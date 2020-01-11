Trọn bộ 'bí kíp' phối đồ Tết đầy biến hóa giúp phụ nữ tỏa sáng với phong cách thời trang sang chảnh, cuốn hút

Ghi nhớ ngay những cách phối đồ Tết dưới đây, chắc chắn, bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang mới mẻ, sang trọng.
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Kết hợp quần áo sao cho vừa tôn dáng vừa phù hợp với xu hướng thời trang luôn là việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, việc tìm cách phối đồ Tết sẽ trở nên đơn giản hơn nhờ bí quyết sau đây.
Bí quyết phối đồ Tết
Ngày 1: Áo dài đỏ điệu đà
Ngày mùng 1, người Việt thường đến chùa để cầu may mắn, sức khỏe hay đến thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Những dịp như thế này, thật phù hợp để bạn diện trên người bộ áo dài duyên dáng, điệu đà.
Ngày 2: Phối áo blouse cùng chân váy
Thông thường, đa số mọi người sẽ dành ngày mùng 2 để tụ họp cùng bạn bè. Để vừa tiện trong việc di chuyển, đi chơi, phụ nữ có thể phối áo blouse kiểu cách với chân váy.
Ngày 3: Quần ống suông và áo ôm body
Sau 2 ngày với phong cách có phần nữ tính, đến ngày thứ 3, bạn nên thay đổi bản thân với những set đồ tối giản nhưng khỏe khoắn, tinh nghịch hơn.
Ngày 4: Đầm họa tiết cổ điển
Nếu băn khoăn chẳng biết phải phối đồ như thế nào, bạn chỉ cần chọn cho mình một chiếc đầm họa tiết hoa là được.
Ngày 5: Xanh dương - Màu chủ đạo của năm 2020
Bắt kịp xu hướng thời trang ngay với các trang phục có màu xanh dương, đây là màu chủ đạo của năm 2020.
Học ngay các bí quyết phối đồ Tết đơn giản nhưng thời thượng và phù hợp với xu hướng trên, bạn sẽ trở thành quý cô đầy cuốn hút.