Dương Tử là một trong những ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng tại Cbiz. Cũng giống như các đàn chị đi trước, cô cũng khá đầu tư chú trọng về khoản thời trang khi thường xuyên trưng trổ những bộ cánh đắt đỏ từ các nhà mốt hàng đầu, lên bìa nhiều tạp chí thời trang. Tuy nhiên style của Dương Tử hiếm khi được đánh giá cao.
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Những ai theo dõi CBiz Trung chắc có lẽ đã chẳng còn xa lạ với tên tuổi của Dương Tử. Mỹ nhân sinh năm 1992 xuất hiện trong hàng loạt những bộ phim ăn khách như: "Hương mật tựa khói sương", "Cá mực hầm mật", "Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn",... Chẳng thể phủ nhận được rằng sự nghiệp diễn xuất của cô đang lên như diều gặp gió. Thế nhưng style thời trang của nữ diễn viên lại thường xuyên làm công chúng thất vọng. Nhiều người còn khuyên cô nên đổi Stylist để sớm tìm cho mình phong cách thời trang phù hợp.
Cụ thể, những outfit mà Dương Tử diện ra sân bay đều không được đánh giá cao. Đa phần cô thường diện những outfit thoải mái và năng động. Nhưng cách phối đồ có phần tùy ý lại làm người đẹp họ Dương trông lôi thôi đến mức khó hiểu. Đó là còn chưa kể đến việc những chiếc chân váy dài đến cổ chân "dìm" dáng nàng Tiểu hoa một cách thảm hại. Nhìn thời trang sân bay của Dương Tử, chẳng ai nghĩ rằng cô nàng có chiều cao tương đối lý tưởng là 1m67. Có người còn hài hước đùa rằng có lẽ nữ diễn viên bị muộn giờ bay nên phải chọn đại bộ đồ nào đó để mặc.
Thời trang khi tham gia sự kiện của Dương Tử cũng không khá khẩm hơn là bao. Dù rất đầu tư cho trang phục nhưng cô vẫn bị chê kém đẹp vì lối ăn vận sến súa, rườm rà và không tôn dáng. Công chúng nhiều lần ngán ngẩm với những chiếc đầm trễ vai làm lộ bắp tay to hoặc kiểu váy già nua của mỹ nhân 9X khi tới sự kiện. Diện mạo của nàng Tiểu hoa vì thế mà mất điểm trong mắt người hâm mộ. Càng "lên đồ" cầu kỳ bao nhiêu thì Dương Tử càng bị tụt hạng phong cách.
Trang phục không phù hợp làm Dương Tử trở nên đứng tuổi hơn trong sự kiện.
Chiếc đầm trắng trễ vai làm lộ nhược điểm bắp tay to của Dương Tử.
Dù đã rất cố gắng cải thiện phong cách thời trang nhưng nàng tiểu hoa đán vẫn chưa thể thành công.
Sở hữu dung mạo xinh đẹp, lại là tiểu hoa đán Trung Hoa được đánh giá cao về năng lực diễn xuất, đồng thời được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng", rõ ràng, khán giả hoàn toàn có quyền kỳ vọng nhiều hơn về gu thời trang của Dương Tử, dù trong phim lẫn ngoài đời. Hy vọng trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ tìm được một stylist có tâm - người sẽ giúp gu thời trang của cô nàng thực sự thăng hạng, xứng đáng với sự tin yêu của người hâm mộ.