Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời

Làm đẹp 13/04/2017 16:33

Hiện nay, tóc chạm vai đang tạo thành một trào lưu vô cùng mạnh mẽ trong giới trẻ.

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người ưa chuộng kiểu tóc ngắn như lob (tóc chạm vai), bob (tóc tém). Vì những kiểu tóc này đậm nét cá tính và đột phá nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, quyến rũ của phái đẹp. 

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 1
Tóc chạm vai đang trở thành một trào lưu được ủng hộ bởi phần đông giới trẻ. Ảnh: Internet

Đặc biệt, tóc chạm vai phù hợp với tất cả các khuôn mặt kể cả tròn, vuông, trái xoan hay trái tim. Tóc chạm vai không những hợp thời trang mà nó còn giúp bạn trong trẻ hơn tuổi thật, che đi các khuyết điểm và làm sáng gương mặt hơn. 

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 2
Tóc chạm vai giúp che đi các khuyết điểm trên gương mặt. Ảnh: Internet

Nếu mái tóc dài mang đến cho bạn vẻ đẹp thùy mị, mái tóc ngắn mang lại cho bạn vẻ năng động thì mái tóc "lưng lửng" chạm vai lại quy tụ tất cả các vẻ đẹp ấy, mềm mại, cá tính, điệu đà đều có cả. 

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 3
Tóc chạm vai vừa cá tính vừa điệu đà. Ảnh: Internet

Nếu bạn không thích sự rườm rà, kiểu tóc chạm vai xõa tự nhiên, không tạo kiểu là lựa chọn phù hợp với bạn nhất vào lúc này. 

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 4
Mái tóc chạm vai tự nhiên giúp bạn tôn lên các đường nét trên khuôn mặt. Ảnh: Internet

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 5
Tóc chạm vai xõa tự nhiên, không tạo kiểu mang lại vẻ tự nhiên và dịu dàng. Ảnh: Internet

Cô nàng có tính cách cá tính hơn thì nên đánh rối, làm xoăn nhẹ mái tóc chạm vai của mình. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và sành điệu hơn. 

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 6
Làm xoăn nhẹ, đánh hơi rối mái tóc chạm vai sẽ khiến bạn trở nên nổi bật. Ảnh: Internet

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 7
Với kiểu tóc chạm vai hơi xoăn trông bạn thật thời thượng và hiện đại. Ảnh: Internet

Một gợi ý hay là bạn có thể kết hợp tóc chạm vai với tóc mái thưa Hàn Quốc, đây là sự kết hợp vô cùng tuyệt vời.

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 8
Sự kết hợp giữa tóc chạm vai và mái thưa tạo vẻ nhí nhảnh và trong sáng. Ảnh: Internet

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 9
Bạn sẽ trông như một cô nữ sinh khi áp dụng tóc chạm vai kết hợp với mái thưa. Ảnh: Internet

Nếu muốn “sang chảnh” hơn hãy chọn mái rẻ ngôi giữa hoặc 6/4. Kiểu tóc này rất phù hợp với những buổi tiệc tùng, khi kết hợp lớp phong cách trang điểm đậm. 

Dù mặt tròn hay dài, là con gái nhất định phải để kiểu tóc chạm vai này 1 lần trong đời - Ảnh 10
Tóc chạm vai rẽ ngôi tạo vẻ đẹp "sang chảnh" và quý phái. Ảnh: Internet

 

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