Kế hoạch sắm đồ Tết 2018: Là phụ nữ không thể thiếu 4 món thời thượng này

Nếu đang lên kế hoạch sắm đồ Tết 2018, bạn gái không nên bỏ qua 4 thiết kế thời trang sành điệu, hợp xu hướng dưới đây.
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Nếu vẫn còn trăn trở, đắn đo không biết nên sắm đồ Tết 2018 như thế nào, hãy tham khảo list gợi ý vô cùng hiện đại và hợp xu hướng dưới đây.
Váy sọc caro
Theo các chuyên gia thời trang, năm 2018 này, họa tiết sọc caro sẽ quay trở lại và trở thành xu hướng cực kỳ hot. Do đó, Tết này, bạn phải sắm ngay một món đồ có họa tiết sọc caro.
Áo dài cách tân
Là phụ nữ Việt Nam, bạn nhất định phải sắm một chiếc áo dài hoặc áo dài cách tân đặt vào tủ đồ Tết 2018.
Quần jeans mom
Quần jeans mom tạm dịch là quần của mẹ, là mẫu thiết kế từ thập niên 80. Dự đoán mẫu quần này sẽ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang suốt cả năm 2018. Nếu là cô nàng thời thượng, bạn không thể bỏ qua món đồ này.
Khuyên tai
Để vẻ ngoài trông thời thượng và sành điệu hơn trong dịp Tết 2018, bạn hãy sắm thêm một đôi khuyên tai thật chất.
Trên đây là những item thời trang vô cùng hiện đại, hợp xu hướng mà nàng nhất định phải sắm vào bộ sưu tập đồ Tết 2018.