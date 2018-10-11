15 trường hợp 'lên đời' nhan sắc thành công nhờ cắt tóc ngắn, phụ nữ muốn trẻ trung hơn không nên bỏ qua

Brightside đã đăng tải 15 trường hợp "lên đời" nhan sắc nhờ cắt tóc ngắn, hãy tham khảo ngay vì có thể bạn sẽ tìm ra được kiểu phù hợp với chính mình.
Không cần phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm, cắt ngay một kiểu tóc ngắn mới, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu cần động lực, hãy tham khảo 15 trường hợp "lên đời" nhan sắc nhờ cắt tóc ngắn dưới đây.
Tóc bob uốn gợn sóng
Tóc ngang vai uốn vểnh đuôi
Tóc ngắn pixie
Tóc ngang vai uốn xoăn bồng bềnh
Tóc ngắn under-cut
Tóc bob uốn xoăn sợi mì
Tóc bob thẳng tự nhiên
Tóc bob uốn xoăn rối
Nếu đang có ý định thay đổi phong cách, đừng ngại ngần, hãy đổi màu hay cắt một kiểu tóc mới, bạn sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới.
Mùa thu năm nay, tóc ngắn vẫn là style lên ngôi và được nhiều cô gái lựa chọn bởi sự trẻ trung, năng động của nó mang lại.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/15-truong-hop-len-doi-nhan-sac-thanh-cong-nho-cat-toc-ngan-phu-nu-muon-tre-trung-hon-khong-nen-bo-qua-300078.html