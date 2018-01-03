Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa'

Thời trang 03/01/2018 10:30

Cô nàng không sở hữu đôi chân thon dài hay hình thể chuẩn, hãy yên tâm vì đã có cách phối đồ cho người vừa mập vừa lùn dưới đây. Tết 2018 sắp đến, quý cô mũm mĩm cứ tự tin "bung lụa".

Nhiều bạn gái vì tự ti với thân hình không hoàn hảo mà ngại diện đồ đẹp và cá tính. Đừng ngại ngần thể hiện phong cách của bản thân, vì đã có các bí kíp về cách phối đồ cho người vừa lùn vừa mập dưới đây. Tết 2018 đã cận kề, nàng nên học ngay để kịp sắm đồ mới. 

Quần lưng cao

Quần lưng cao là thiết kế dành riêng cho cô nàng chân ngắn, mẫu quần này tạo cảm giác cơ thể trông cao và gọn gàng hơn. Do đó, người lùn có thể vô tư diện phong cách trang phục này.

Điều đáng nói là mẫu quần này có rất nhiều cách phối đồ khác nhau, nên bạn sẽ không sợ bị nhạt nhòa và một màu.

Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 1
Người lùn có thể phối quần tây lưng cao với áo sơ mi voan rộng vừa phải, set đồ này giúp cơ thể cân đối, gọn gàng và cao hơn - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 2
Nếu muốn diện đồ năng động, quý cô có chiều cao khiêm tốn hãy phối quần jeans lưng cao với áo thun đơn giản, sơ-vin vạt áo và đi cùng đôi giày thể thao trắng - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 3
Một cách phối đồ hoàn hảo cho người béo lùn: Quần tây lưng cao ống loe, áo sơ mi voan cách điệu, sandal cao gót màu nude. Thiết kế quần ống loe sẽ giúp đôi chân trở nên dài và thon gọn hơn - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 4
Một chiếc quần ống suông rộng màu vàng hoàng kim cũng là item tuyệt vời cho người lùn, mập - Ảnh: Internet

Váy maxi

Váy maxi là thiết kế có chiều dài chạm mắt cá chân hoặc có thể dài hơn. Với độ dài này, váy maxi giúp cơ thể trong dài hơn, nhỏ bé hơn. Vì vậy, những cô nàng vừa lùn vừa mập phải luôn có kiểu váy này trong tủ đồ.

Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 5
Một chiếc váy maxi trắng từ vải ren giúp cô nàng có chiều cao khiêm tốn trông nhẹ nhàng và cao hơn - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 6
Chân váy maxi cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho người lùn. Có rất nhiều cách phối đồ cùng mẫu chân váy này, bạn có thể mặc cùng áo sơ mi, áo hai dây hay áo thun đơn giản đều đẹp - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 7
Thiết kế đầm maxi hai dây đầy sexy với phần sẻ tà trước khoe đôi chân trắng, giúp người diện trông cao hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 8
Thiết kế đầm maxi với chi tiết thổ cẩm đầy cổ điển, phần chân váy được dập ly dày kết hợp với bèo nhúng mang đến vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm cho người lùn - Ảnh: Internet

Màu sắc đơn giản

Mặc đồ nhiều màu sắc khiến cơ thể bị phân ra nhiều phần, điều này khiến bạn đã lùn lại càng lùn thêm. Do đó, hãy mặc đồ với màu sắc nhẹ nhàng, nhã nhặn để tạo nên sự sang trọng và quý phái. Đặc biệt là đối với người lùn, chỉ nên phối tối đa 2 màu sắc trên một set đồ.

Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 9
Set đồ với màu trắng duy nhất này vô cùng hợp với người lùn: Quần tây lưng cao, áo sơ mi đắp chéo tà, giày cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 10
Đầm dài ôm body màu đen sang trọng, đi giày cao gót mũi nhọn màu nude phối cùng áo khoác dáng dài cùng tông với giày tạo nên một tổng thể sang trọng, "ăn gian" chiều cao cho người lùn - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 11
Bạn thích phong cách đơn giản và nữ tính, hãy sắm ngay mẫu đầm liền thiết kế đuôi cá, phối ren ở cổ này - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 12
Ngoài ra, quý cô chân ngắn có thể phối váy đuôi cá ngắn với áo sơ mi cách điệu màu trắng - Ảnh: Internet

Thắt lưng 

Thắt lưng có tác dụng cố định phần lưng quần quá rộng. Ngoài ra, phụ kiện thời trang này còn giúp phân chia ánh nhìn về đôi chân và phần trên của cơ thể. Do đó, thắt lưng giúp bạn cao và chân sẽ dài hơn. Đây chính là lý do, người lùn phải luôn mang theo món đồ này. 

Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 13
Váy sơ mi vàng, thắt lưng nơ cùng màu giúp người lùn trông cao hơn hẳn - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 14
Cũng là thiết kế đầm sơ mi đơn sắc, tuy nhiên mẫu đầm này có phần mềm mại hơn khi cắt đi phần cổ cứng cáp, thêm chi tiết tà chéo - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 15
Set đồ với chân váy bút chì, áo sơ mi ngắn tay, thắt lung nhỏ vô cùng phù hợp với cô nàng chân ngắn - Ảnh: Internet
Người vừa lùn vừa mập học ngay cách phối đồ sang chảnh này, Tết đến tự tin 'bung lụa' - Ảnh 16
Thiết kế đầm liền đen, sẻ tà và thắt lưng nhỏ giúp đôi chân ngắn trông dài miên man - Ảnh: Internet

Với những bí kíp về cách phối đồ cho người vừa lùn vừa mập trên, các cô nàng sở hữu hình thể không hoàn hảo cứ vô tư diện theo. Đảm bảo Tết 2018 này, bạn sẽ tỏa sáng và nổi bật hết nấc.

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