15 trường hợp 'lên đời' nhan sắc thành công nhờ cắt tóc ngắn, phụ nữ muốn trẻ trung hơn không nên bỏ qua

Brightside đã đăng tải 15 trường hợp "lên đời" nhan sắc nhờ cắt tóc ngắn, hãy tham khảo ngay vì có thể bạn sẽ tìm ra được kiểu phù hợp với chính mình.

Không cần phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm, cắt ngay một kiểu tóc ngắn mới, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu cần động lực, hãy tham khảo 15 trường hợp "lên đời" nhan sắc nhờ cắt tóc ngắn dưới đây.

Tóc bob uốn gợn sóng

Cắt phăng mái tóc dài xơ rối, cô nàng này trông vô cùng tươi tắn và rạng ngời nhờ kiểu bob uốn gợn sóng. Với kiểu tóc ngắn bồng bềnh, nụ cười trở nên nổi bật và tỏa sáng hơn - Ảnh: Internet

Tóc ngang vai uốn vểnh đuôi

Thay với mái tóc dài bằng kiểu ngang vai cắt sole, uốn vểnh đuôi, người phụ nữ này thêm phần quyến rũ và thu hút. Ở thời điểm thu đông, đây là kiểu tóc cực kỳ phù hợp vì mang đến vẻ đẹp cổ điển - Ảnh: Internet

Tóc ngắn pixie

Khi cắt tóc ngắn pixie nhuộm vàng ánh kim, cô nàng này trông nổi bật hơn nhiều với mái tóc cũ - Ảnh: Internet

Nhờ kiểu tóc pixie mái ngố, khuôn mặt hơi vuông trở nên thanh tú hơn, đồng thời, ưu điểm về đôi mắt to tròn và chân mày rậm càng thêm nổi bật - Ảnh: Internet

Nhờ cắt và nhuộm màu mới cho mái tóc, làn da nhợt nhạt, hơi vàng trở nên hồng hào tức thì - Ảnh: Internet

Đối với phụ nữ ngoài 40, tóc ngắn pixie được xem là một trợ thủ làm tăng sự trẻ trung và tươi tắn. Điều này đã được chứng minh bằng hình ảnh này - Ảnh: Internet

Cô nàng này dường như trẻ ra hơn 10 tuổi nhờ cắt kiểu tóc pixie nhuộm màu bạch kim. Với mái tóc mới, vẻ cổ điển cũ dường như bị che lấp hoàn toàn bằng diện mạo mới vô cùng hiện đại - Ảnh: Internet

Bạn có nhận ra hai bức ảnh này chụp cùng một cô gái? Sự thay đổi vô cùng tuyệt vời nhờ cắt kiểu tóc ngắn pixie nhuộm highlight cá tính, nổi bật - Ảnh: Internet

Tóc ngang vai uốn xoăn bồng bềnh

Thay đổi kiểu và màu tóc, người phụ nữ này trẻ trung hơn rất nhiều so với số tuổi thật - Ảnh: Internet

Tóc ngắn under-cut

Hình ảnh nhẹ nhàng, đằm thắm với mái tóc dài bồng bềnh, gợn sóng được thay mới bằng vẻ cá tính, bụi bặm trong kiểu tóc ngắn cắt under-cut - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn sợi mì

Với chất tóc cứng, xoăn, cô nàng này có vẻ quê mùa, rườm rà khi để tóc dài. Thế nhưng, khi cắt tóc ngắn, uốn xoăn kiểu sợi mì, vẻ ngoài trở nên cổ điển và hiện đại hơn - Ảnh: Internet

Tóc bob thẳng tự nhiên

Nhờ cắt tóc bob ngắn, duỗi thẳng tự nhiên, những ưu điểm như đôi mắt to, sống mũi cao và khuôn mặt thon gọn càng trở nên nổi bật - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn rối

Với mái tóc cũ, cô nàng này có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi. Và sau khi cắt kiểu tóc ngắn uốn xoăn, nhuộm màu hồng bạch kim, cô trở nên tươi tắn, có sức sống hơn hẳn - Ảnh: Internet

Cũng với kiểu tóc bob duỗi thẳng tự nhiên, nhưng giữ màu tóc đen tự nhiên, vẻ ngoài của người phụ nữ này thêm phần quyến rũ và thu hút - Ảnh: Internet

Mái tóc dài xơ rối, bừa bộn thay bằng kiểu lob thẳng tự nhiên hiện đại. Hơn nữa, những đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên thanh tú hơn khi để kiểu tóc này - Ảnh: Internet

Nếu đang có ý định thay đổi phong cách, đừng ngại ngần, hãy đổi màu hay cắt một kiểu tóc mới, bạn sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới.

Những kiểu tóc ngắn hot nhất mùa thu năm nay Mùa thu năm nay, tóc ngắn vẫn là style lên ngôi và được nhiều cô gái lựa chọn bởi sự trẻ trung, năng động của nó mang lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/15-truong-hop-len-doi-nhan-sac-thanh-cong-nho-cat-toc-ngan-phu-nu-muon-tre-trung-hon-khong-nen-bo-qua-300078.html