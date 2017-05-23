Năm 2016, Biti’s lần đầu tiên đưa ra khái niệm về hợp tác mua bản quyền sản xuất giày dép thời trang dành cho trẻ em từ thương hiệu nổi tiếng quốc tế Disney. Với những phản hồi vô cùng tích cực từ phía “phụ huynh – học sinh”, đây được xem là màn mở đầu “bom tấn” của “thương hiệu quốc dân” Biti’s trong việc tạo cơ hội tiếp cận những sản phẩm thời trang mang tính xu hướng, chất lượng cao và giá cả hợp lý dành cho người Việt.

Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm giày dép thời trang dành cho bé gái, Biti’s “thừa thắng xông lên” với tham vọng cho ra đời BST mãn nhãn nhất chưa từng có dành cho bé trai. Là thương vụ đàm phán nhượng quyền thương hiệu lần thứ hai sau thành công của BST Frozen – Nữ Hoàng Băng Giá, sự ra đời của BST Spider-man – Người Nhện dù mới chỉ được công bố, song “tin hành lang” này đã khiến một lượng fan nhí đứng ngồi không yên, còn phụ huynh thì trông chờ từng ngày để “rinh” về làm quà cho nhóc tì.

Chiến lược hiện thực hóa ước mơ dành riêng cho khách hàng nhỏ tuổi Việt

Có một thực tế rằng giày dép dành cho trẻ em (đặc biệt là bé trai) tại thị trường Việt Nam khá khan hiếm về kiểu dáng, mẫu mã. Nếu dành thời gian ngồi xem TV cùng con, hẳn bố mẹ sẽ mắt cu cậu nhà mình “sáng” lên khi nhìn thấy những siêu anh hung, siêu nhân cực chất xuất hiện trên Disney Channel. Và đó chính là lúc mà bố mẹ biết trí tưởng tượng của con đang hoạt động hết công suất khi nghĩ mình được hóa thân thành những siêu anh hùng giải cứu thế giới. Tuy nhiên, thật không dễ để bố mẹ giúp con thỏa ước mong đó khi ở Việt Nam, những sản phẩm có hình ảnh của các nhân vật anh hùng, siêu nhân nổi tiếng chưa được chú trọng bởi các thương hiệu lớn và thật khó để tìm được những sản phẩm vừa chất lượng, uy tín mà mẫu mã lại bắt mắt.

Hiểu được điều đó, Biti’s cho ra đời BST Spider-man – Người Nhện phần nào đã giải quyết được những lo ngại của phụ huynh về mặt chất lượng, đồng thời hiện thực hóa những sản phẩm với mẫu mã, thiết kế tưởng chừng hiếm có khó tìm dành cho quý tử. BST Spider-man – Người Nhện bao gồm đa dạng kiểu dáng: giày thể thao, sandal, giày slip-on, dép.v.v.. hứa hẹn “khuấy động” mạnh mẽ thị trường giày dép thời trang dành cho bé trai từ 3-12 tuổi. Nếu như thành công của BST Frozen là mở ra một “thiên đường công chúa” dành cho bé gái, thì BST Spider-man – Người Nhện sẽ mang lại niềm hạnh phúc vô biên, giúp các bé trai có cơ hội chạm tay đến ước mơ “siêu anh hùng” của mình.

Mong muốn mang đến sự thoải mái nhất trong từng bước chân của con trẻ, cam kết về chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu trong tất cả các bộ sưu tập của Biti’s, điển hình như việc lựa chọn loại đế chống trơn trượt, chất liệu da tổng hợp mềm mại. Với những tông màu xanh, đỏ, đen năng động, đặc trưng dành cho bé trai cùng những hình ảnh độc đáo của “Người Nhện”, bộ sưu tập hứa hẹn trở thành những item đầu tiên nằm trên kệ giày dép của quý tử nhà mình. Đâu cần phải ngồi trước màn hình TV “thèm thuồng” những đôi giày xa cả nửa vòng trái đất, nay cơ hội biến thành siêu anh hùng hoàn toàn nằm trong tầm tay cậu nhóc.

Sự ra đời của BST Spider-man – Người nhện được kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong sinh hoạt của bé trai hàng ngày, và nhất là trong thời điểm mùa hè sắp đến, mùa của những hoạt động ngoài trời hấp dẫn đang chờ đợi. Và không chỉ dừng lại ở đó, BST Spider-man còn thay lời ủng hộ, khích lệ từ bố mẹ, giúp con trẻ thoải mái ước mơ, thỏa sức tưởng tượng của mình.

Box thông tin sản phẩm:

Các sản phẩm được thiết kế độc đáo nằm trong BST Spider-man của Biti’s đã chính thức lên kệ vào ngày 20/05/2017. Đảm bảo đây sẽ là một bất ngờ cực lớn dành cho các quý tử của bạn. Không chỉ dừng lại ở những nhân vật đậm chất Disney và Marvel, cũng trong tháng 6 này, Biti’s hứa hẹn mang đến BST mang hình ảnh của những nhân vật đậm chất Việt Nam. Cùng chờ đón xem điều gì sắp xảy ra. Đừng quên cập nhật những thông tin và hình ảnh mới nhất tại fanpage Biti’s KIDS và có thể mua ngay với nhiều ưu đãi hấp dẫn tại Tiki https://tiki.vn/lp/bitis-kids-uu-dai-den-15 nhé!