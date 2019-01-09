Hơn 3 tuần nữa là đến Tết, phụ nữ hãy 'lên đời' nhan sắc ngay với 9 kiểu tóc uốn xinh hết nấc này

Tóc uốn tuy không quá mới lạ nhưng vẫn mang đến cho phụ nữ sự thu hút, nổi bật và mới mẻ riêng biệt. Sau đây là 9 kiểu tóc uốn kết hợp nhuộm màu đang là "hot-trend" được nhiều người ưa chuộng vì mang đến sự thời thượng, hiện đại và không kém phần nữ tính.
Tóc dài uốn xoăn nhẹ nâu đỏ
Tóc uốn xoăn sóng nâu hạt dẻ
Tóc uốn phồng đuôi nâu mật ong
Tóc uốn tự nhiên ánh khói
Tóc uốn lọn đuôi
Tóc uốn nhẹ nhuộm highlight
Tóc ngắn uốn rối nâu rêu
Tóc ngắn uốn nâu đồng
Tóc ngắn uốn sóng nước
Lưu ý rằng, tóc uốn và nhuộm phải trải qua nhiều công đoạn, đồng thời tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Điều này bắt buộc bạn phải chăm sóc, nuôi dưỡng kỹ lưỡng sau khi tạo kiểu bằng cách cấp ẩm, chống nắng, đắp mặt nạ cho tóc đúng thời điểm.
Nếu sau khi tham khảo 9 gợi ý trên và bạn đã tìm được lựa chọn cho riêng mình, đừng ngần ngại gì nữa mà hãy thay đổi bản thân ngay để đón Tết với cái nhìn mới mẻ, xinh đẹp hơn.