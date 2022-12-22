Những ai theo dõi CBiz Trung chắc có lẽ đã chẳng còn xa lạ với tên tuổi của Dương Tử. Mỹ nhân sinh năm 1992 xuất hiện trong hàng loạt những bộ phim ăn khách như: "Hương mật tựa khói sương", "Cá mực hầm mật", "Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn",... Chẳng thể phủ nhận được rằng sự nghiệp diễn xuất của cô đang lên như diều gặp gió. Thế nhưng style thời trang của nữ diễn viên lại thường xuyên làm công chúng thất vọng. Nhiều người còn khuyên cô nên đổi Stylist để sớm tìm cho mình phong cách thời trang phù hợp.

Cụ thể, những outfit mà Dương Tử diện ra sân bay đều không được đánh giá cao. Đa phần cô thường diện những outfit thoải mái và năng động. Nhưng cách phối đồ có phần tùy ý lại làm người đẹp họ Dương trông lôi thôi đến mức khó hiểu. Đó là còn chưa kể đến việc những chiếc chân váy dài đến cổ chân "dìm" dáng nàng Tiểu hoa một cách thảm hại. Nhìn thời trang sân bay của Dương Tử, chẳng ai nghĩ rằng cô nàng có chiều cao tương đối lý tưởng là 1m67. Có người còn hài hước đùa rằng có lẽ nữ diễn viên bị muộn giờ bay nên phải chọn đại bộ đồ nào đó để mặc.