Nâng tầm phong cách với 5 mẫu áo thun đơn giản tinh tế dẫn đầu xu hướng mùa hè 2023

Thời trang 09/05/2023 13:52

Những mẫu áo thun tinh tế, thanh lịch trong mùa hè 2023 mà các nàng nên có trong tủ đồ.

Áo thun là kiểu trang phục phổ biến trong mùa hè. Ưu điểm của áo thun là tạo cảm giác thoải mái, nhẹ mát cho người mặc. Bên cạnh đó, áo thun còn là "bảo bối" hack tuổi nhờ vẻ năng động và khỏe khoắn. Diện áo thun đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch và sang trọng, 5 item chị em nhất định phải có cho tủ quần áo trong mùa hè này giúp chị em nâng tầm phong cách.

Áo thun trắng

Áo thun trắng vẫn món thời trang cơ bản cần có và hầu như chị em nào cũng sở hữu từ một cho đến vài cái. 

 

Áo thun trắng trẻ hóa phong cách rất hiệu nghiệm, giúp thắp sáng cả set trang phục.

 

 

Ngoài vẻ năng động, áo thun trắng còn có sự trang nhã và tinh tế.

 

 Chị em có thể mặc áo thun trắng tới công sở.

 Áo thun cổ bẻ

 

''Cơn sốt'' áo thun cổ bẻ nổi lên là nhờ sự lăng-xê nhiệt tình của các ulzzang Hàn. Vào mùa hè, gái Hàn sẽ lựa chọn các tông màu nổi bật như: pastel, xanh, hồng,... để kết hợp với nhau. 

 

Kiểu áo này xuất hiện dày đặc trên Instagram của hội mặc đẹp với cách phối đồ thương hiệu cùng quần short ống rộng. Sự kết hợp này mang đến vẻ sành điệu và cô cùng thoải mái cho người diện.

 

Từ kiểu áo này có thể cho ra đời vô số công thức mặc đẹp mang tính thương hiệu giúp hội các cô nàng Hàn Quốc trông trẻ trung và có gu vô cùng

 

Mẫu áo cũng vô cùng thanh lịch và nữ tính nhưng không kém phần năng động, thoải mái 

Áo thun cổ vuông

 

Để đổi mới phong cách hè 2023, bạn nên bổ sung cho tủ đồ một chiếc áo thun cổ vuông. 
 
Thiết kế áo này vẫn cho hiệu quả hack tuổi tốt, nhưng còn gây ấn tượng ở vẻ nữ tính, sang trọng

 

 Công thức áo cổ vuông và quần jean sẽ là tuyệt chiêu giúp bạn hack tuổi trông thấy

 

Đây là một trong những item cư bản giúp bạn nâng tầm phong cách 

 

Áo thun kẻ


Áo thun kẻ ngang tiếp tục phủ sóng street style của các quý cô sành điệu trong mùa hè 2023. Mẫu áo này có sự đan xen của nét trẻ trung và cổ điển, giúp phong cách mùa hè thêm ấn tượng. 

 

 Vốn dĩ, áo kẻ ngang đã nổi bật nên chị em không cần phức tạp hóa khi mix đồ. Hãy kết hợp áo thun kẻ với các mẫu quần trơn màu trung tính, các nàng sẽ có được outfit trẻ trung, hài hòa.

 

Các quý cô sành điệu thường tô điểm cho set áo thun kẻ ngang một chiếc túi cói. Nhờ vậy, vẻ ngoài càng thêm nổi bật, đúng chất hè.

 Áo thun in chữ vintage

Yêu thích các item họa tiết thì bạn đừng bỏ qua áo thun in chữ vintage. Không khó để bạn mặc đẹp với áo thun in chữ vintage. 

 

Mẫu áo này giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cho người diện. Công thức áo thun chữ vintage + sơ vin sẽ khiến bạn trông lịch sự và thời trang hơn.

 

Ngược lại, chỉ cần kết hợp mẫu áo này với quần trơn màu, bạn sẽ có được set trang phục hài hòa và không kém phần năng động.

 

 

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