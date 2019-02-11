Tuần đầu đi làm sau Tết, phụ nữ không nên diện các kiểu trang phục này để tránh quê mùa, lỗi thời

Sau kì nghỉ Tết kéo dài và bận rộn với việc vui chơi, bạn nên chú ý đến cách ăn mặc để xuất hiện ở nơi làm việc bằng diện mạo thu hút, tươi tắn và nổi bật. Để làm được điều này, phụ nữ chỉ cần tránh diện các kiểu trang phục sau đây.

Tuy là món trang sức sang trọng và quý giá nhưng nếu diện chiếc vòng ngọc trai cổ điển, bạn không chỉ trông quê mùa mà còn già đi cả chục tuổi. Do đó, đừng chọn kiểu trang sức này, thay vào đó hãy chọn những kiểu vòng chỉ có tối đa 5 viên ngọc trai.

Màu nâu đậm chỉ phù hợp với tiết trời se lạnh mùa đông, vào mùa xuân ấm áp và tươi mới, hãy ướm lên người những bộ cánh có màu sắc rực rỡ, tỏa sáng.

Không chỉ mang đến sự buồn bã, sắc nâu khiến phong cách công sở trở nên không sang trọng.

Màu nâu đậm chỉ phù hợp với mùa đông se lạnh. Do đó, sau Tết, bạn nên tránh diện kiểu trang phục này đến nơi làm việc - Ảnh: Internet

Trang phục trang trí sặc sỡ

Tuy bắt mắt, nổi bật và rạng rỡ nhưng những kiểu trang phục được trang trí với nhiều họa tiết, hình vẽ đã quá lỗi thời. Do đó, hãy loại bỏ thiết kế này khỏi tủ đồ trong năm 2019.

Có thể bạn nhìn thấy kiểu váy họa tiết sặc sỡ này nổi bật nhưng chúng đã quá lỗi thời - Ảnh: Internet

Mang giày trùng màu với túi

Chắc chắn rằng trước đây đã có ít nhất một lần bạn nghe nói đến quy tắc thời trang là giày và túi xách phải có cùng màu sắc với nhau. Điều này là đúng đắn, tuy nhiên là vài năm trước đây. Trong năm 2019, nếu vẫn áp dụng quy tắc này, bạn sẽ không thể sở hữu phong cách thời thượng được.

Do đó, thay vì gò bó bản thân vào quy tắc, hãy thoải mái và thỏa thích phối hợp giày cùng túi xách.

Như bạn đã thấy, giày và túi xách có thể không cần phải có màu sắc giống nhau. Kết quả là set đồ này vẫn vô cùng thu hút và thời thượng - Ảnh: Internet

Ở set đồ này, Hoàng Thùy Linh đã phối giày và túi xách có màu sắc đối lập nhau nhưng kết quả vẫn vô cùng thời thượng - Ảnh: Internet

Trung thành với váy bút chì đen

Nếu muốn có phong cách ăn mặc mà ai nhìn cũng khen ngợi, hãy thử sức bản thân với những thiết kế mới, sành điệu hơn chứ đừng chỉ trung thành với các mẫu đồ cổ điển. Đối với phụ nữ văn phòng, váy bút chì đen đã quá lỗi thời.

Hãy thử thay đổi với các kiểu váy phá cách hơn như bút chì bèo nhún, bút chì ren hay váy bất đối xứng.

Tuy đẹp nhưng chân váy bút chì đen đã quá quen thuộc - Ảnh: Internet

Hãy thử các mẫu chân váy phá cách hơn đến công sở - Ảnh: Internet

Loại bỏ ngay những kiểu trang phục lỗi thời trên khỏi tủ đồ 2019, chắc chắn bạn sẽ cải thiện đáng kể phong cách ăn mặc đến nơi làm việc của bản thân.