Trào lưu Y2K tất ống chân được nhiều sao Hàn ưu ái - chị em đã cập nhật chưa?

Thời trang 21/10/2022 11:58

Tất ống chân trở thành món item không thể thiếu của các cô nàng sành điệu.

Thời của Y2K đã đến và thời trang 2022 còn bùng nổ với nhiều item phụ kiện tưởng chừng như nhỏ bé lại tạo sức hút cực mạnh đối với những tín đồ đam mê thời trang. Điển hình như xu hướng tất ống chân dạo gần đây, bỗng trở thành nét “chấm phá” cho hàng loạt outfit của các nữ Idol Kpop.

Những chiếc bít tất cao đến bắp chân hoặc đầu gối được các nhà thiết kế tận dụng để hưởng ứng cho phong cách Y2K hay balletcore. 

Bên cạnh đó, món phụ kiện gây đại náo nhờ được các mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn như Lisa và Rose (BlackPink), các thành viên New Jeans, ….

Đẳng cấp phối đồ được khẳng định bằng các chi tiết, hãy biến những đôi vớ nhỏ bé thành dấu cảm thán liều lĩnh trong bản phối nếu muốn bắt kịp các xu hướng hot nhất hiện nay. 

Trào lưu Y2K tất ống chân được nhiều sao Hàn ưu ái - chị em đã cập nhật chưa? - Ảnh 1

Lisa (BLACKPINK)

Không phải bây giờ mới hot, tất ống chân đã được những trendsetter hàng đầu xứ Hàn lăng xê từ mùa đông năm ngoái. Lisa kết hợp tất ống chân với set đồ xám đậm tính thể thao

Trào lưu Y2K tất ống chân được nhiều sao Hàn ưu ái - chị em đã cập nhật chưa? - Ảnh 2

Hanni (NewJeans)

Cô nàng gốc Việt Hanni đang gây chú ý trong thời gian vừa qua. Mới đây cô nàng cùng với các thành viên nhóm của mình còn liên tục “đại náo” lĩnh vực thời trang, gây bão vì vẻ đẹp, thần thái chất lừ, sang chảnh. Cô nàng Gen 4 này còn tự tin “lăng xê” mẫu tất ống chân siêu thời thượng, nổi bật. Cụ thể, Hanni diện item ngắn để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo và điểm nhấn là đôi tất ống chân màu trắng. Khoảng hở ở đùi mang tới cảm giác quyến rũ và hút mắt hơn cho nữ idol.

Trào lưu Y2K tất ống chân được nhiều sao Hàn ưu ái - chị em đã cập nhật chưa? - Ảnh 3

Haerin (NewJeans)

Bên cạnh Hanni, mỹ nhân “mắt mèo” Haerin cũng thu hút không ít fan dù mới ra mắt không lâu. Cô nàng cũng không thua kém thành viên cùng nhóm khi “lăng xê” tất ống chân triệt để. Cô nàng mix đôi tất ống chân tiệp màu với quần short giúp tổng thể hài hòa hơn.

Trào lưu Y2K tất ống chân được nhiều sao Hàn ưu ái - chị em đã cập nhật chưa? - Ảnh 4

Jang Wonyoung (IVE)

Jang Won Young thì mix tất ống chân với trang phục MiuMiu... Năm nay, tất ống chân một lần nữa quay trở lại chiếm sóng trong nhiều lần xuất hiện của sao Hàn tại các sự kiện thời trang danh tiếng cũng như các sân khấu, buổi chụp hình...

Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp "cứu cánh" khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn

Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp "cứu cánh" khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn

Nếu bạn đã từng nhận thấy những điểm chưa hoàn hảo trên đôi giày của mình, đừng vội mang chúng đi sửa. Có lẽ mọi thứ có thể được giải quyết đơn giản hơn ngay tại nhà. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tất ống chân Idol Kpop mặc gì Thời trang Y2K

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt