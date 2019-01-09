Hơn 3 tuần nữa là đến Tết, phụ nữ hãy 'lên đời' nhan sắc ngay với 9 kiểu tóc uốn xinh hết nấc này

Nếu đang có dự định thay đổi vẻ ngoài với một kiểu tóc uốn nào đó, bạn nên tham khảo ngay 9 gợi ý sau đây.

Tóc uốn tuy không quá mới lạ nhưng vẫn mang đến cho phụ nữ sự thu hút, nổi bật và mới mẻ riêng biệt. Sau đây là 9 kiểu tóc uốn kết hợp nhuộm màu đang là "hot-trend" được nhiều người ưa chuộng vì mang đến sự thời thượng, hiện đại và không kém phần nữ tính.

Tóc dài uốn xoăn nhẹ nâu đỏ

Với những cô nàng sở hữu tóc dài, mái rẽ ngôi, thật tuyệt vời khi áp dụng kiểu uốn xoăn lọn lớn, đánh rối bồng bềnh thế này. Để không trở nên nhàm chán, già dặn, hãy nhuộm cho mái tóc màu nâu ánh đỏ - Ảnh: Internet

Tóc uốn xoăn sóng nâu hạt dẻ

Trong tất cả các màu, nâu hạt dẻ chính là tông có khả năng làm sáng da hiệu quả nhất. Đặc biệt, kiểu tóc uốn xoăn sóng, mái thưa khi nhuộm màu sắc này sẽ mang đến vẻ đẹp rất cổ điển - Ảnh: Internet

Tóc uốn phồng đuôi nâu mật ong

Đây là kiểu uốn cực phù hợp với mái tóc dài ngang vai. Nếu thích, bạn có thể bấm phồng chân để tạo độ bồng bềnh. Tương tự như nâu hạt dẻ, màu mật ong cũng giúp tôn lên làn da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Tóc uốn tự nhiên ánh khói

Với kiểu tóc dài uốn xoăn tự nhiên khá truyền thống, bạn nên nhuộm các màu cá tính như xám khói, đen ánh tro... để tăng vẻ hiện đại, nổi bật - Ảnh: Internet

Tóc uốn lọn đuôi

Với kiểu uốn này, phần đuôi tóc sẽ được tạo thành các lọn tròn bo vào cằm. Điều này mang đến lợi thế che giấu khuyết điểm về khuôn mặt mũm mĩm hiệu quả - Ảnh: Internet

Tóc uốn nhẹ nhuộm highlight

Nếu muốn thay đổi bản thân một cách ngoạn mục, highlight chính là lựa chọn tuyệt vời. Kết hợp kiểu nhuộm này với tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, bạn sẽ trở thành một cô nàng trẻ trung, tràn đầy năng lượng - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn rối nâu rêu

Ngoài nâu hạt dẻ, nâu mật ong thì màu nâu ánh rêu cũng là một lựa chọn bạn nên cân nhắc trong dịp Tết này - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn nâu đồng

Nếu ưa chuộng vẻ đẹp tươi sáng, bạn có thể nhuộm màu nâu đồng. Kết hợp với kiểu tóc uốn xoăn 2/3 tóc, bạn sẽ có được một diện mạo mới trong dịp Tết này - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn sóng nước

Nói đến uốn thì phụ nữ không nên bỏ qua kiểu xoăn gợn sóng. Khi cắt kiểu tóc này, bạn sẽ trở nên trẻ trung và mang chút cổ điển. Để giữ nét hoài cổ, bạn có thể nhuộm các tông màu lạnh - Ảnh: Internet

Lưu ý rằng, tóc uốn và nhuộm phải trải qua nhiều công đoạn, đồng thời tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Điều này bắt buộc bạn phải chăm sóc, nuôi dưỡng kỹ lưỡng sau khi tạo kiểu bằng cách cấp ẩm, chống nắng, đắp mặt nạ cho tóc đúng thời điểm.

Nếu sau khi tham khảo 9 gợi ý trên và bạn đã tìm được lựa chọn cho riêng mình, đừng ngần ngại gì nữa mà hãy thay đổi bản thân ngay để đón Tết với cái nhìn mới mẻ, xinh đẹp hơn.

Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này Nếu cảm thấy các mẫu tóc uốn quá cầu kỳ và rườm rà, bạn hãy tham khảo kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng dưới đây. Tuy đây là kiểu tóc đơn giản nhưng không hề kém tươi mới và hiện đại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-3-tuan-nua-la-den-tet-phu-nu-hay-len-doi-nhan-sac-ngay-voi-9-kieu-toc-uon-xinh-het-nac-nay-310970.html