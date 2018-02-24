Thử ngay những kiểu tóc ngắn xoăn sóng đang thịnh hành, đẹp mà không bị già này

Kiểu tóc ngắn uốn xoăn sóng này khiến bạn trông hiện đại và sành điệu hơn rất nhiều. Đồng thời, việc tạo kiểu như vậy sẽ khiến cho mái tóc của bạn trông dày và bồng bềnh hơn mọi khi. Đặc biệt, kiểu tóc này không khiến bạn bị già mà ngược lại trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.

Với vẻ phóng khoáng, trẻ trung và năng động mà kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng mang lại, đây chính là xu hướng nổi bật nhất năm 2018 mà các chị em chắc chắn phải thử.

Nếu như ai cũng nghĩ để tóc xoăn sóng sẽ trông già đi thì đó là một sai lầm rất lớn. Kiểu tóc ngắn xoăn gợn sóng không những trẻ trung và còn phù hợp với rất nhiều lứa tuổi.

Kiểu tóc ngắn xoăn sóng hợp thời trang sẽ khiến cho các chị em trở nên xinh xắn và trẻ trung, không lo bị già đi - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn sóng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau cho các chị em thoải mái lựa chọn. Một điểm cần lưu ý với kiểu tóc ngắn xoăn sóng này, chúng ta nên nhuộm màu sáng để trông không bị già đi. Các màu phù hợp với kiểu tóc này là: Nâu sáng, vàng trầm, nâu khói…

Với kiểu tóc bồng bềnh này, bạn dễ dàng nhuộm với các từ tone trầm đến tone rực rỡ - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng cũng rất dễ tạo kiểu và có nhiều biến tấu đa dạng. Bạn có thể để mái hoặc không, mỗi kiểu sẽ khiến bạn đẹp một cách khác nhau. Nếu như để tóc mái mang lại vẻ trẻ trung và năng động, thì không để mái sẽ khiến bạn trông sang trọng và sành điệu hơn.

Tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng tạo kiểu buộc nửa đầu xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: Internet

Mái tóc óng ả với những lọn tóc xoăn sóng bồng bềnh chính là điểm thu hút người đối diện dễ dàng nhất. Kiểu tóc xoăn sóng nước nhẹ nhàng sẽ không bao giờ lỗi mốt và là lựa chọn hàng đầu của các chị em hiện nay.

Tóc ngắn xoăn sóng giúp bạn gái tạo sức hấp dẫn và quyến rũ hơn - Ảnh: Internet

Đặc biệt là kiểu tóc này không quá kén mặt, vì vậy phù hợp với nhiều kiểu gương mặt khác nhau. Những lọn tóc ngắn xoăn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt giúp các nàng trở nên quyến rũ và thu hút hơn.

Những bạn nữ có khuôn mặt vuông, góc cạnh nên cắt kiểu tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng - Ảnh: Internet

Với những cô nàng tóc mỏng, kiểu tóc này sẽ là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Kiểu tóc xoăn sóng sẽ làm cho mái tóc của bạn trông dày và bồng bềnh tự nhiên. Chắc chắn bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn nếu như diện kiểu tóc này.

Tóc ngắn xoăn sóng luôn được phái đẹp ưa chuộng - Ảnh: Internet

Hiện nay, kiểu tóc ngắn uốn xoăn sóng dạng retro cũng rất phổ biến. Kiểu tóc ngắn xoăn này mang đến vẻ thùy mị, cổ điển nhưng có chút gì đó rất cá tính.

Mái tóc uốn xoăn sóng cổ điển tạo cảm giác sang trọng và nổi bật cho các chị em khi đi dự tiệc - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng là kiểu kết hợp hoàn hảo giữa mềm mại nhẹ nhàng và quyến rũ, sành điệu. Kiểu tóc này không chỉ được các ngôi sao yêu thích mà còn là lựa chọn hàng đầu cho những chị em muốn làm mới bản thân.