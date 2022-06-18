Top 4 kiểu váy "hack dáng" cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp

Thời trang 18/06/2022 17:53

Những kiểu váy sau đây được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn, rất đẹp và tôn dáng.

1. Váy kẻ sọc, họa tiết

Sự sang trọng và tinh tế kèm theo 1 chút ngọt ngào của trang phục, thì mùa hè không thể kể đến những chiếc váy kẻ sọc và họa tiết cổ điển. Những chiếc váy này rất dễ phối đồ và lãng mạn. Ngoài ra, chị em mặc váy kẻ sọc, họa tiết sẽ khơi gợi nét vui tươi và nhẹ nhàng.

Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 1
Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Váy đen

Váy đen luôn mang một vẻ đẹp sang trong, cao quý và huyền bí, cũng là lựa chọn hàng đầu khi đi làm, hẹn hò hay đi chơi trong mùa hè. Khi mặc váy đen bạn không cần trang trí thêm nhiều bởi sự đơn giản và thanh lịch đủ để người khác phải say mê.

Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 3
Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

3. Váy dây

Váy dây luôn mang đến bầu không khí lãng mạn và mát mẻ trong ngày hè. Thiết kế váy dây sẽ tôn lên những đường nét ở vai, cổ và xương quai xanh của chị em.

Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 5
Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

4. Váy cạp cao

Váy có rất nhiều kiểu dáng, bạn nữ có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu ăn mặc của mình. Tuy nhiên, trong ngày hè này, kiểu váy cạp cao đang được ưa chuộng bởi nó giúp tạo cái nhìn cao ráo hơn về đôi chân.

Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 7
Top 4 kiểu váy 'hack dáng' cho nàng mũm mĩm, mặc đi làm hay đi chơi đều giúp chị em ăn gian tuổi - trẻ trung bất chấp - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, về màu sắc, khuyên chị em nên chọn những váy có tông màu nhẹ nhàng, dịu nhẹ như be, xám nhạt, xanh da trời hoặc trắng sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, nâng cao cảm giác sang trọng, trí thức.

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