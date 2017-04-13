Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời

Hiện nay, tóc chạm vai đang tạo thành một trào lưu vô cùng mạnh mẽ trong giới trẻ.

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người ưa chuộng kiểu tóc ngắn như lob (tóc chạm vai), bob (tóc tém). Vì những kiểu tóc này đậm nét cá tính và đột phá nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, quyến rũ của phái đẹp. Đặc biệt, tóc chạm vai phù hợp với tất cả các khuôn mặt kể cả tròn, vuông, trái xoan hay trái tim. Tóc chạm vai không những hợp thời trang mà nó còn giúp bạn trong trẻ hơn tuổi thật, che đi các khuyết điểm và làm sáng gương mặt hơn.

Nếu mái tóc dài mang đến cho bạn vẻ đẹp thùy mị, mái tóc ngắn mang lại cho bạn vẻ năng động thì mái tóc "lưng lửng" chạm vai lại quy tụ tất cả các vẻ đẹp ấy, mềm mại, cá tính, điệu đà đều có cả.

Nếu bạn không thích sự rườm rà, kiểu tóc chạm vai xõa tự nhiên, không tạo kiểu là lựa chọn phù hợp với bạn nhất vào lúc này. Cô nàng có tính cách cá tính hơn thì nên đánh rối, làm xoăn nhẹ mái tóc chạm vai của mình. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và sành điệu hơn. Một gợi ý hay là bạn có thể kết hợp tóc chạm vai với tóc mái thưa Hàn Quốc, đây là sự kết hợp vô cùng tuyệt vời. Nếu muốn “sang chảnh” hơn hãy chọn mái rẻ ngôi giữa hoặc 6/4. Kiểu tóc này rất phù hợp với những buổi tiệc tùng, khi kết hợp lớp phong cách trang điểm đậm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-mat-tron-hay-dai-la-con-gai-nhat-dinh-phai-de-kieu-toc-cham-vai-nay-1-lan-trong-doi-195899.html