Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này

Thời trang 03/01/2019 16:52

Brightside muốn cảnh báo về 10 loại quần áo và phụ kiện thời trang có thể gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe mà bạn cần tránh xa.

Theo Brightside, có đến 73% các vấn đề về lưng của phụ nữ bắt nguồn từ quần áo và phụ kiện thường mặc. Do đó, có rất nhiều mặt hàng trong tủ quần áo của bạn mang đến nhiều nguy hại cho sức khỏe.

1. Quần bó

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 1
Những chiếc skinny jeans siêu phổ biến này là mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe của mọi người. Chúng có thể gây ra nhiều vấn đề như lưu thông máu kém, giãn tĩnh mạch, thậm chí tiêu hóa chậm. Hơn nữa, do áp lực lên dây thần kinh xương đùi bên, quần quá chật có thể gây tê và đau đùi - Ảnh: Brightside

Lần tới khi tìm kiếm chiếc quần jean skinny mới, hãy chắc chắn rằng chúng không chỉ làm nổi bật các đường cong trên cơ thể mà còn an toàn cho sức khỏe với kích thước vừa vặn, không quá bó.

2. Giày cao gót

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 2

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Auburn đã kết luận rằng phụ nữ sẽ mắc phải nhiều vấn đề về chân gấp bốn lần so với nam giới. Đau khớp, vết chai, bong gân mắt cá chân, viêm xương khớp và tổn thương dây thần kinh... Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong số này, rất có thể lý do là bởi bạn đã đi giày cao gót - Ảnh: Brightside

Để khắc phục các vấn đề về đôi chân, hãy cố gắng giới hạn thời gian đi giày cao gót, thay vào đó là đôi giày thoải mái hơn. Bàn chân của bạn sẽ được hỗ trợ và cân bằng tốt nhất.

3. Quần lót lọt khe

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 3

Nếu thường xuyên mặc các kiểu quần lót dây mảnh, bạn nên biết rằng chúng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như nhiễm trùng âm đạo, bệnh trĩ, kích ứng và nứt nẻ da ở vùng sinh dục - Ảnh: Brightside

Hãy cố gắng không mặc các kiểu quần lót dây mảnh thường xuyên, đặc biệt là vào mùa hè. Tốt nhất, hãy chọn thiết kế cổ điển, chất liệu thoáng mát, mềm mại.

4. Hoa tai và dây chuyền nặng

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 4
Việc sử dụng bông tai lớn và nặng thường làm hỏng dái tai, một vấn đề đòi hỏi phải phẫu thuật thẩm mỹ để điều trị - Ảnh: Brightside

Theo các nghiên cứu gần đây, 20% các khuyên tai đều bị nhiễm vi khuẩn. Điều này có thể dẫn đến sự lây lan của vi trùng và khiến cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm.

Điều tương tự xảy ra với dây chuyền. Đeo loại trang sức quá nặng có thể gây đau cổ, vấn đề rất khó chữa trị.

5. Cà vạt

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 5

Phụ nữ không phải là những người duy nhất chịu đựng quần áo của họ. Theo nghiên cứu của Đại học Cornell, 67% nam giới mua áo sơ mi nhỏ hơn cổ - Ảnh: Brightside

Do đó, áo sơ mi nhỏ và nút thắt chặt làm giảm lưu thông máu, tăng áp lực nội nhãn, gây đau đầu, hạn chế cử động cổ và tăng căng cơ ở lưng và vai.

6. Áo lót kém chất lượng

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 6

Kích cỡ áo ngực sai hoặc áo ngực kém chất lượng có thể gây ra nhiều vấn đề như đau lưng, vai và cột sống - Ảnh: Brightside

Mỗi khi mua một chiếc áo ngực, hãy thử chúng trước khi rời khỏi cửa hàng. Nếu có bộ ngực lớn, tránh mặc áo ngực có dây đai mỏng, độ co giãn không tốt. Nếu sở hữu vòng 1 nhỏ hơn, hãy đảm bảo rằng lớp bông không quá bí để tránh tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

7. Dép xỏ ngón

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 7

Hơn nữa, dép xỏ ngón làm cho gót chân chạm đất nhiều hơn và có thể gây ra sự khó chịu, đau cơ - Ảnh: Brightside

Mặc dù đây là phụ kiện thiết yếu để di chuyển trong nhà, đi dạo trên bãi biển tuy nhiên, dép xỏ ngón không an toàn như bạn nghĩ. Loại dép này có thể gây ra các vết xước trên bàn chân khiến da dễ dàng bị nhiễm trùng.

8. Đồ lót định hình

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 8

Đai thắt eo quá chặt có thể gây khó thở, đau cơ và các vấn đề lưu thông máu - Ảnh: Brightside

Nếu bắt buộc phải sử dụng phụ kiện này, bạn cần lựa chọn kích thước vừa phải, đừng quá bó chặt để bảo vệ sức khỏe.

9. Túi xách cực lớn

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 9

Mang quá nhiều trọng lượng trên một vai có thể gây đau cơ, làm hỏng khớp xương - Ảnh: Brightside

Nếu không thể từ bỏ chiếc túi xách yêu thích, hãy cố gắng hạn chế thêm quá nhiều đồ vào chúng, thay vào đó, chỉ mang theo những thứ bạn thực sự cần.

10. Váy bút chì

Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, phụ nữ nên tránh xa 10 món đồ thời trang này - Ảnh 10

Váy bút chì hoặc váy ống sẽ bó 2 chân quá gần nhau có thể làm mất thăng bằng khiến bạn ngã. Thiết kế này còn hạn chế các chuyển động từ đi bộ đến đi xe, nhưng điều tồi tệ nhất là váy bút chì, váy ống gây căng cơ và dị tật đầu gối - Ảnh: Brightside

Sau khi tường tận về tác hại khôn lường từ các món đồ quen thuộc trên, bạn không nên mặc chúng quá thường xuyên để bảo vệ sức khỏe.

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