'Tậu' ngay 5 mẫu sandal không bao giờ lỗi mốt 'gây mê' loạt sao Hollywood

Cùng điểm qua những mẫu sandal làm mưa làm gió Hollywood.
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Một trong những mẫu giày dép được sao Hollywood ưa chuộng chính là sandal. Kiểu giày dép này không chỉ tạo cảm giác thoáng chân, mà còn giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung, sành điệu. Dưới đây là 5 mẫu sandal yêu thích của sao Hollywood, tất cả đều là những kiểu luôn chuẩn mốt với thời gian.
Sandal hai quai
Sandal hai quai trông rất cá tính, trẻ trung. Đôi sandal này có thể khiến mọi outfit dù đơn giản nhất trở nên nổi bật và phong cách. Ưu điểm tiếp theo của sandal hai quai là sự thoải mái, dễ xỏ ra xỏ vào, nên càng hợp để diện trong mùa hè nóng nực.
Vì sandal hai quai luôn có phần đế bệt, nên chị em hãy ưu tiên mặc những mẫu quần dài, chân váy dài trên mắt cá chân. Như vậy, vóc dáng trông sẽ cao ráo, thậm chí còn được hack vài phân chiều cao.
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Sandal hai quai tuy khá bụi bặm, gai góc nhưng chị em mix với váy vẫn rất ổn. Đôi sandal này thậm chí còn giúp set váy trông thời thượng và chất chơi hơn, nhưng vẫn giữ được sự nữ tính, bay bổng.
Sandal dáng mule
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu tủ đồ mùa hè của chị em vắng bóng những đôi sandal dáng mule. Kiểu giày dép này đầy phóng khoáng và trẻ trung.
Bên cạnh đó, sandal dáng mule còn tăng vẻ sang chảnh cho tổng thể trang phục. Không kém cạnh sandal quai ngang, sandal dáng mule cũng cải thiện chiều cao tối ưu và tạo hiệu ứng chân dài.
Các mỹ nhân Hollywood thường kết hợp sandal dáng mule với quần jeans hoặc váy liền, để hoàn thiện style xuống phố ấn tượng.
Sandal quai ngang
Sandal quai ngang là kiểu giày dép chuẩn mốt từ năm này qua năm khác. Và tất nhiên, các sao nữ Hollywood cũng không thể "ngó lơ" những đôi sandal quai ngang.
Với phần gót cao và thiết kế thoáng chân, mẫu sandal này sẽ giúp "kéo chân" dài miên man, từ đó tổng thể vóc dáng được cải thiện.
Sandal quai ngang không chỉ phù hợp với các outfit đi dạo phố, bạn có thể kết hợp mẫu sandal này cùng những bộ đồ công sở hoặc trang phục dự sự kiện…
Sandal màu be
Bên cạnh sandal màu đen, sandal màu be cũng "lọt vào mắt xanh" của các mỹ nhân Hollywood. Sandal màu be ghi điểm ở sự trang nhã và không bao giờ lỗi mốt.
Kiểu sandal này gần như có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục, và nó giúp cân bằng set đồ. Từ đó, người diện sẽ có được outfit hài hòa và thanh lịch.
Nếu muốn mặc đẹp mà không cần phải sắm quá nhiều giày dép, bạn nên ưu tiên sandal màu be để có thể kết hợp với tất cả các kiểu trang phục yêu thích.
Sandal quai siêu mảnh
Sandal quai siêu mảnh được coi là "bảo bối" hack dáng của các mỹ nhân Hollywood. Thiết kế sandal này tạo hiệu ứng thanh thoát cho đôi chân, giúp "ăn gian" vài phân chiều cao. Ngay cả khi chọn những đôi sandal quai mảnh đế bệt/đế thấp, vóc dáng của chị em vẫn được "hack" tối ưu.
Đây chính là lý do, các quý cô sành điệu rất chuộng mix sandal quai mảnh với set váy vóc. Nói vậy không có nghĩa là sandal quai mảnh không hợp với combo áo quần.
Nếu nhấn nhá cho set áo thun + quần jeans, hay áo sơ mi + quần ống rộng, chị em sẽ có được bộ đồ sành điệu, phóng khoáng và cũng có gì đó nhẹ nhàng, thanh lịch.
Chỉ riêng sandal quai mảnh cũng có nhiều biến tấu về kiểu dáng, màu sắc cho chị em lựa chọn. Tuy nhiên, dễ diện dễ đẹp nhất vẫn là những đôi mang tông màu trung tính.