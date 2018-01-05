Nếu cảm thấy các mẫu tóc uốn quá cầu kỳ và rườm rà, bạn hãy tham khảo kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng dưới đây. Tuy đây là kiểu tóc đơn giản nhưng không hề kém tươi mới và hiện đại.
- Tết đến rồi, ra salon làm gì mà đợi 'dài cổ', nhà có mật ong hãy áp dụng theo 2 cách này vừa nhuộm tóc tẹt ga mà không lo phai màu
- Ngâm trứng với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời da luôn trắng hồng, tóc không rụng 1 sợi lại chẳng lo căng thẳng, mệt mỏi
Không cầu kì như kiểu uốn lọn, uốn gợn sóng hay thời thượng như kiểu bob, pixie, tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng tự nhiên mang đến vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm rất riêng biệt.
Tết này, nếu bạn muốn xây dựng cho bản thân phong cách nhẹ nhàng, thùy mị nhưng vẫn có điểm nhấn đặc sắc, hãy cắt kiểu tóc ngắn đơn giản này.
Dưới đây là một số gợi ý về tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng vô cùng tự nhiên và đẹp mà bạn có thể tham khảo.
Với sự tự nhiên và giản đơn vốn có, kiểu tóc ngắn ngang vai này giúp quý cô trở nên trẻ trung và khỏe khoắn hơn rất nhiều.
Hơn thế, những sợi tóc thẳng tự nhiên khiến phụ nữ toát lên sự quý phái, quyến rũ ở mức độ an toàn. Nếu vừa muốn thay đổi bản thân vừa muốn giữ được vẻ thùy mị, nữ tính, kiểu tóc ngắn ngang vai này chính là chọn lựa duy nhất tại thời điểm này.
Để làm tăng độ cá tính cho kiểu tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng vốn dịu dàng, nữ tính này, hãy nhuộm màu sáng hoặc ánh khói.
Ngoài cách cắt truyền thống, với độ dài ngang vai bạn có thể chọn kiểu cắt layer, tỉa tầng để trở nên khác biệt hơn. Đây được dự đoán là xu hướng tóc rất hot vào năm 2018 này.
Tết Nguyên Đán 2018 đang cận kề, thời gian để bạn làm mới bản thân đã đến, kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho cô nàng yêu vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Ngoài ra, nếu bạn là quý cô yêu thích sự giản đơn, đồng thời có ít thời gian để chăm chút vẻ ngoài thì không còn gì hoàn hảo hơn kiểu tóc ngắn này.