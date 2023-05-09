Nâng tầm phong cách với 5 mẫu áo thun đơn giản tinh tế dẫn đầu xu hướng mùa hè 2023

Áo thun là kiểu trang phục phổ biến trong mùa hè. Ưu điểm của áo thun là tạo cảm giác thoải mái, nhẹ mát cho người mặc. Bên cạnh đó, áo thun còn là "bảo bối" hack tuổi nhờ vẻ năng động và khỏe khoắn. Diện áo thun đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch và sang trọng, 5 item chị em nhất định phải có cho tủ quần áo trong mùa hè này giúp chị em nâng tầm phong cách.

Áo thun trắng