Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa'

Nhiều bạn gái vì tự ti với thân hình không hoàn hảo mà ngại diện đồ đẹp và cá tính. Đừng ngại ngần thể hiện phong cách của bản thân, vì đã có các bí kíp về cách phối đồ cho người vừa lùn vừa mập dưới đây. Tết 2018 đã cận kề, nàng nên học ngay để kịp sắm đồ mới.
Quần lưng cao
Quần lưng cao là thiết kế dành riêng cho cô nàng chân ngắn, mẫu quần này tạo cảm giác cơ thể trông cao và gọn gàng hơn. Do đó, người lùn có thể vô tư diện phong cách trang phục này.
Điều đáng nói là mẫu quần này có rất nhiều cách phối đồ khác nhau, nên bạn sẽ không sợ bị nhạt nhòa và một màu.
Váy maxi
Váy maxi là thiết kế có chiều dài chạm mắt cá chân hoặc có thể dài hơn. Với độ dài này, váy maxi giúp cơ thể trong dài hơn, nhỏ bé hơn. Vì vậy, những cô nàng vừa lùn vừa mập phải luôn có kiểu váy này trong tủ đồ.
Màu sắc đơn giản
Mặc đồ nhiều màu sắc khiến cơ thể bị phân ra nhiều phần, điều này khiến bạn đã lùn lại càng lùn thêm. Do đó, hãy mặc đồ với màu sắc nhẹ nhàng, nhã nhặn để tạo nên sự sang trọng và quý phái. Đặc biệt là đối với người lùn, chỉ nên phối tối đa 2 màu sắc trên một set đồ.
Thắt lưng
Thắt lưng có tác dụng cố định phần lưng quần quá rộng. Ngoài ra, phụ kiện thời trang này còn giúp phân chia ánh nhìn về đôi chân và phần trên của cơ thể. Do đó, thắt lưng giúp bạn cao và chân sẽ dài hơn. Đây chính là lý do, người lùn phải luôn mang theo món đồ này.
Với những bí kíp về cách phối đồ cho người vừa lùn vừa mập trên, các cô nàng sở hữu hình thể không hoàn hảo cứ vô tư diện theo. Đảm bảo Tết 2018 này, bạn sẽ tỏa sáng và nổi bật hết nấc.
Những cô nàng có chiều cao khiêm tốn hay những nàng thích sự dịu dàng nữ tính hoặc các nàng có gu thời trang cá tính...đều có thể tham khảo các cách phối đồ mùa đông điệu, đẹp dưới đây cho mùa đông 2017 thêm hoàn hảo