Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này

Thời trang 31/01/2018 14:54

Nếu đang lên kế hoạch sắm đồ Tết 2018, bạn gái không nên bỏ qua 4 thiết kế thời trang sành điệu, hợp xu hướng dưới đây.

Nếu vẫn còn trăn trở, đắn đo không biết nên sắm đồ Tết 2018 như thế nào, hãy tham khảo list gợi ý vô cùng hiện đại và hợp xu hướng dưới đây.

Váy sọc caro

Theo các chuyên gia thời trang, năm 2018 này, họa tiết sọc caro sẽ quay trở lại và trở thành xu hướng cực kỳ hot. Do đó, Tết này, bạn phải sắm ngay một món đồ có họa tiết sọc caro.

Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 1
Set đồ đi chơi Tết vô cùng sành điệu với váy họa tiết sọc caro phối cùng áo thun trắng trơn - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 2
Mẫu đồ Tết xinh xắn với váy ngắn họa tiết sọc caro đỏ - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 3
Trẻ trung, năng động hơn với set đồ đi chơi Tết phối váy suông sọc caro và áo thun trắng, đi giày thể thao - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 4
Hay mang đến vẻ hoài cổ cho những ngày Tết 2018 với váy tay lửng sọc caro phối cùng giàu ballet - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 5
Nếu yêu thích phong cách vintage, bạn hãy sắm set đồ Tết với chân váy midi sọc caro, áo thun trơn, túi xách đan và sandal đế xuồng - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 6
Thiết kế chân váy sọc caro bèo nhúng cũng là sự lựa chọn đồ Tết 2018 hoàn hảo - Ảnh: Internet

Áo dài cách tân

Là phụ nữ Việt Nam, bạn nhất định phải sắm một chiếc áo dài hoặc áo dài cách tân đặt vào tủ đồ Tết 2018.

Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 7
Trong bộ sưu tập đồ Tết 2018 của phái đẹp không thể thiếu áo dài, áo dài cách tân - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 8
Năm mới phơi phới với áo dài cách tân màu đỏ tươi - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 9
Nếu là cô nàng điệu đà, Tết này nhất định phải sắm cho mình bộ áo dài cách tân phối váy voan - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 10
Mẫu áo dài cách tân họa tiết vintage đậm chất Cô Ba Sài Gòn cũng là một gợi ý tuyệt vời trong kế hoạch sắm đồ Tết của phụ nữ - Ảnh: Internet

Quần jeans mom

Quần jeans mom tạm dịch là quần của mẹ, là mẫu thiết kế từ thập niên 80. Dự đoán mẫu quần này sẽ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang suốt cả năm 2018. Nếu là cô nàng thời thượng, bạn không thể bỏ qua món đồ này.

Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 11
Chiếc quần jeans mom này cực kỳ phù hợp với cô nàng cá tính, chuộng phong cách retro - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 12
Nếu đang dự định sắm đồ Tết 2018 với phong cách bụi bặm, đừng bỏ qua thiết kế quần jean của thập niên 80 này - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 13
Để tủ đồ Tết 2018 thêm phần hoàn hảo, nàng hãy mua áo len mỏng hoặc áo hoodie phối cùng quần jean mom - Ảnh: Internet

Khuyên tai

Để vẻ ngoài trông thời thượng và sành điệu hơn trong dịp Tết 2018, bạn hãy sắm thêm một đôi khuyên tai thật chất.

Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 14
Quần áo tươm tất cộng thêm một đôi khuyên tai phá cách sẽ giúp bạn trở nên thời thượng vô cùng trong dịp Tết - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 15
Khuyên tai có thiết kế hình học là xu hướng đang được giới trẻ ưa chuộng nhất. Do đó, để bắt kịp trend, Tết 2018 này nàng nhất định phải sở hữu một đôi - Ảnh: Internet
Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này - Ảnh 16
Đeo khuyên tai trong dịp Tết còn mang đến tài lộc, thịnh vượng cho bạn - Ảnh: Internet

Trên đây là những item thời trang vô cùng hiện đại, hợp xu hướng mà nàng nhất định phải sắm vào bộ sưu tập đồ Tết 2018. 

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