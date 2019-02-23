Nếu không muốn trở nên lố lăng, dù nắng nóng đến mấy, phụ nữ cũng không nên diện những kiểu trang phục này

Trời nắng nóng làm nhiệt độ tăng cao gây khó chịu, cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Đây là lí do khiến phụ nữ diện những kiểu trang phục quá mỏng, ngắn và vô tình làm bản thân trông cực kỳ lố lăng.
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Thoải mái, thoáng mát là cảm giác mà ai cũng mong muốn trong ngày hè nắng nóng đến toát mồ hôi. Để thoải mái hơn, nhiều chị em đã chọn những kiểu trang phục quá ngắn hay may từ chất liệu mỏng khiến bản thân mất điểm giữa đám đông.
Chính vì vậy, hãy tránh xa các kiểu dáng quần áo có thể khiến bạn hớ hênh ở nơi công cộng sau đây.
Kiểu trang phục không nên mặc trong ngày hè
Áo croptop quá ngắn
Áo croptop là thiết kế có tác dụng khoe khéo vòng eo thon gọn của phụ nữ. Trong mùa hè, kiểu áo này rất được ưa chuộng vì thoải mái, năng động. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà diện những chiếc áo croptop quá ngắn. Khi mặc chúng, những lúc chạy nhảy hay đi phương tiện công cộng, bạn có thể sẽ lâm vào tình cảnh hớ hênh.
Tuy nhiên, nếu vẫn muốn diện chiếc áo croptop ngắn đó, bạn nên phối với kiểu quần có cạp cao phù hợp.
Dưới đây là những gợi ý phối áo croptop năng động, khỏe khoắn và an toàn mà bạn có thể tham khảo.
Áo hai dây hở hang
Tuy mang đến cảm giác thoáng mát nhưng phụ nữ đừng chọn những kiểu áo hai dây quá hở hang và có đường cắt táo bạo. Những thiết kế này chỉ phù hợp ở một số tình huống như đi biển, dự tiệc.
Trang phục từ chất liệu quá mỏng
Kiểu trang phục may từ chất liệu quá mỏng sẽ làm lộ hết cơ thể của bạn trước đám đông. Do đó, nếu không muốn "mặc mà như không" trong mắt mọi người, hãy tránh xa kiểu đồ này. Hoặc nếu yêu thích chúng, hãy kết hợp với nội y thật tinh tế.
Quần hoặc váy quá ngắn
Mặc dù đẹp và khoe trọn đôi chân thon dài, cân đối nhưng những chiếc quần quá ngắn có thể vô tình làm lộ vòng 3 của bạn trong một số tình huống. Do đó, hãy thật khéo léo hoặc tránh mặc kiểu quần quá ngắn trong ngày hè này.
Hãy tránh xa các kiểu trang phục trên, đồng thời tham khảo các gợi ý thay thế, mùa hè này bạn vẫn sẽ sở hữu được những set đồ thoáng mát, thoải mái mà không lo hớ hênh giữa đám đông.