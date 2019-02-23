Nếu không muốn trở nên lố lăng, dù nắng nóng đến mấy, phụ nữ cũng không nên diện những kiểu trang phục này

Chính vì vậy, hãy tránh xa các kiểu dáng quần áo có thể khiến bạn hớ hênh ở nơi công cộng sau đây.

Thoải mái, thoáng mát là cảm giác mà ai cũng mong muốn trong ngày hè nắng nóng đến toát mồ hôi. Để thoải mái hơn, nhiều chị em đã chọn những kiểu trang phục quá ngắn hay may từ chất liệu mỏng khiến bản thân mất điểm giữa đám đông.

Áo croptop là thiết kế có tác dụng khoe khéo vòng eo thon gọn của phụ nữ. Trong mùa hè, kiểu áo này rất được ưa chuộng vì thoải mái, năng động. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà diện những chiếc áo croptop quá ngắn. Khi mặc chúng, những lúc chạy nhảy hay đi phương tiện công cộng, bạn có thể sẽ lâm vào tình cảnh hớ hênh.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn diện chiếc áo croptop ngắn đó, bạn nên phối với kiểu quần có cạp cao phù hợp.

Nếu không muốn hớ hênh giữa đám đông, đừng nên mặc kiểu áo quá ngắn như thế này - Ảnh: Internet

Dưới đây là những gợi ý phối áo croptop năng động, khỏe khoắn và an toàn mà bạn có thể tham khảo.

Áo thun croptop và quần jeans cạp cao là bộ đôi hoàn hảo cho ngày hè oi bức - Ảnh: Internet

Bạn có thể phối áo thun croptop với chân váy chữ A để thoải mái, năng động hơn - Ảnh: Internet

Áo hai dây hở hang

Tuy mang đến cảm giác thoáng mát nhưng phụ nữ đừng chọn những kiểu áo hai dây quá hở hang và có đường cắt táo bạo. Những thiết kế này chỉ phù hợp ở một số tình huống như đi biển, dự tiệc.

Mặc rồi vừa đi vừa che chắn thế này sẽ khiến bạn mất hết tự tin - Ảnh: Internet

Thay vào đó hãy chọn các kiểu áo hai dây thiết kế cổ điển như thế này - Ảnh: Internet

Một gợi ý phối đồ cùng áo hai dây ngày hè vừa thoải mái vừa an toàn - Ảnh: Internet

Trang phục từ chất liệu quá mỏng

Kiểu trang phục may từ chất liệu quá mỏng sẽ làm lộ hết cơ thể của bạn trước đám đông. Do đó, nếu không muốn "mặc mà như không" trong mắt mọi người, hãy tránh xa kiểu đồ này. Hoặc nếu yêu thích chúng, hãy kết hợp với nội y thật tinh tế.

Trang phục quá mỏng khiến bạn mặc mà như không trong mắt mọi người - Ảnh: Internet

Vô cùng tinh tế khi phối áo voan mỏng với váy hai dây - Ảnh: Internet

Một gợi ý tuyệt vời khác cho ngày hè oi ả nhưng không quá hở hang - Ảnh: Internet

Quần hoặc váy quá ngắn

Mặc dù đẹp và khoe trọn đôi chân thon dài, cân đối nhưng những chiếc quần quá ngắn có thể vô tình làm lộ vòng 3 của bạn trong một số tình huống. Do đó, hãy thật khéo léo hoặc tránh mặc kiểu quần quá ngắn trong ngày hè này.

Diện quần hoặc váy quá ngắn bạn có thể để lộ vòng 3 trước mặt mọi người - Ảnh: Internet

Có những mẫu quần short jean có độ dài an toàn hơn để bạn lựa chọn - Ảnh: Internet

Quần short vải cũng là lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè này - Ảnh: Internet

Hãy tránh xa các kiểu trang phục trên, đồng thời tham khảo các gợi ý thay thế, mùa hè này bạn vẫn sẽ sở hữu được những set đồ thoáng mát, thoải mái mà không lo hớ hênh giữa đám đông.