. Trộn bơ đậu phộng với bột yến mạch…

Quả chà là

Quả chà là chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế loại quả này có khá nhiều calo, nhất là sau khi đã được phơi, sấy khô. Nếu thích hương vị của loại quả này, bạn chỉ nên ăn ở mức vừa phải, có thể tận dụng chúng như một chất tạo ngọt tự nhiên thay thế đường trắng trong các món ăn, thức uống hàng ngày.

Quả chà là. Ảnh: Internet

Cà phê có đường

Cà phê giúp giảm cân và có những lợi ích với thành phần caffeine độc đáo. Tuy nhiên, việc bạn nạp cà phê chứa nhiều đường, sữa lại không mang lại lợi ích giảm cân như bạn tưởng. Cũng giống như Soda nếu bạn uống cà phê có đường thường xuyên cũng sẽ gây nguy cơ tăng cân nhanh, ảnh hưởng đến vòng eo của các chị em. Các loại kem sữa, chất béo, kem nhân tạo thêm vào cà phê với lượng lớn vô tình ảnh hưởng đến cân nặng hay thậm chí một số loại bệnh tình.

Cà phê có đường. Ảnh: Internet

Nếu bạn thích cà phê, tốt nhất bạn nên dùng cà phê đen. Thêm một chút kem hoặc sữa cũng tốt. Chỉ cần tránh thêm đường, kem có hàm lượng calo cao và các thành phần không lành mạnh khác.

Nước ép trái cây

Hầu hết các loại nước ép trái cây bạn tìm thấy ở siêu thị có thể gây tăng cân không kiểm soát. Nước ép trái cây được chế biến kỹ và có thể chứa nhiều đường.

Trên thực tế, chúng có thể chứa nhiều đường và calo như soda, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Ngoài ra, nước ép trái cây thường không có chất xơ và không cần nhai. Điều này có nghĩa là một ly nước cam sẽ không có tác dụng tương tự như một quả cam, bạn dễ tiêu thụ nhiều hơn nhưng lượng chất bên trong không đủ như bạn nghĩ.

Các loại nước ép trái cây. Ảnh: Internet

Thay vì mua đồ bán sẵn thì bạn hãy tự chế biến để có thể kiểm soát được lượng đường, calo nạp vào cơ thể.

Bánh ngọt, các loại bánh quy

Bánh ngọt, các loại bánh quy… được đóng gói với các thành phần không lành mạnh như thêm đường và bột tinh chế, chất béo phụ gia… Ngoài ra, lượng calo trung bình có thể chứa hơn 200 calo. Chúng cũng có thể chứa chất béo trans nhân tạo, rất có hại và liên quan đến nhiều bệnh.

Bánh ngọt, bánh quy và bánh ngọt không gây no nhiều và bạn có thể sẽ bị đói rất nhanh sau khi ăn những thực phẩm giàu calo, ít chất dinh dưỡng này. Nếu bạn đang thèm một cái gì đó ngọt ngào, thay vào đó hãy tìm một miếng sô cô la đen.

Thịt đỏ

Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt bê, thịt cừu và thịt cừu, thịt nai, dê và trâu. Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyên không nên ăn quá 18 ounce (khoảng 500g) thịt đỏ mỗi tuần tuần. Nếu mỗi bữa bạn ăn 6 ounce, có nghĩa là bạn chỉ được ăn 3 bữa mỗi tuần.

Bạn có thể thay thế thịt đỏ bằng các loại thịt trắng, hải sản ít thủy ngân hoặc các loại trứng, rau củ, nấm. Nếu muốn giảm cân, bạn có thể ăn đậu, đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu gà thay thế. Không chỉ cung cấp nhiều chất xơ, giàu chất dinh dưỡng và không chứa gluten tự nhiên.

Hạn chế thịt đỏ trong bữa ăn. Ảnh: Internet

Thịt gà là một lựa chọn dễ dàng và lành mạnh khác khi bạn cần một món ăn nhanh để mang đi.

Một số thực phẩm càng ăn càng giảm cân

Trứng

Trứng rất giàu dinh dưỡng, hầu hết các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cơ thể như choline và vitamin D đều được tìm thấy trong lòng đỏ trứng. Mặc dù lòng trắng trứng cung cấp 4 - 6g protein mỗi loại.

Trứng giàu protein và chất béo giúp người ăn luôn cảm thấy no. Đó là điều quan trọng, bởi vì phản ứng với cảm giác no và đói bên trong cơ thể có thể giúp đạt được hoặc duy trì cân nặng hợp lý.

Vì vậy, ăn trứng có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân đồng thời cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Các loại cá

Các loại cá như cá hồi chứa nhiều protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh và nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác nhau. Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3, có thể giúp giảm viêm. Viêm đóng một vai trò quan trọng trong bệnh béo phì và bệnh chuyển hóa.

Ăn các loại cá béo như cá hồi và cá ngừ, cá diêu hồng, cá chép có thể là một cách tuyệt vời để tăng lượng protein cho cơ thể, với chất béo cá bổ dưỡng để hỗ trợ mắt và não của người dùng.

Hơn nữa, cá và hải sản nói chung cũng cung cấp một lượng iốt đáng kể. Đây là khoáng chất cần thiết cho chức năng tuyến giáp, điều này rất quan trọng để giữ cho quá trình trao đổi chất hoạt động tối ưu. Thêm cá béo vào chế độ ăn uống có thể giúp cơ thể được cung cấp đủ iốt. Bạn nên chọn một lượng cá vừa phải cho bữa sáng. Nguồn thực phẩm từ thịt trắng này khi hấp thụ vừa đủ không khiến cơ thể gây tăng cân.

Đậu phụ

Đậu phụ giàu protein, giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát sự thèm ăn. Protein khi được hấp thụ sẽ cung cấp năng lượng thúc đẩy chuyển hóa chất béo, làm giảm tích tụ mỡ nên khá hiệu quả cho người muốn giảm mỡ bụng.

Các loại đậu phụ dù cứng hay mềm đều cung cấp ít calo hơn so với nhiều loại thực phẩm ăn kiêng như ức gà hay thăn bò. Theo đó, 100g đậu phụ dạng cứng cung cấp khoảng 76 calo, cùng một lượng đó nhưng đậu phụ mềm chỉ có 61 calo, so với 128 calo/100g từ ức gà và 168 calo/100g từ thăn bò.

Đậu và các loại đậu

Đậu và các loại đậu khác có thể có lợi cho việc giảm cân. Chúng bao gồm đậu lăng, đậu đen, đậu tây và một số loại khác. Những thực phẩm này giàu protein và chất xơ, là hai chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy cảm giác no. Chúng cũng có chứa một số tinh bột kháng.

Do hàm lượng chất xơ cao, đậu có thể gây đầy hơi và chướng bụng ở một số người. Tuy nhiên, chế biến đúng cách có thể giúp giảm thiểu những tác dụng phụ này. Hãy thử mua đậu khô và ngâm trong vài giờ trước khi ăn.

Khoai lang

Hàm lượng nước cao là một lý do khác khiến khoai lang là một thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Kết hợp với chất xơ, hàm lượng nước cao trong khoai lang khiến bạn no lâu hơn và giảm lượng thức ăn tổng thể của bạn. Tiêu thụ khoai lang giúp bù nước cho các tế bào của bạn và khởi động quá trình trao đổi chất. Điều này ngăn cơ thể bạn tích tụ chất béo, cân bằng độ pH bên trong và loại bỏ độc tố.

Mỗi buổi sáng thay vì ăn bún, mì, phở… thì bạn có thể bổ sung năng lượng bằng một củ khoai lang. Chỉ đơn giản như vậy, việc giảm cân bằng phương pháp này cũng mang lại hiệu quả gấp bốn lần so với cách làm thông thường.