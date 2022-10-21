Trào lưu Y2K tất ống chân được nhiều sao Hàn ưu ái - chị em đã cập nhật chưa?

Tất ống chân trở thành món item không thể thiếu của các cô nàng sành điệu.
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Thời của Y2K đã đến và thời trang 2022 còn bùng nổ với nhiều item phụ kiện tưởng chừng như nhỏ bé lại tạo sức hút cực mạnh đối với những tín đồ đam mê thời trang. Điển hình như xu hướng tất ống chân dạo gần đây, bỗng trở thành nét “chấm phá” cho hàng loạt outfit của các nữ Idol Kpop.
Những chiếc bít tất cao đến bắp chân hoặc đầu gối được các nhà thiết kế tận dụng để hưởng ứng cho phong cách Y2K hay balletcore.
Bên cạnh đó, món phụ kiện gây đại náo nhờ được các mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn như Lisa và Rose (BlackPink), các thành viên New Jeans, ….
Đẳng cấp phối đồ được khẳng định bằng các chi tiết, hãy biến những đôi vớ nhỏ bé thành dấu cảm thán liều lĩnh trong bản phối nếu muốn bắt kịp các xu hướng hot nhất hiện nay.