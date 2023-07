Mùng 1 Tết cứ diện 5 màu này để vừa sang vừa hợp mốt, cả năm gặp nhiều may mắn, tài lộc 'vô như nước'

Người xưa thường nói màu đỏ luôn thể hiện cho sức mạnh và sự quyền lực. Theo quan niệm của người phương Đông, đây là màu mang đến hạnh phúc, may mắn. Tông màu này phù hợp với không khí những ngày Tết cổ truyền giúp trả lại vượng khí, tài lộc cho gia chủ.

Màu vàng tượng trưng cho cao sang, quyền quý và sung túc. Đây còn là một gam màu rất được các quý cô ưa chuộng bởi nó luôn toát lên sự sang trọng, trẻ trung. Từ lâu, mai và đào đã trở thành biểu tượng may mắn truyền thống trong mỗi dịp năm mới mà không ai có thể bỏ lỡ được. Nhắc đến màu vàng, người ta cũng cảm thấy không khí ngày Tết ngập tràn sắc xuân. Vậy nên mùng 1 năm 2023 mặc màu gì thì không thể thiếu màu vàng được.

Mồng 1 Tết mặc màu vàng để cầu một năm thịnh vượng.

Ngày Tết không thể thiếu những chiếc váy hoa vàng rực rỡ, lại rất dịu dàng.

Trong ngày mùng 1 Tết, diện màu vàng sẽ giúp cho cả năm may mắn, thịnh vượng, phát tài phát lộc và tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Màu xanh lam thu hút phú quý và tiền tài

Màu xanh lam không được xem là màu quá rực rỡ nhưng màu sắc này rất được ưa chuộng bởi sự trang nhã. Nếu bạn chưa biết mùng 1 tết mặc áo màu gì thì đây là một sự lựa chọn phù hợp. Màu sắc này mang tính chất trung hòa giúp làm dịu bớt sự chói chang của những màu sắc khác nhưng vẫn đủ ấm áp để không bị nhấn chìm.

Tuy thuộc tông màu lạnh nhưng những bộ trang phục có màu xanh lam lại không hề nhạt nhòa mà ngược lại còn mang đến sự lịch thiệp, nổi bật và mang lại nét đẹp sang trọng. Vì thế, những người làm nghề kinh doanh thường diện những bộ trang phục màu xanh lam nhằm mang đến tiền tài và phú quý. Hơn thế nữa đây cũng được xem là một màu sắc dễ mặc, dễ dàng để kết hợp đặc biệt là những người đang trong độ tuổi trung niên.

Màu sắc này cũng mang đến sự bình yên giúp tinh thần và cơ thể trở nên thoải mái, thư giãn hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Màu xanh lam còn giúp bạn trở nên hiền hòa và dễ chịu hơn với mọi người xung quanh.

Xanh lam lại thể hiện sự thanh lịch, trang nhã và biểu trưng cho dấu hiệu của tài lộc, sung túc. Mùng 1 Tết mặc áo màu này sẽ gặp nhiều may mắn, người kinh doanh sẽ có một năm buôn bán thuận lợi, “tiền vô như nước”.

Không cần phối quá nhiều váy áo cầu kỳ, bạn chỉ cần lựa chọn một chiếc áo màu xanh lam và chiếc váy dài là đã có ngay một bộ đồ thanh lịch, xinh xắn chuẩn ''vibe'' mùa xuân rồi.

Màu be thanh lịch

Trong vài năm trở lại đây, màu be trở thành màu "trend" trong tủ đồ của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Màu be không cầu kỳ như nhiều gam màu khác nhưng vẫn tạo được sự nổi bật và sang trọng nếu bạn biết phối màu sắc hợp lý. Nó khiến người mặc trông hài hòa, dễ chịu hơn trong mắt người đối diện đồng thời giúp che đi khuyết điểm cơ thể đầy hoàn hảo và tinh tế. Do đó, bạn nên bổ sung màu be trong những trang phục dịp Tết của mình.

Với bộ áo dài cách tân màu be, vẻ ngoài của bạn càng trở nên thướt tha, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu, thanh lịch, nữ tính.

Những ngày Tết thường se lạnh thì đây chính là outfit không thể thiếu. Vẻ ngoài của bạn trở nên sáng sủa, tươi tắn và trẻ trung hơn với set đồ màu be.