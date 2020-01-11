Trọn bộ 'bí kíp' phối đồ Tết đầy biến hóa giúp phụ nữ tỏa sáng với phong cách thời trang sang chảnh, cuốn hút

Thời trang 11/01/2020 05:30

Ghi nhớ ngay những cách phối đồ Tết dưới đây, chắc chắn, bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang mới mẻ, sang trọng.

Kết hợp quần áo sao cho vừa tôn dáng vừa phù hợp với xu hướng thời trang luôn là việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, việc tìm cách phối đồ Tết sẽ trở nên đơn giản hơn nhờ bí quyết sau đây.

Bí quyết phối đồ Tết 

Ngày 1: Áo dài đỏ điệu đà

Ngày mùng 1, người Việt thường đến chùa để cầu may mắn, sức khỏe hay đến thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Những dịp như thế này, thật phù hợp để bạn diện trên người bộ áo dài duyên dáng, điệu đà.

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Bộ áo dài đỏ truyền thống tôn dáng giúp phái đẹp ghi điểm tuyệt đối trong ngày đầu năm mới - Ảnh: Internet
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Ngoài ra, áo dài cách tân diện cùng váy cũng là lựa chọn phối đồ Tết cực kỳ tuyệt vời - Ảnh: Internet

Ngày 2: Phối áo blouse cùng chân váy

Thông thường, đa số mọi người sẽ dành ngày mùng 2 để tụ họp cùng bạn bè. Để vừa tiện trong việc di chuyển, đi chơi, phụ nữ có thể phối áo blouse kiểu cách với chân váy. 

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Sang trọng, điệu đà nhưng không kém phần cuốn hút là những gì mà set đồ gồm chân váy dài xẻ tà và áo blouse trắng này mang đến - Ảnh: Internet
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Phối áo blouse họa tiết hoa nhí với chân váy jean mang đến sự cá tính nhưng vẫn rất duyên dáng - Ảnh: Internet

Ngày 3: Quần ống suông và áo ôm body

Sau 2 ngày với phong cách có phần nữ tính, đến ngày thứ 3, bạn nên thay đổi bản thân với những set đồ tối giản nhưng khỏe khoắn, tinh nghịch hơn. 

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Phối quần jean ống rộng với áo dây ôm body sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài cá tính và gợi cảm - Ảnh: Internet
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Set đồ với quần jean ống rộng và áo ôm body này sẽ rất phù hợp với những dịp đi chơi ngoài trời trong ngày Tết - Ảnh: Internet

Ngày 4: Đầm họa tiết cổ điển

Nếu băn khoăn chẳng biết phải phối đồ như thế nào, bạn chỉ cần chọn cho mình một chiếc đầm họa tiết hoa là được. 

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Đầm dài họa tiết hoa nhí bất đối xứng cực kỳ độc đáo này sẽ khiến bạn trở nên nổi bật hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
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Sang trọng, thời thượng hơn với mẫu đầm hoa màu hồng nude - Ảnh: Internet

Ngày 5: Xanh dương - Màu chủ đạo của năm 2020

Bắt kịp xu hướng thời trang ngay với các trang phục có màu xanh dương, đây là màu chủ đạo của năm 2020.

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Set đồ với màu xanh dương làm chủ đạo đơn giản nhưng rất hợp xu hướng từ Đặng Thu Thảo - Ảnh: Internet
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Bạn có thể khoác ngoài chiếc blazer màu xanh dương đậm cũng đủ khiến bạn trở nên thời thượng - Ảnh: Internet

Học ngay các bí quyết phối đồ Tết đơn giản nhưng thời thượng và phù hợp với xu hướng trên, bạn sẽ trở thành quý cô đầy cuốn hút.

Muốn diện đồ bình dân mà vẫn toát lên thần thái sang chảnh, quý phái, hãy nhớ 3 bí quyết phối đồ này

Muốn diện đồ bình dân mà vẫn toát lên thần thái sang chảnh, quý phái, hãy nhớ 3 bí quyết phối đồ này

Áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ sau, bạn sẽ tỏa sáng với diện mạo sang chảnh, thời thượng như khoác lên mình bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền.

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