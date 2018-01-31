Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này

Nếu đang lên kế hoạch sắm đồ Tết 2018, bạn gái không nên bỏ qua 4 thiết kế thời trang sành điệu, hợp xu hướng dưới đây.

Nếu vẫn còn trăn trở, đắn đo không biết nên sắm đồ Tết 2018 như thế nào, hãy tham khảo list gợi ý vô cùng hiện đại và hợp xu hướng dưới đây. Váy sọc caro Theo các chuyên gia thời trang, năm 2018 này, họa tiết sọc caro sẽ quay trở lại và trở thành xu hướng cực kỳ hot. Do đó, Tết này, bạn phải sắm ngay một món đồ có họa tiết sọc caro.

Set đồ đi chơi Tết vô cùng sành điệu với váy họa tiết sọc caro phối cùng áo thun trắng trơn - Ảnh: Internet Mẫu đồ Tết xinh xắn với váy ngắn họa tiết sọc caro đỏ - Ảnh: Internet Trẻ trung, năng động hơn với set đồ đi chơi Tết phối váy suông sọc caro và áo thun trắng, đi giày thể thao - Ảnh: Internet Hay mang đến vẻ hoài cổ cho những ngày Tết 2018 với váy tay lửng sọc caro phối cùng giàu ballet - Ảnh: Internet Nếu yêu thích phong cách vintage, bạn hãy sắm set đồ Tết với chân váy midi sọc caro, áo thun trơn, túi xách đan và sandal đế xuồng - Ảnh: Internet Thiết kế chân váy sọc caro bèo nhúng cũng là sự lựa chọn đồ Tết 2018 hoàn hảo - Ảnh: Internet Áo dài cách tân Là phụ nữ Việt Nam, bạn nhất định phải sắm một chiếc áo dài hoặc áo dài cách tân đặt vào tủ đồ Tết 2018. Trong bộ sưu tập đồ Tết 2018 của phái đẹp không thể thiếu áo dài, áo dài cách tân - Ảnh: Internet Năm mới phơi phới với áo dài cách tân màu đỏ tươi - Ảnh: Internet Nếu là cô nàng điệu đà, Tết này nhất định phải sắm cho mình bộ áo dài cách tân phối váy voan - Ảnh: Internet Mẫu áo dài cách tân họa tiết vintage đậm chất Cô Ba Sài Gòn cũng là một gợi ý tuyệt vời trong kế hoạch sắm đồ Tết của phụ nữ - Ảnh: Internet Quần jeans mom Quần jeans mom tạm dịch là quần của mẹ, là mẫu thiết kế từ thập niên 80. Dự đoán mẫu quần này sẽ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang suốt cả năm 2018. Nếu là cô nàng thời thượng, bạn không thể bỏ qua món đồ này.

Chiếc quần jeans mom này cực kỳ phù hợp với cô nàng cá tính, chuộng phong cách retro - Ảnh: Internet Nếu đang dự định sắm đồ Tết 2018 với phong cách bụi bặm, đừng bỏ qua thiết kế quần jean của thập niên 80 này - Ảnh: Internet Để tủ đồ Tết 2018 thêm phần hoàn hảo, nàng hãy mua áo len mỏng hoặc áo hoodie phối cùng quần jean mom - Ảnh: Internet Khuyên tai Để vẻ ngoài trông thời thượng và sành điệu hơn trong dịp Tết 2018, bạn hãy sắm thêm một đôi khuyên tai thật chất. Quần áo tươm tất cộng thêm một đôi khuyên tai phá cách sẽ giúp bạn trở nên thời thượng vô cùng trong dịp Tết - Ảnh: Internet Khuyên tai có thiết kế hình học là xu hướng đang được giới trẻ ưa chuộng nhất. Do đó, để bắt kịp trend, Tết 2018 này nàng nhất định phải sở hữu một đôi - Ảnh: Internet Đeo khuyên tai trong dịp Tết còn mang đến tài lộc, thịnh vượng cho bạn - Ảnh: Internet Trên đây là những item thời trang vô cùng hiện đại, hợp xu hướng mà nàng nhất định phải sắm vào bộ sưu tập đồ Tết 2018.

Có 4 kiểu váy suông chữ A này, nàng béo không lo dáng người 'ục ịch' khó chọn đồ Tết Với 4 kiểu váy suông chữ A dành riêng cho người béo dưới đây, các cô nàng sở hữu thân hình không cân đối có thể diện vào Tết này.

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