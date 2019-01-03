Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này

Brightside muốn cảnh báo về 10 loại quần áo và phụ kiện thời trang có thể gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe mà bạn cần tránh xa.
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Theo Brightside, có đến 73% các vấn đề về lưng của phụ nữ bắt nguồn từ quần áo và phụ kiện thường mặc. Do đó, có rất nhiều mặt hàng trong tủ quần áo của bạn mang đến nhiều nguy hại cho sức khỏe.
1. Quần bó
Lần tới khi tìm kiếm chiếc quần jean skinny mới, hãy chắc chắn rằng chúng không chỉ làm nổi bật các đường cong trên cơ thể mà còn an toàn cho sức khỏe với kích thước vừa vặn, không quá bó.
2. Giày cao gót
Để khắc phục các vấn đề về đôi chân, hãy cố gắng giới hạn thời gian đi giày cao gót, thay vào đó là đôi giày thoải mái hơn. Bàn chân của bạn sẽ được hỗ trợ và cân bằng tốt nhất.
3. Quần lót lọt khe
Hãy cố gắng không mặc các kiểu quần lót dây mảnh thường xuyên, đặc biệt là vào mùa hè. Tốt nhất, hãy chọn thiết kế cổ điển, chất liệu thoáng mát, mềm mại.
4. Hoa tai và dây chuyền nặng
Theo các nghiên cứu gần đây, 20% các khuyên tai đều bị nhiễm vi khuẩn. Điều này có thể dẫn đến sự lây lan của vi trùng và khiến cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm.
Điều tương tự xảy ra với dây chuyền. Đeo loại trang sức quá nặng có thể gây đau cổ, vấn đề rất khó chữa trị.
5. Cà vạt
Do đó, áo sơ mi nhỏ và nút thắt chặt làm giảm lưu thông máu, tăng áp lực nội nhãn, gây đau đầu, hạn chế cử động cổ và tăng căng cơ ở lưng và vai.
6. Áo lót kém chất lượng
Mỗi khi mua một chiếc áo ngực, hãy thử chúng trước khi rời khỏi cửa hàng. Nếu có bộ ngực lớn, tránh mặc áo ngực có dây đai mỏng, độ co giãn không tốt. Nếu sở hữu vòng 1 nhỏ hơn, hãy đảm bảo rằng lớp bông không quá bí để tránh tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.
7. Dép xỏ ngón
Mặc dù đây là phụ kiện thiết yếu để di chuyển trong nhà, đi dạo trên bãi biển tuy nhiên, dép xỏ ngón không an toàn như bạn nghĩ. Loại dép này có thể gây ra các vết xước trên bàn chân khiến da dễ dàng bị nhiễm trùng.
8. Đồ lót định hình
Nếu bắt buộc phải sử dụng phụ kiện này, bạn cần lựa chọn kích thước vừa phải, đừng quá bó chặt để bảo vệ sức khỏe.
9. Túi xách cực lớn
Nếu không thể từ bỏ chiếc túi xách yêu thích, hãy cố gắng hạn chế thêm quá nhiều đồ vào chúng, thay vào đó, chỉ mang theo những thứ bạn thực sự cần.
10. Váy bút chì
Sau khi tường tận về tác hại khôn lường từ các món đồ quen thuộc trên, bạn không nên mặc chúng quá thường xuyên để bảo vệ sức khỏe.