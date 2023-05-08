'Tậu' ngay 5 mẫu sandal không bao giờ lỗi mốt 'gây mê' loạt sao Hollywood

Sandal hai quai trông rất cá tính, trẻ trung. Đôi sandal này có thể khiến mọi outfit dù đơn giản nhất trở nên nổi bật và phong cách. Ưu điểm tiếp theo của sandal hai quai là sự thoải mái, dễ xỏ ra xỏ vào, nên càng hợp để diện trong mùa hè nóng nực.

Một trong những mẫu giày dép được sao Hollywood ưa chuộng chính là sandal. Kiểu giày dép này không chỉ tạo cảm giác thoáng chân, mà còn giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung, sành điệu. Dưới đây là 5 mẫu sandal yêu thích của sao Hollywood, tất cả đều là những kiểu luôn chuẩn mốt với thời gian.

Vì sandal hai quai luôn có phần đế bệt, nên chị em hãy ưu tiên mặc những mẫu quần dài, chân váy dài trên mắt cá chân. Như vậy, vóc dáng trông sẽ cao ráo, thậm chí còn được hack vài phân chiều cao.

Đây cũng là món đồ được cả 2 siêu mẫu đình đám thế giới chọn đi dạo phố

Sandal hai quai tuy khá bụi bặm, gai góc nhưng chị em mix với váy vẫn rất ổn. Đôi sandal này thậm chí còn giúp set váy trông thời thượng và chất chơi hơn, nhưng vẫn giữ được sự nữ tính, bay bổng.

Sandal dáng mule

Một item thời thượng khác cho mùa hè này giúp các nàng hack dáng đỉnh cao

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu tủ đồ mùa hè của chị em vắng bóng những đôi sandal dáng mule. Kiểu giày dép này đầy phóng khoáng và trẻ trung.



Sandal mulet chinh phục được loạt sao Hollywood đình đám

Bên cạnh đó, sandal dáng mule còn tăng vẻ sang chảnh cho tổng thể trang phục. Không kém cạnh sandal quai ngang, sandal dáng mule cũng cải thiện chiều cao tối ưu và tạo hiệu ứng chân dài.

Sandal mulet còn làm mưa làm gió với các sao châu Á

Các mỹ nhân Hollywood thường kết hợp sandal dáng mule với quần jeans hoặc váy liền, để hoàn thiện style xuống phố ấn tượng.

Sandal quai ngang

Mẫu sandal chưa bao giờ lỗi mốt trong giới mộ điệu thời trang

Sandal quai ngang là kiểu giày dép chuẩn mốt từ năm này qua năm khác. Và tất nhiên, các sao nữ Hollywood cũng không thể "ngó lơ" những đôi sandal quai ngang.

Đây là item hack dáng thần trong mọi hoàn cảnh cho sao Hollywood

Với phần gót cao và thiết kế thoáng chân, mẫu sandal này sẽ giúp "kéo chân" dài miên man, từ đó tổng thể vóc dáng được cải thiện.

Dạo phố hay sự kiện thì sandal 2 quai đều cân được tất

Sandal quai ngang không chỉ phù hợp với các outfit đi dạo phố, bạn có thể kết hợp mẫu sandal này cùng những bộ đồ công sở hoặc trang phục dự sự kiện…

Sandal màu be

Sandal màu be cũng hot không kém cạnh sandal màu đen

Bên cạnh sandal màu đen, sandal màu be cũng "lọt vào mắt xanh" của các mỹ nhân Hollywood. Sandal màu be ghi điểm ở sự trang nhã và không bao giờ lỗi mốt.

Vì gần với màu da, sandal màu be cho cảm giác liền mạch, giúp đôi chân dài hơn và vóc dáng thêm cao ráo.

Kiểu sandal này gần như có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục, và nó giúp cân bằng set đồ. Từ đó, người diện sẽ có được outfit hài hòa và thanh lịch.

Mẫu sandal giúp các nàng cân mọi phong cách

Nếu muốn mặc đẹp mà không cần phải sắm quá nhiều giày dép, bạn nên ưu tiên sandal màu be để có thể kết hợp với tất cả các kiểu trang phục yêu thích.

Sandal quai siêu mảnh

Thiết kế quai mảnh sẽ tạo vẻ thanh thoát cho đôi chân của bạn, tổng thể vóc dáng từ thấp bé cũng thành cao ráo.

Sandal quai siêu mảnh được coi là "bảo bối" hack dáng của các mỹ nhân Hollywood. Thiết kế sandal này tạo hiệu ứng thanh thoát cho đôi chân, giúp "ăn gian" vài phân chiều cao. Ngay cả khi chọn những đôi sandal quai mảnh đế bệt/đế thấp, vóc dáng của chị em vẫn được "hack" tối ưu.

Sandal quai mảnh mang đến nét nữ tính và trang nhã cho người mặc

Đây chính là lý do, các quý cô sành điệu rất chuộng mix sandal quai mảnh với set váy vóc. Nói vậy không có nghĩa là sandal quai mảnh không hợp với combo áo quần.

Đây là một item sáng giá cho mùa hè

Nếu nhấn nhá cho set áo thun + quần jeans, hay áo sơ mi + quần ống rộng, chị em sẽ có được bộ đồ sành điệu, phóng khoáng và cũng có gì đó nhẹ nhàng, thanh lịch.

Hiếm khi mẫu sandal này lỗi mốt và bị đưa vào quên lãng

Chỉ riêng sandal quai mảnh cũng có nhiều biến tấu về kiểu dáng, màu sắc cho chị em lựa chọn. Tuy nhiên, dễ diện dễ đẹp nhất vẫn là những đôi mang tông màu trung tính.