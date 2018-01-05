Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này

Thời trang 05/01/2018 16:35

Nếu cảm thấy các mẫu tóc uốn quá cầu kỳ và rườm rà, bạn hãy tham khảo kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng dưới đây. Tuy đây là kiểu tóc đơn giản nhưng không hề kém tươi mới và hiện đại.

Không cầu kì như kiểu uốn lọn, uốn gợn sóng hay thời thượng như kiểu bob, pixie, tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng tự nhiên mang đến vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm rất riêng biệt.

Tết này, nếu bạn muốn xây dựng cho bản thân phong cách nhẹ nhàng, thùy mị nhưng vẫn có điểm nhấn đặc sắc, hãy cắt kiểu tóc ngắn đơn giản này. 

Dưới đây là một số gợi ý về tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng vô cùng tự nhiên và đẹp mà bạn có thể tham khảo.

Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 1
Tóc ngang vai duỗi thẳng kết hợp với mái lưa thưa, giữ màu tóc đen tự nhiên tạo nên vẻ đẹp thuần khiết và nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Với sự tự nhiên và giản đơn vốn có, kiểu tóc ngắn ngang vai này giúp quý cô trở nên trẻ trung và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Hơn thế, những sợi tóc thẳng tự nhiên khiến phụ nữ toát lên sự quý phái, quyến rũ ở mức độ an toàn. Nếu vừa muốn thay đổi bản thân vừa muốn giữ được vẻ thùy mị, nữ tính, kiểu tóc ngắn ngang vai này chính là chọn lựa duy nhất tại thời điểm này.

Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 2
Nếu sở hữu chất tóc mềm và mảnh, bạn không cần duỗi mà hãy để tóc thẳng tự nhiên thế này. Bên cạnh đó, kết hợp với mái rẽ ngôi sẽ giúp tóc trở nên bồng bềnh vô cùng đẹp - Ảnh: Internet
Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 3
Với độ dài ngắn ngang vai, ngoài cách duỗi thẳng, bạn có thể chọn kiểu ép cúp nhẹ và kết hợp với mái thưa vô cùng đáng yêu này - Ảnh: Internet
Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 4
Kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên, mái thưa ngang nhuộm màu nâu sáng giúp bạn gái trông trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 5
Vẻ ngoài sẽ trở nên đầy cá tính với kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng và mái rẽ ngôi giữa - Ảnh: Internet
Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 6
Vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và kiêu kỳ với mái tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng tự nhiên - Ảnh: Internet

Để làm tăng độ cá tính cho kiểu tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng vốn dịu dàng, nữ tính này, hãy nhuộm màu sáng hoặc ánh khói. 

Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 7
Kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên trở nên hiện đại hơn khi được nhuộm màu nâu sáng - Ảnh: Internet

Ngoài cách cắt truyền thống, với độ dài ngang vai bạn có thể chọn kiểu cắt layer, tỉa tầng để trở nên khác biệt hơn. Đây được dự đoán là xu hướng tóc rất hot vào năm 2018 này. 

Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 8
Tóc dài ngang vai cắt layer dạng chiếc lá duỗi thẳng tự nhiên - Ảnh: Internet
Sợ tóc uốn 'đụng hàng', Tết 2018 hãy cắt kiểu ngắn ngang vai duỗi thẳng đẹp dịu dàng, thùy mị này - Ảnh 9
Kiểu tóc ngang vai cắt layer kết hợp tỉa tầng tạo sự bồng bềnh vô cùng đẹp mắt - Ảnh: Internet

Tết Nguyên Đán 2018 đang cận kề, thời gian để bạn làm mới bản thân đã đến, kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho cô nàng yêu vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Ngoài ra, nếu bạn là quý cô yêu thích sự giản đơn, đồng thời có ít thời gian để chăm chút vẻ ngoài thì không còn gì hoàn hảo hơn kiểu tóc ngắn này. 

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