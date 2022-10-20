Lưu ngay 4 mẫu váy đầm 'sang, xịn, mịn' cho ngày 20/10: xuống phố cùng bạn bè hay hẹn hò lãng mạn đều ghi điểm tuyệt đối

Với những ai cần lên đồ "xịn sò, chanh sả" đứng đắn hơn một chút để dự tiệc tối thì có thể mix váy hai dây lụa với cardigan mỏng, blazer hoặc thậm chí là một chiếc áo see-through tiểu thư. Đảm bảo chúng sẽ trở thành những combo "ăn điểm" cực kỳ.

Váy lụa cũng là một item giúp tăng vài thang điểm sang chảnh cho phong cách của bạn, kể cả khi váy bạn mua chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ gì. Váy lụa được ưa chuộng bởi khả năng tôn dáng cực đỉnh và mang lại vẻ đẹp sang trọng, nhẹ nhàng cho người phụ nữ. Hơn nữa, đây cũng là item có khả năng ứng dụng đa dạng. Chị em có thể diện đầm lụa vào những ngày đặc biệt hay diện đi chơi đều được, trong ngày "phụ nữ lên ngôi" 20/10 thì đây chính xác là item để các nàng diện xuống phố rồi đấy!

Váy hoa

Váy hoa luôn "chắc suất" trong top những items hot nhất mà nàng nào cũng có trong tủ đồ của mình. Item này ghi điểm ở sự tươi trẻ, rạng rỡ nhưng điều đáng nói ở đây là, với phối màu hài hòa, hợp thời, váy hoa còn mang đến cho người diện vẻ ngoài cực kỳ tao nhã, tinh tế. Mẫu váy này cũng hợp diện trong nhiều hoàn cảnh, từ đi dạo phố, du lịch cho đến những buổi hẹn hò lãng mạn.

Đồ tweed

Trang phục tweed vừa điệu vừa ấm, thực sự là một lựa chọn “chuẩn chỉnh” cho thời trang hẹn hò trong ngày 20/10. Diện váy liền hay cả set tweed thì sẽ cực kỳ sang chảnh và nữ tính. Trang phục tweed không quá khó để mặc đẹp, nhấn nhá thêm vài món trang sức là bạn sẽ sở hữu diện mạo xinh đẹp, chanh sả như một nàng tiểu thư đài các.

Váy cổ vuông

Điểm tinh hoa nhất của mẫu váy này không gì khác chính là chi tiết cổ vuông phảng phất nét cổ điển, xen lẫn hơi thở hiện đại. Khi diện lên mình, bạn sẽ thấy vẻ ngoài trở nên thật kiêu kỳ, nữ tính và sang chảnh, đặc biệt là khi diện những thiết kế mang họa tiết, màu sắc nhã nhặn.

Váy cổ vuông ghi điểm ở khía cạnh khác; đó là khả năng tôn lên vòng 1 đầy đặn, hay giúp những khuôn ngực mini, màn hình phẳng trở nên sexy hơn chút đỉnh. Bên cạnh đó, váy cổ vuông sẽ giúp khoe triệt để xương quai xanh mảnh mai nên có thể nói, item này cũng "hack" dáng khá hiệu quả, mang lại vẻ thanh thoát, yêu kiều hơn cho vóc dáng.