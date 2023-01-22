Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước'

Thời trang 22/01/2023 02:12

Trong ngày mùng 1, nếu các nàng còn đang băn khoăn không biết mặc trang phục gì đẹp để dạo phố, màu sắc nào chuẩn xu hướng không khí ngày tết thì hãy theo dõi bài viết ngay dưới đây nhé!

Màu đỏ may mắn

Người xưa thường nói màu đỏ luôn thể hiện cho sức mạnh và sự quyền lực. Theo quan niệm của người phương Đông, đây là màu mang đến hạnh phúc, may mắn. Tông màu này phù hợp với không khí những ngày Tết cổ truyền giúp trả lại vượng khí, tài lộc cho gia chủ. 

Ngày Tết khi bạn diện một chiếc váy liền thân có tone màu đỏ chắc hẳn không những bạn cảm thấy bản thân trở nên cuốn hút, nổi bật và tràn đầy năng lượng mà những người xung quanh cũng cảm thấy vui vẻ, dễ chịu và thoải mái khi đối diện với bạn.

Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 1
Màu đỏ may mắn chắc chắn là không thể thiếu trong ngày mùng 1 tết. Diện trang phục màu đỏ trong ngày mùng 1 Tết sẽ có một năm ấm no, đủ đầy và sung túc. 
Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 2

Với cô gái ưa chuộng phong cách gợi cảm có thể  kiểu trang phục váy 2 dây quyến rũ, kết hợp cùng một chiếc túi xách bản nhỏ sẽ làm điểm nhấn cho toàn set đồ. Cùng lối trang điểm sắc sảo sẽ giúp bạn càng thêm nổi bật.

Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 3
Màu đỏ rực rỡ biểu trưng cho sự mạnh mẽ, sáng chói còn hút tài lộc, mang vận giàu sang về cho gia chủ. 

Màu vàng thịnh vượng

Màu vàng tượng trưng cho cao sang, quyền quý và sung túc. Đây còn là một gam màu rất được các quý cô ưa chuộng bởi nó luôn toát lên sự sang trọng, trẻ trung. Từ lâu, mai và đào đã trở thành biểu tượng may mắn truyền thống trong mỗi dịp năm mới mà không ai có thể bỏ lỡ được. Nhắc đến màu vàng, người ta cũng cảm thấy không khí ngày Tết ngập tràn sắc xuân. Vậy nên mùng 1 năm 2023 mặc màu gì thì không thể thiếu màu vàng được.

Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 4
Mồng 1 Tết mặc màu vàng để cầu một năm thịnh vượng.
Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 5
Ngày Tết không thể thiếu những chiếc váy hoa vàng rực rỡ, lại rất dịu dàng. 
Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 6
Trong ngày mùng 1 Tết,  diện màu vàng sẽ giúp cho cả năm may mắn, thịnh vượng, phát tài phát lộc và tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Màu xanh lam thu hút phú quý và tiền tài

Màu xanh lam không được xem là màu quá rực rỡ nhưng màu sắc này rất được ưa chuộng bởi sự trang nhã. Nếu bạn chưa biết mùng 1 tết mặc áo màu gì thì đây là một sự lựa chọn phù hợp. Màu sắc này mang tính chất trung hòa giúp làm dịu bớt sự chói chang của những màu sắc khác nhưng vẫn đủ ấm áp để không bị nhấn chìm.

Tuy thuộc tông màu lạnh nhưng những bộ trang phục có màu xanh lam lại không hề nhạt nhòa mà ngược lại còn mang đến sự lịch thiệp, nổi bật và mang lại nét đẹp sang trọng. Vì thế, những người làm nghề kinh doanh thường diện những bộ trang phục màu xanh lam nhằm mang đến tiền tài và phú quý. Hơn thế nữa đây cũng được xem là một màu sắc dễ mặc, dễ dàng để kết hợp đặc biệt là những người đang trong độ tuổi trung niên.

Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 7
Màu sắc này cũng mang đến sự bình yên giúp tinh thần và cơ thể trở nên thoải mái, thư giãn hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Màu xanh lam còn giúp bạn trở nên hiền hòa và dễ chịu hơn với mọi người xung quanh.
Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 8
Xanh lam lại thể hiện sự thanh lịch, trang nhã và biểu trưng cho dấu hiệu của tài lộc, sung túc. Mùng 1 Tết mặc áo màu này sẽ gặp nhiều may mắn, người kinh doanh sẽ có một năm buôn bán thuận lợi, “tiền vô như nước”.
Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 9
Không cần phối quá nhiều váy áo cầu kỳ, bạn chỉ cần lựa chọn một chiếc áo màu xanh lam và chiếc váy dài là đã có ngay một bộ đồ thanh lịch, xinh xắn chuẩn ''vibe'' mùa xuân rồi.

Màu be thanh lịch

Trong vài năm trở lại đây, màu be trở thành màu "trend" trong tủ đồ của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Màu be không cầu kỳ như nhiều gam màu khác nhưng vẫn tạo được sự nổi bật và sang trọng nếu bạn biết phối màu sắc hợp lý. Nó khiến người mặc trông hài hòa, dễ chịu hơn trong mắt người đối diện đồng thời giúp che đi khuyết điểm cơ thể đầy hoàn hảo và tinh tế. Do đó, bạn nên bổ sung màu be trong những trang phục dịp Tết của mình.

Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 10
Với bộ áo dài cách tân màu be, vẻ ngoài của bạn càng trở nên thướt tha, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu, thanh lịch, nữ tính. 
Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 11
Những ngày Tết thường se lạnh thì đây chính là outfit không thể thiếu. Vẻ ngoài của bạn trở nên sáng sủa, tươi tắn và trẻ trung hơn với set đồ màu be.  
Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước' - Ảnh 12
Mùng 1 Tết ngoài những màu sắc rực rỡ, màu be là màu sắc phù hợp để diện trong mọi điều kiện thời tiết và thời điểm khác nhau. Đây là bộ đôi màu sắc trung tính và tối giản rất thịnh hành.
Gợi ý 10 outfit mùa đông giúp chị em công sở mặc đẹp suốt cả tuần

Gợi ý 10 outfit mùa đông giúp chị em công sở mặc đẹp suốt cả tuần

Mặc đẹp đi làm ở bất kỳ thời điểm nào trong năm vốn đã là một thử thách với chị em công sở, nhưng vào mùa đông thì điều này càng khó khăn hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tết Nguyên Đán 2023 diện đồ ngày Tết trang phục ngày mùng 1 Tết phong cách phối đồ ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt