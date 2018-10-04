Mặc gì bên trong áo mỏng để không gây phản cảm mà vẫn thu hút

Một lưu ý nhỏ đó là nên dùng lớp bên trong thật đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng. Lớp lót bên trong quá cầu kì, màu sắc chói nổi bật sẽ gây phản cảm.

Với cách chọn lớp lót hợp lý sẽ tăng tính thẩm mỹ và phát huy ưu điểm của trang phục có vải mỏng. Theo đó, tùy vào độ mỏng của vải mà kết hợp các loại áo lót bên trong cho phù hợp.

Mix áo quây dạng corset cùng kiểu áo xuyên thấu trẻ trung giúp vẻ ngoài gọn gàng mà không bị phô quá nhiều da thịt.

Thay vì mặc áo quay ngang thông thường, dùng áo bên trong dạng corset giúp làm khoảng hở mềm mại, kín đáo và gợi cảm hơn.

Mix áo quây dạng corset cùng kiểu áo xuyên thấu trẻ trung

Chọn lớp lót bên trong bằng vải màu da gợi cảm mà không hở hang

Kết hợp với lớp lót bên trong có màu da

Nếu muốn diện áo sơ mi công sở voan mỏng đảm bảo được sự kín đáo thì cách đối phó tốt nhất là mặc áo lá lót bên trong trùng màu với áo ngoài.

Mặc áo lá lót bên trong có màu trùng với màu áo sơ mi bên ngoài

Để mặc áo vải mỏng đảm bảo được sự kín đáo, nên tránh chọn áo ngực. Thay vào đó là kết hợp với áo hai dây.

Mặc thêm một thiết kế áo hai dây mỏng manh bên trong để kín đáo hơn

Nên chọn những chiếc áo 2 dây camisole có dây mỏng mảnh với phần thân áo có độ ôm vừa vặn và màu càng giống với áo ngoài càng tốt. Tránh chọn áo 2 dây quá chật khiến vòng eo trông rất to,cũng không nên chọn áo quá rộng khiến trông rất lùng phùng.

Nên kết hợp với những chiếc áo 2 dây camisole có dây mỏng manh và phần thân áo có độ ôm vừa vặn

Nếu muốn phá cách hơn thì có thể mặc áo cooc-xê màu sắc bên trong một chiếc áo trong suốt màu trung tính. Chọn những chiếc áo ngực kiểu cách cầu kỳ hoặc áo croptop cũng là một gợi ý hay cho câu hỏi mặc gì bên trong áo mỏng.

Mix với bralette, một loại áo ngực không gọng mềm mại, thoải mái có thể đảm bảo những khoảng hở an toàn

2. Cách kết hợp trang phục với áo vải mỏng

Kết hợp áo vải mỏng với những món đồ hơi cổ điển và kín đáo là cách giúp cân bằng lại bộ trang phục. Mix áo vải mỏng với quần cạp cao hoặc váy là một gợi ý không tồi.

Kết hợp áo vải mỏng với những món đồ hơi cổ điển và kín đáo

Vì áo vải mỏng thường lùng thùng nên khi kết hợp với váy hoặc quần thì nên chọn chất liệu hơi cứng hơn một chút.

Mix áo vải mỏng với váy

Nên nhớ áo vải mỏng trông đẹp nhất khi sơ vin. Do đó, khi mặc quần, đừng nên để áo ngoài quần trông sẽ rất lôi thôi.

Mix áo vải mỏng với quần cạp cao

Nên chọn những chiếc áo có độ rộng vừa phải vì áo vải mỏng càng ôm sát thì trông lại càng suồng sã.

Chọn những chiếc áo có độ rộng vừa phải

Những chiếc áo có họa tiết hơi lớn để đánh lạc hướng sự chú ý của người đối diện vào phần thân áo siêu mỏng manh.

Chọn những chiếc áo có họa tiết hơi lớn

Để mặc áo vải mỏng đẹp hơn, bên cạnh quan tâm đến vấn đề mặc gì bên trong áo mỏng thì đừng bỏ qua kết hợp áo vest, áo khoác bên ngoài. Phối nhiều lớp là cách để áo vải mỏng mang lại cho người mặc vẻ gợi cảm nhiều hơn.

Cuối cùng, một lời khuyên dành cho bạn gái khi diện những chiếc áo mỏng manh là phải hết sức thận trọng để không bị “lộ hàng” khi trời nắng hoặc khi có ánh đèn flash của camera.

Không quá khó để biết được mặc gì bên trong áo mỏng sao cho kín đáo mà vẫn đẹp quyến rũ, không lo "lộ hàng" với những gợi ý vừa kể trên phải không nào!