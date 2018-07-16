Tóc mỏng và thưa nên để kiểu gì?

Kiểu tóc bob rất phù hợp với những cô nàng tóc mỏng bẩm sinh

Kiểu tóc bob cắt ngắn và ôm cằm thời thượng đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ được phái nữ ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, kiểu tóc này rất phù hợp với những cô nàng tóc mỏng bẩm sinh.

Để tạo độ dày và bồng cho mái tóc hãy uốn nhẹ phần đuôi để mái tóc cụp ôm vào gáy.

Để che giấu đi khuyết điểm tóc mỏng manh và giúp mái tóc trông bồn bềnh, dày dặn hơn, nàng có thể tạo chút điểm nhấn cho mái tóc.

Uốn xoăn toàn bộ mái tóc

Một số biến tấu như tỉa lớp, uốn nhẹ phần đuôi để mái tóc cụp ôm vào gáy, uốn xoăn toàn bộ mái tóc giúp gương mặt của bạn thêm hiện đại và sang chảnh hơn.

Kiểu mái lưa thưa hay mái bằng giúp che khuyết điểm trán cao, tóc mỏng và giúp gương mặt trẻ trung hơn

Kết hợp tóc mái để tạo cảm giác tóc nhiều và dày hơn khi để bob thẳng, duỗi cụp, đánh rối…

Búi nửa đầu tạo cảm giác tóc bob dày dặn hơn

Kiểu tóc này sẽ giúp nàng trông thật trẻ trung, năng động và rất dễ phối đồ mùa đông đấy nhé!

2. Tóc lob lửng

Chăm dùng tay vuốt tóc để tự tạo độ bồng bềnh cho mái tóc kiểu lob thẳng tự nhiên

Để mái tóc lob lửng lửng lơ lỡ cỡ, trông thêm bồng bềnh và lôi cuốn hơn, nàng tóc mỏng có thể làm xoăn nhẹ hoặc kết hợp tạo kiểu.

Tóc lob có độ rối nên cải thiện được độ dày của tóc

Điểm thu hút đặc biệt khi bạn để tóc lob là tóc bạn trông sẽ hơi rối. Dù tự nhiên hay cố ý thì điều này cũng sẽ giúp trông cải thiện đáng kể độ dày của tóc.

Tóc lob là lựa chọn phù hợp cho nàng tóc mỏng

Với kiểu tóc lob thẳng tự nhiên đơn giản, nàng không cần tạo kiểu quá nhiều. Hãy thử mẹo nhỏ dùng tay vuốt tóc để dễ dàng tự tạo độ bồng bềnh cho mái tóc nhé!

Tóc lob rẽ ngôi

Thay vì để mãi một kiểu rẽ ngôi giữa cho kiểu tóc lob, bạn hãy thử rẽ ngôi để góp phần tạo cảm giác bồng bềnh hơn cho mái tóc. Hoặc bạn cũng có thể chia ngôi lệch với một bên dày một bên mỏng để mái tóc trông dày dặn hơn.

Chia ngôi lệch một bên dày một bên mỏng để mái tóc trông dày dặn hơn

3. Tóc xoăn gợn sóng

Tóc xoăn gợn sóng

Tóc xoăn gợn sóng có ưu điểm khiến mái tóc mỏng của bạn trở nên bồng bềnh dày dặn và trông thật năng động, trẻ trung, cuốn hút. Đây là một gợi ý hay cho cô nàng tóc mỏng đang boăn khoăn Tóc mỏng và thưa nên để kiểu gì?

4. Kiểu tóc dài uốn phồng với mái thưa

Để mái tóc ép thẳng có cảm giác mềm mại nhẹ nhàng hơn nàng có thể thử biến tấu với phần chân tóc được tạo phồng để che đi phần ngọn tóc vốn thưa.

Phần chân tóc được tạo phồng để che đi phần ngọn tóc vốn thưa

Phần tóc mái lưa thưa thật mỏng nhẹ phủ trước trán sẽ góp phần giúp mái tóc trông dày hơn. Bạn nữ tóc thưa và mỏng nên chọn kiểu tóc mái thưa Hàn Quốc để thay đổi phong cách, tạo vẻ ngoài mới lạ, cuốn hút ánh nhìn từ phía đối phương.

Tóc mái lưa thưa phủ nhẹ trước trán giúp mái tóc trông dày hơn

Đây cũng là bí quyết giúp bạn gái có khuôn mặt bầu bĩnh che đi khuyết điểm và trông thon gọn hơn.

Kiểu tóc duỗi phồng cụp giúp mái tóc trông dày dặn tự nhiên hơn

Đồng thời để che đi khuyết điểm tóc mỏng nàng có thể duỗi phồng cụp. Đây là lựa chọn hoàn hảo giúp mái tóc trông dày dặn tự nhiên hơn.

5. Kiểu tóc dập xù bên trong dành cho mái tóc mỏng

Kiểu tóc dập xù là kiểu tóc được người tóc mỏng sử dụng phổ biến

Kiểu tóc dập xù bên trong, bên ngoài… là một trong những kiểu tóc cho người tóc mỏng được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn phần tóc dập xù khiến mái tóc mỏng cứng đơ thì hãy khéo léo làm xoăn nhẹ lớp tóc bên ngoài và tiến hành dập xù lớp tóc bên trong.

Kiểu tóc dập xù bên giúp bạn thêm đáng yêu và không kém phần thu hút

Kiểu tóc dập xù bên trong không chỉ giúp mái tóc mỏng trở nên dày hơn mà còn bồng bềnh giúp bạn thêm đáng yêu và không kém phần thu hút.

Để phần tóc dập xù không khiến cho mái tóc mỏng cứng đơ thì nàng nên nhớ lưu ý làm xoăn nhẹ lớp tóc bên ngoài và tiến hành dập xù lớp tóc bên trong. Nhìn mái tóc dập xù vừa dày dặn mà lại còn bồng bềnh, đáng yêu rất thu hút sẽ chẳng ai nghĩ bạn là cô nàng tóc mỏng đâu nhé!

Nhìn chung, tất cả những kiểu tóc này đều đang rất được ưa chuộng hiện nay. Những kiểu tóc này sẽ che giấu triệt để phần tóc thưa thớt trên đỉnh đầu. Với những kiểu tóc cực chất, cực hợp cho nàng tóc thưa vừa chia sẻ trên đây, nàng sẽ không còn phải ngày đêm mất ngủ và buồn rầu vì thiệt thòi sở hữu tóc mỏng bẩm sinh.

Chúc các bạn thành công!