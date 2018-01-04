Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này

Thời trang 04/01/2018 10:52

Bạn đừng nghĩ rằng, tóc dài thì mới có nhiều cách biến tấu để đi dự tiệc. Vì suy nghĩ này vô cùng sai lầm, nếu biết cách tạo kiểu, tóc ngắn không hề nhàm chán mà vô cùng sang trọng và quý phái.

Tóc ngắn vốn đã toát lên sự cá tính và nổi bật riêng, nên khi được tạo kiểu, thêm thắt các điểm nhấn, kiểu tóc này sẽ mang vẻ đẹp sang trọng rất khác biệt. Với những cách tạo kiểu cho tóc ngắn đơn giản dưới đây, bạn có thể tự tin diện đi dự tiệc hay sự kiện trọng đại.

Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này - Ảnh 1
Bước 1: Buộc nửa đầu cho mái tóc ngắn.
Bước 2: Chia búi tóc sao cho tạo thành lỗ hỏng rồi luồn đuôi tóc vào trong.
Bước 3: Lấy phần tóc thừa hai bên tiếp tục luồn vào trong búi tóc vừa buộc.
Cách tạo kiểu này giúp mái tóc ngắn trở nên điệu đà, nữ tính và đằm thắm hơn. Đặc biệt, mẫu tóc này rất thích hợp để diện váy, đầm dự tiệc - Ảnh: Internet
Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này - Ảnh 2
Bước 1: Chia mái tóc ngắn thành 3 phần bằng nhau như hình số 2.
Bước 2: Tết tóc 3 rồi buộc giấu phần đuôi vào trong như hình số 3.
Bước 3: Dùng tay nới lõng búi tóc đã tết như hình số 4.
Bước 4: Gập búi tóc tết thành 2 phần, giấu phần dưới vào trong và cố định bằng kẹp là hoàn thành.
Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này - Ảnh 3
Bước 1: Buộc tóc nủa đầu tương tự hình số 1.
Bước 2: Dùng phần tóc thừa hai bên luồn vào giữa búi tóc vừa hoàn thành.
Bước 3: Làm tương tự đến khi hết tóc dư ra.
Bước 4: Đánh tối phần tóc rồi xịt keo là hoàn thành.
Kiểu tóc này tạo nên sự sang trọng và quý phái, bạn có thể diện kiểu tóc này đi dự tiệc cưới - Ảnh: Internet
Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này - Ảnh 4
Bước 1: Lấy một phần tóc ở trên bên phải, buộc lại bằng dây chun. Tiếp đó, chia búi tóc làm hai phần để tạo thành lỗ hỏng, cho phần đuôi vào trong như hình số 1.
Bước 2: Thực hiện tương tự bước 1 để tạo thành búi xoăn song song với búi tóc đầu tiên.
Bước 3: Phần tóc dư lại hãy dùng kẹp cố định và giấu vào bên trong.
Bước 4: Đính lên một chiếc kẹp nơ để trở nên xinh xắn hơn, đồng thời giấu đi sợi dây chun.
Với cách tạo kiểu cho tóc ngắn này, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong buổi tiệc - Ảnh: Internet
Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này - Ảnh 5
Bước 1: Lấy phần tóc giữa đỉnh đầu buộc lại rồi xoắn hai vòng tròn và cố định lại bằng kẹp.
Bước 2: Dùng lược chải rối phần tóc phía trên và dùng keo để giữ nếp.
Bước 3: Cài thêm chiếc băng đô để tăng vẻ nữ tính và điệu đà.
Kiểu tóc ngắn kết hợp với băng đô này rất phù hợp để bạn đi dự tiệc cưới hay lễ đính hôn - Ảnh: Internet
Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này - Ảnh 6
Bước 1: Buộc nửa đầu cho mái tóc ngắn, chừa lại phần tóc hai bên mai.
Bước 2: Thực hiện tết 3 cho phần tóc hai bên mai.
Bước 3: Buộc phần tóc hai bên mai vào cùng với búi tóc nửa đầu ở bước 1.
Kiểu tóc ngắn tết hai bên này rất phù hợp để bạn đi dự tiệc sinh nhật - Ảnh: Internet
Không thể rời mắt trước 7 kiểu tóc ngắn dự tiệc sang trọng, quý phái này - Ảnh 7
Bước 1: Lấy phần tóc bên phải chia thành 2 phần bằng nhau rồi xoắn lại như lò xo.
Bước 2: Làm tương tự như bước 1 cho phần tóc bên trái.
Bước 3: Tiếp tục làm một phần tóc xoắn nữa phía dưới hai búi đã hoàn thành.
Bước 4: Buộc 4 búi tóc vừa hoàn thành lại bằng dây chun.
Với 4 bước đơn giản trên bạn đã sở hữu một kiểu tóc ngắn dự tiệc vừa sang trọng vừa nữa tính - Ảnh: Internet

Những kiểu tóc ngắn dự tiệc vô cùng sang trọng và thời thượng trên sẽ giúp nàng trở thành tâm điểm chú ý giữa đám đông. Vì thế, các quý cô sở hữu mái tóc ngắn đừng lo lắng rằng bản thân sẽ trở nên lép vế trước ai đó.

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